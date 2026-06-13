Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 13/06/2026

AMANDA SCHELBAUER RAMOS, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: IGNACIO SCHELBAUER e EMMA VON LINSINGEN SCHELBAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ANA MARIA NASCIMENTO DE FARIA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELESTINO DO NASCIMENTO e MARIA BUDAL DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ANASTACIA HANCZ FIGURA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FIGURA. Filiação: JOAO HANCZ e CECILIA TRAVINSKI HANCZ. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ANGELITA FANTINEL, 40 ano(s). Profissão: GERENTE FINANCEIRO. Cônjuge: LUCIANO HENRIQUE FERREIRA. Filiação: ALZEMIRO FANTINEL e MARILI FANTINEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 13 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ANTONIO APARECIDO DA CRUZ, 67 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: EBRAIM DOS SANTOS CRUZ e MARIA DE LOURDES CORREIA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SERAFIM FABRICIO e MARIA RIBEIRO DOS ANJOS. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
AURELINA JOSEFA BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DOMINGOS SATIRO BARBOSA. Filiação: ANASTACIO ANTONIO ALEXANDRE e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 13 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
CAMYLLA PASSOS, 37 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: NADIA FERREIRA PASSOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
CARLOS TOSHIO KITAOKA, 73 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: TSURUKO YAMANE KITAOKA e HISAYOSHI KITAOKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
CECILIA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDIVINO CAMILO DE OLIVEIRA e LORVINA DAS DORES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 13 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
CLELIA DO ROSARIO MENDONCA SCAVONE, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: GUILHERME ALVES SCAVONE. Filiação: ANGELO DE MENDONCA e BENEDITA BRANDAO MENDONCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
EDA SOARES NAUFFAL, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA PINTO NAUFFAL. Filiação: JUVENCIO SOARES DA SILVA e ENNA GUIMARAES SOARES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 13 de junho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
EMILIO NOWAKOWSKI, 74 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARIA LUIZA NOVAKOWSKI. Filiação: ANTONIO NOWAKOWSKI e EUGENIA NOWAKOWSKI. Sepultamento: CEMITERIO EM SAO MATEUS DO SUL, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ERCY DE CARVALHO RIBEIRO, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EURICO BARBOSA DE CARVALHO e CECILIA PEREIRA DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
FRANCISCA DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: BENEDITO RAMOS DA SILVA e MADALENA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 13 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
GABRIEL BUSACARO SILVEIRA, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: VALDECI MARTINS SILVERIO e ARIANE DE LARA VBUSACARO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
GEMA SELMA RIVALDIM, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CIUVA DE VICTOR RINALDI. Filiação: ZEFERINO MARCHORATO e JACOMINA MARCHORATO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, sábado, 13 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
IANNY ROSSE GOMES POSIADLO, 32 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: DAVID POSIADLO e MARIA CLAYDE GOMES POSIADLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 12 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
IGOR PEREIRA DOS SANTOS, 28 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ARI MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e LIRIA PALEGA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
INEZ DE OLIVEIRA BONATO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOBIAS ALVES DE OLIVEIRA e GENESIA PEREIRA DOS ANJOS ROCHA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ISABEL BUCZAK, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: EDUARDO BUCZAK e ALEXANDRA BUCZAK. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ISMAEL DE OLIVEIRA JUNIOR, 70 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: ELIZIA VIANA DA SILVA. Filiação: ISMAEL DE OLIVEIRA e MARIA GLICIA MONTEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 13 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JOAO MARIA AFONSO SAMPAIO, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ESTACILIO VIEIRA SAMPAIO e ETELVINA AFONSO SAMPAIO. Sepultamento: CEMITERIO PASTOR VIDMAIR/LAPA, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JOAO VITOR LISBOM, 19 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: NAO CONSTA e ANA PAULA LISBOM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JORGE GOSDOQUE FILHO, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: BERANCE FELIX GOSDOQUE. Filiação: JORGE GOSDOQUE e LEONILDA DE ARAUJO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JOSE OCTAVIANO DE OLIVEIRA ROSA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SONIA MARIA DE MORAIS ROSA. Filiação: ANTONIO OCTAVIANO DE OLIVEIRA ROSA e IVANILDA FERREIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JOSE RICARDO CORREIA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: NILCEIA CARON CORREIA. Filiação: JOSE CORREIA e FLORA BAPTISTA CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
JOSUE SILVA, 91 ano(s). Cônjuge: IRANI CANDIDA SILVA. Filiação: GERONYMO SILVA e ANNA RITA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 13 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JUAREZ BARCIK, 77 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Cônjuge: JUVITA BARCIK. Filiação: JOAO BARCIK e EDEVIRGE BARCIK. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, sábado, 13 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: JOER PEREIRA DOS SANTOS e SERLI TERESINHA BACH DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de junho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
KASSIUS VIDA, 55 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ZEILOR GRACZYK VIDA e LOURDES NUNES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LARISSA SUENY GOULART ALVES, 29 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JOSE ALVES e LUCIMARA GOULART. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
LEONARDO RIBEIRO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: AUGUSTO FERNANDO e ROSA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LEONILDA ZARANSKI KUBIAK, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTANISLAU KUBIAK. Filiação: ANTONIO ZARANSKI e ESTANISLAVA FRONCZAK. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, sábado, 13 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LUIZ ALBERTO LOPES DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ANGELA AMARO ESTEVES LOPES. Filiação: CERINO LOPES DA SILVA e MARIA ALVES LOPES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LUIZ ANTONIO MALACHINI, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: VICENTE MALACHINI e LUCINDA GUIMARAES MALACHINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LUIZ CARLOS FERNANDES, 39 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETROTÉCNICA. Cônjuge: APARECIDA AUXILIADORA GONCALVES FERNANDES. Filiação: TEODOMIRO DE SOUZA FERNANDES e MARIA DA LUZ FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
