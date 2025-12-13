Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado (13/12)

ARIETE LENI DA SILVA RIBEIRO PINTO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO MAITON RIBEIRO PINTO. Filiação: EMILIO RIBEIRO DA SILVA e LEONI NASCIMENTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
CICERO XAVIER MELLO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE MELLO XAVIER. Filiação: NONATO XAVIER FERREIRA e MARIA DE MELLO XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
EDNA APARECIDA DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMO DANIEL DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
EDY TERESINHA FAGUNDES, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU PIMENTEL DA SILVA. Filiação: NICOLAU FAGUNDES e DORALINA FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
ISRAEL PRESTES DIAS, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DIAS e SERZELINA GEREMIAS PRESTES DIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
JOEL SALUSTIANO DE CASTRO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIR DE CLEUZA CASTRO. Filiação: FRANCISCO SALUSTIANO DE CASTRO e MARIA DE OLIVEIRA CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
JOSE ADIR DE ALMEIDA, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: GENELI CARNEIRO. Filiação: CAROLINA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
JOSUE PEREIRA RODRIGUES, 7 mes(es). Filiação: JAMERSON JOSE PEREIRA e ERICA COSTA RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
LEONILA SAKOVICZ DE ANDRADE, 92 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARCELINO DE ANDRADE. Filiação: JOAO SAKOVICZ e APOLONIA SAKOVICZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
LEUZIANE PONTES TEODORO, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: LEUZIR MENDES TEODORO e ZENAIDE PONTES TEODORO. Sepultamento: CEMITERIO SAO FRANCISCO ILHA VALADARES, sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARIA ANUNCIADA QUEIROZ, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LUIZ DE QUEIROZ. Filiação: MANOEL TRAVASSOS DE QUEIROZ e MARGARIDA ALVES DE QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MARIA CATARINA ZANATTA COSTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CANDIDO COSTA. Filiação: HORESTES JOAO ZANATTA e JULIA ZANATTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
MAY ELISABETH SCHMIDT, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMARILHO SCHMIDT. Filiação: ANTONIO CUSTODIO e MARIA CUSTODIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
OLALIA ARAUJO BRAGA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JOSE PEREIRA BRAGA e FRANCISCA ARAUJO BRAGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 12/12/2025.
SIRLEI MEGURO, 43 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JORGE MEGURO e LUZIA ROCHA MEGURO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/12/2025.
SOFIA GADOMSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GADOMSKI e PARASKA GADOMSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/12/2025.
VIVIANE ALVES PELOI, 43 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROGERIO PREIRA DA SILVA. Filiação: VALDINEI JOSE PELOI e MARIA VILMA ALVES PELOI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/12/2025.