Falecimentos em Curitiba; obituário deste sábado, 12/09/2026

ADOLFO BERNARDO BRAUN, 81 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: MARISA BRAUN. Filiação: PEDRO BRAUN e DIONISIA BRAUN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ALEXANDRE ALVETTI MALHERBI, 68 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AUTOMAÇÃO. Cônjuge: ANGELA RIBEIRO VILATORE. Filiação: ALGEO KAMRADT MALHERBI e ARACY ALVETTI MALHERBI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
ALICE FRANCO DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MICHAEL DOUGLAS ARCANGELO DA SILVA e ALIANE CRISTINA FRANCO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ALMIR LAGOS, 80 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Filiação: ALMIR LAGOS e PAULA DE OLIVEIRA LAGOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 12 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
AMELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ALCIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA e AMALIA RODRIGUES DA LUZ. Sepultamento: CEMITERIO PALMITAL, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ANA MEYNEK, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: TEOFILO MEYNEK e EVA IAREK MEYNEK. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ANNA LUISA ASSUNTA MATTIA DI NISIO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDIR DINISIO. Filiação: GIUSTINO MATTIA e CHIARINA COSTANTINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ARAMIS RODRIGUES DA LUZ, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELSO RODRIGUES DA LUZ e JUSSARA KREDENS RODRIGUES DA LUZ. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, sábado, 12 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
BERNADETE PRAZERES DE ANDRADE, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIANO DE ANDRADE SILVA. Filiação: VIRIATO JOSE DE ANDRADE e CLOTHILDES PRAZERES DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
CECILIA MARGARIDA CASAGRANDE, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VALDEMAR CASAGRANDE. Filiação: GUIDO CAMILLI e JUDITH STOCCO CAMILLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 12 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
CESAR BENEDITO GALVES, 69 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: ROZANI SUELY CASTEX GALVES. Filiação: OSVALDO GARCIA GALVES e NATALIA LOURENCO GALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
CLAUDIO ROBERTO MOREIRA NASCIMENTO, 49 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: NADIR NASCIMENTO e HELENITA MOREIRA NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
DIVINO ZANATTA, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: OLGA MARIA SANTOS ZANATTA. Filiação: ANTONIO EUGENIO ZANATTA e ANA VOLPATO ZANATTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
EDMILSON GONZAGA LEITE, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ZILBETE PATRIARCA LEITE. Filiação: JORGE GONZAGA LEITE e MALVINA CARVALHO LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
EDUVIRGE SALVADOR MELLO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DJALMA MELLO. Filiação: CIRILLO SALVADOR e CARMEM SALVADOR. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ELCIO ZAP, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE ZAP e ALIDA ZAP. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 12 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ELIAS MISKALO, 90 ano(s). Profissão: BIOQUÍMICO(A). Filiação: PEDRO MISKALO e MARIA MISKALO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
EMILIA SWENAR ALVES, 66 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: JOSE OSMAR ALVES. Filiação: SALVADOR SWENAR e ZENILDA SWENAR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
FRANCISCO CARDOZO DE MEIRA, 65 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: ROSA DE FATIMA SANTOS DE MEIRA. Filiação: JUVENAL CARDOZO DE MEIRA e NAIR CARDOZO DE MEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
GERALDA TERESINHA CARASSAI, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUDI CARASSAI. Filiação: FLORGENCIO ROCHA e NINITA MARTINS DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/09/2026.