LYA NUNES RIBAS, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUCLIDES NASCIMENTO RIBAS. Filiação: ALVARO LEITE NUNES e AYDA MARGARIDA BOJUNGA NUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 15 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARCELLO MARQUES RIO LIMA, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARCOLINO CUNHA RIO LIMA e EDELCIONE LEITE MARQUES RIO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SALVADOR RAMOS DE OLIVEIRA e MARIA DOS ANJOS ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARCOS DE ARAUJO RAMIREZ, 26 ano(s). Filiação: JOAO RAMIREZ e ELIETE DE ARAUJO RAMIREZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA CREUSODETE PEREIRA LIMA, 73 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: NORBETO PEREIRA LIMA e APARECIDA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOMINGUES, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LUIZ ANTONIO DOMINGUES. Filiação: NORBETO FERREIRA e TEREZA DUARTE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA DEOMIRA ZANOTTO LUCCA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANILO LUCCA. Filiação: LUIZ ZANOTTO e ANTONIA TULIO ZANOTTO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 13 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA ELESIR CARVALHO DA LUZ, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NADIR MOREIRA DA LUZ. Filiação: JOAO RIBEIRO DE CARVALHO e GERTRUDES PRETO DE CARVALHO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO AREIA BRANCA DOS ASSIS, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA HELENA SALDANHA, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: EPAMINONDAS SALDANHA e MARIA LURDES MERCEDES SALDANHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA JOSE DA COSTA PAIOTTI, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: CELSO PAIOTTI. Filiação: BENEDICTO CLARO DA COSTA e CARMELITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA LADIR METZGER DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARIO DOS SANTOS. Filiação: ALBINO METZGER e ALFREDO METZGER. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA LINEA DOS SANTOS BINOTTO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILDO BINOTTO. Filiação: JUVENAL LOPES DOS SANTOS e MARIA DOS ANJOS FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA LUIZA BARBOSA DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURICO LOPES DE OLIVEIIRA. Filiação: PEDRO BARBOSA DA SILVA e APARECIDA DELFINO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 13 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARIA LUIZA CARVALHO DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: LAURENTINO CARVALHO DE LIMA e SILVINA VEIGA DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MARLON DIAS BATISTA, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO DIAS BATISTA e ALBERTINA SALVADOR BATISTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MAURICIO GARCES RIBAS, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO GARCES RIBAS e NAIR SILVESTRE RIBAS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MESSIAS ALBIEIRO, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: NEUZA FERREIRA ALBIERO. Filiação: JOAO ALBIERO e ALICE NAZARETH ALBIERO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 13 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MIRIAN PREVIDI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALTON PREVIDI. Filiação: ISRAEL MACHADO e ROSA MACHADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 13 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
MOZART DE CARVALHO, 95 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: MARIANA CADIDA GOUVEIA DE CARVALHO. Filiação: ANTONIO OLINTO DE CARVALHO e MANIETA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
OLGA FERNANDES ALVES, 81 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO FERNANDES ALVES. Filiação: HORACIO FERNANDES e CLARINDA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ORLANDO COMINEZI RIBEIRO, 99 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LAURITA ELBA BORBA RIBEIRO. Filiação: BILARDO ANTUNES RIBEIRO e IZOLINA COMINEZI RIBEIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
PEDRO LUIZ PINTO, 73 ano(s). Profissão: CABISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PINTO. Filiação: BENEVAL DIAS DOS SANTOS e MARIA JULIA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
REDMAR MOMOSE LIMA, 57 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ISABELE FELIPE. Filiação: JOSE RIBAMAR LIMA e LEIDA MOMOSE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 13 de junho de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
REIMARIS DEL VALLE URBANO NUNEZ, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINALDO ANTONIO URBANO e MARILZA DEL CARMEN NUNEZ DE URBANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
RUTH ESTHER STENDER, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTTO ERNST STENDER. Filiação: EDUARDO KUHR e ELSA KUHR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 13 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
SEBASTIAO LEITE, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO LEITE e MARIA JOSE CARDOSO LEITE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 13 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 13/06/2026.
SERGIO FONSECA, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA REBOUCA DE ALENCAR. Filiação: ORLANDO FONSECA e ELZA MIATTO FONSECA. Sepultamento: CREMATORIO PETROPOLIS, domingo, 14 de junho de 2026. Data do Falecimento: 12/06/2026.
SIRLENE CECHELERO, 60 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: VALERIO CECHELERO e IRMA CECHELERO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
SOLANGE MARY DE FIGUEIREDO SILVA, 66 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: IROALDO FRANCA SILVA e MARIA DO CARMO DE FIGUEIRODO SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
SUZANA MARIA BORGES, 71 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: ANTONIO AQUINO BORGES e JAZI MENDES CORREIA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 12 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
YOLANDO GERALDO PACKER, 91 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JACINTHO PACKER e EMMA PACKER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 13 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.
ZILDA VIEIRA SA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL SA. Filiação: ARLINDO VIEIRA DOS SANTOS e APARECIDA DE JESUS SENA DOS SANTOS. Sepultamento: CENTRAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, sábado, 13 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/06/2026.