IZABEL MIGUEL FRANCISCO ANTONIO, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VAZ VIEIRA. Filiação: MIGUEL FRANCISCO e DORALICE JOAQUIM DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
IZAURA VIEIRA DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA VIEIRA e ERNESTINA LINA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
JORDAO ALVES DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Cônjuge: MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Filiação: BELARMINO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA RITA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
JORGE CABRAL WOWK, 80 ano(s). Profissão: FOTÓGRAFO(A). Filiação: GREGORIO WOWK e ELISA CABRAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 12 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
JOSIANE DE MIRANDA COUTINHO, 66 ano(s). Profissão: ARTISTA. Filiação: OSMAR SLOTTER DE MIRANDA COUTINHO e NEUZA DE MIRANDA COUTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 12 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
JUREMA JACSON DOS SANTOS, 99 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JOSE JACSON DOS SANTOS. Filiação: OSCAR ALVES PACHECO e ROMANA FELIX PACHECO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 12 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
LAURI DA APARECIDA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ZILDA DO NASCIMENTO SANTOS. Filiação: LUIZ FERNANDES DOS SANTOS e LAURA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: ERVAL DE CIMA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
LIDIA TABALIPA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSNI TABALIPA. Filiação: GREGORIO SOLUTCHAK e ANASTACIA SOLUTCHAK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 12 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
LINDAMIR DE MORAES RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU DA SILVA RIBEIRO. Filiação: NAUTES MORAES e ODETE ANDERSON DE MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARIA DO CARMO GALLOTTI DE MIRA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO DE MIRA. Filiação: ANTONIO GRECO GALLOTTI e LEOPOLDINA MARANHAO GALLOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARIA IZIDORO, 85 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: SEBASTIAO IZIDORO e GUIOMAR LEMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARIA JOSE GUILHEN, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAURENTINO VIEIRA DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARIA NILZA SODA DE SIQUEIRA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CANDIDO SIQUEIRA. Filiação: VIRGILIO SODA e LYDIA FLAUSINA SODA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARIO EDSON DE OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Cônjuge: IZILDA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA. Filiação: MARIO DE OLIVEIRA e CARMEN SANTIAGO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO – VILA ALPINA – SAO PAULO/SP, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARLI DA CRUZ, 78 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO NATALINO DA CRUZ. Filiação: ODAIR DE SA e OLGA DE SA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MARLY PASCOALINA CLAUDINO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RONALD DO CARMO CLAUDINO. Filiação: JUVENAL SEBASTIAO MIQUELETTO e MARIA ORSOLINA MIQUELETTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
MINORU KURAOKA, 90 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: KANAME KURAOKA e YSAE KURAOKA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 12 de setembro de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ODILON COLOMBES ALVES, 78 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MANOEL COLOMBES ALVES e ALDA URBANO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 11 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
OLDORY CAMPOS BARBOSA, 96 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: CELEIDE DE MORAES. Filiação: ANIBAL BARBOSA e OSWALDINA CAMPOS BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
OSVALDO CORREA JUNIOR, 47 ano(s). Filiação: OSVALDO CORREA e IRIS GOMES CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
PEDRO AFONSO RAMOS, 80 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ALIRIO AFONSO RAMOS e EUDOXIA RAMOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
PEDRO RODRIGUES DE GOIS, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA ANACLETO DE GOIS. Filiação: JOAO NIS GOIS e MARIA RODRIGUES DE GOIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
REINOLDO NUNES ALVES, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: OSWAL DOS SANTOS ALVES e LUCINDA NUNES ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ROMILDO FRANCISCO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: AGENTE PENITENCIARIO. Filiação: LAERCIO FRANCISCO DA SILVA e GERALDA AUGUSTA DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 12 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ROVENA HERDER, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: EUGENIO OLIVIO HERDER e AMANDA HERDER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
SEBASTIANA SANTOS FONSECA, 53 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JESUS CALIXTO FONSECA e MARIA DA LUZ SANTOS FONSECA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
SIMONE CRISTINA GARCIA GELAMO, 46 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCISCO CARLOS GARCIA GELAMO e SIBELE DO ROCIO LESCHNHAK GARCIA GELAMO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
VALDINA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ISMAEL FIRMINO RIBEIRO. Filiação: FERNANDO LINO DE OLIVEIRA e MARIA MADALENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 12 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.
VITOR JOSE LITKA, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: STANILAU LITKA e EUNICE SOFFIATTI LITKA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 12 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 11/09/2026.
ZELIA REGINA ROCHA, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: JOAO NERI DO NASCIMENTO. Filiação: ALTAMIRANO ROCHA e MARIA NEUZA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA – TIJUCAS DO SUL/PR, sábado, 12 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 11/09/2026.