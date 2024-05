Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (11)

ADOWILSON PEREIRA DOS ANJOS, 31 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: ANTONIO FEREIRA DOS ANJOS e VANI TEREZINHA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 11 de maio de 2024.

ANNA CLARA TORRES DE SOUZA, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIZ EDUARDO DE SOUZA e FRANCIELLE CRISTINA TORRES CHAVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 11 de maio de 2024 às 11:00h.

ANTONIO BENEDITO DA ROCHA, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE JACOB DA ROCHA e ELVIRA BURGATO DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 11 de maio de 2024 às 09:00h.

ARISTEU BARBOSA DE SALES, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA BARBOSA DE SALES. Filiação: JOAO BARBOSA DE SALES e GERALDA BERNARDES DE SALES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

ARMANDO PANICHI, 98 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IVAN MARQUES PANICHI. Filiação: NATAL PANICHI e REGINA PANICHI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 11 de maio de 2024 às 11:00h.

CLAUDETE RINCOSKI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL RINCOSKI. Filiação: PEDRO BROTKOWSKI e MERCEDES BROTKOWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

CLAUDIONOR DOS SANTOS, 59 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: GENY BUENO STAINE. Filiação: ARISTIDES DOS SANTOS e MARIA DA GLORIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de maio de 2024 às 15:30h.

CREMILDA RODRIGUES DO AMARAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EULALIO DOMINGUES DO AMARAL. Filiação: MANOEL RODRIGUES e IZAURA FARIA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 17:00h.

DALVA DUARTE DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROSALVO BATISTA DOS SANTOS. Filiação: ALBERTO IZIDORO DUARTE e MARIA CUNHA DUARTE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

DANUTA PACHULSKI SANTOS, 83 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOAO PACHULSKI FILHO e ANA PACHULSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 11 de maio de 2024.

DOZOLINA VITORIA PASINATO, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NARCIZO PASINATO. Filiação: ANGELO DAMBROS e GRACIOSA MANFRON. Sepultamento: COLONIA ANTONIO REBOUCAS, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:30h.

ELISABETE DO ROCIO DE CAMPOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ GONZAGA DE CAMPOS. Filiação: ANIZIO RODRIGUES DOS SANTOS e SEBASTIANA GUEDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

FRANCISCA MARIA DAS NEVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GREGORIO RODRIGUES. Filiação: MARIA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

GILSON FERNANDO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: FERNANDES JOSE DE OLIVEIRA e DIVANTINA DA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 09:00h.

GISELY FERREIRA, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e LOURDES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de maio de 2024 às 15:00h.

HELENA ROBERTO BATAIELLO, 88 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: GUERINO FAVARO BATTAIELLO. Filiação: PEDRO ROBERTO e ADELIA TADEI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

ILDA DOS SANTOS BALMANT, 86 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JAYR BALMANT. Filiação: OLIVEIRO DOS SANTOS e IDALINA ANTONIA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

ISRAEL DO PRADO, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CIMIRA DOMINGOS DO PRADO. Filiação: HERCULANO DA SILVA PRADO e MARIA DO PRADO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 11 de maio de 2024 às 16:00h.

IVANI DOS ANJOS DINIZ, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE AUGUSTO DINIZ e ALICE DOS ANJOS DINIZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 11 de maio de 2024 às 15:00h.

JOACIR BORBA, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARILENE CORREIA BORBA. Filiação: AVELINO BORBA e MERCEDES ALVES DE SOUZA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sábado, 11 de maio de 2024 às 16:00h.

JOANITA SILVA DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SOUZA FILHO. Filiação: JOAO MACHADO E SILVA e ANA ROSA BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 16:30h.

JOAO ALVES NOGUEIRA, 84 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BENEDITA MARIA NOGUEIRA. Filiação: JOSE ALVES NOGUEIRA e MARIA EUGENIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de maio de 2024 às 09:00h.

JOCELI TERESINHA CORREA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: TERTULIANO CORREA DA SILVA e AMELIA CORREA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 13:00h.

JOSE ANTONIO DE SOUSA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SIRLENE ROSANA DOS SANTOS SOUSA. Filiação: CLEMENTE ANTONIO DE SOUSA e MARIA ROSA DE SOUSA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PARANACITY, sábado, 11 de maio de 2024.

JOSE CLAUDIO SIQUEIRA, 70 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: GUILHOBEL SIQUEIRA e NAIR MERCER SIQUEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CAMPO MOURÃO, sábado, 11 de maio de 2024.

JULIA PINTO CORDEIRO, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ARTHUR CORDEIRO e LUCINDA PINTO DE MATOS CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

LEONY ESCARLETE LIMA PEREIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILLY PEREIRA. Filiação: PEDRO PINTO DE LIMA e MARIA DA GLORIA SILVEIRA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:00h.

LUCI TEREZINHA SILVEIRA PEREIRA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO PAULO MACHADO PEREIRA. Filiação: LUIZ SILVEIRA e DORACI ROSSI DA SILVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

MARCELO NETTO, 43 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: VICENTE NETO e MARIA LUCIA DA SILVA NETTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, sábado, 11 de maio de 2024 às 16:30h.

MARCIA ANDRADE DO PRADO, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDIR ANDRADE e VALDECIR DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA FLAVIA BERTOLDI ANDREATTA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGER AZAURY ANDREATTA. Filiação: JOAO BERTOLDI e ELVIRA CRIVELARO BERTOLDI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA JUSSARA MACEDO FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: FELIPE JOAQUIM FERREIRA e TEREZINHA MACEDO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 11 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA LOURDES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: ALVINO JOSE DOS SANTOS e MARCELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIA VERONICA MACEDO FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA FERREIRA e NOELIA MACEDO FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de maio de 2024.

MAURO MARTINS VIEIRA, 48 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ESTENEVAL MARTINS VIEIRA e MARIA DO CARMO ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 11 de maio de 2024 às 09:00h.

MOISES PEREIRA DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ELI BARBOSA. Filiação: JULIO PEREIRA DA SILVA e CASTURINA LOTERIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

MOISES PONSSONI, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: RIVANILDA VIEIRA DOS SANTOS. Filiação: PEDRO PONSSONI e ANAIR DALLA NORA PONSSONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 10 de maio de 2024 às 19:00h.

NELCI STORI CZMOLA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO CZMOLA. Filiação: UBALDINA STORI e UBALDINAS STORI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de maio de 2024 às 13:30h.

PAULO MORENO BERGOC, 86 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARLUCE AMOEDO MORENO. Filiação: FRANCISCO PEDRO MORENO RIBAS e VITORIA BERGOC MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

PEDRO ZENELIN LEONARDO, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GENOEFA DOLORES BEVENHU. Filiação: JOSE LEONARDO e REGINA ZENELIN. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

ROSEMARY SOARES, 65 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALCY SOARES e ELIZABETH RUTH JOANNA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

ROSICLER CRISTINA BORGES, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO LUIZ BORGES. Filiação: NAO CONSTA e IRACEMA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 11 de maio de 2024 às 17:00h.

SEBASTIANA DE SOUZA ROMANOVICZ, 88 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: MANOEL DE SOUZA e CLAIR DA CONCEICAO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

SIDNEI FERNANDO CIBI, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: PEDRO CIBI e IRACEMA CIBI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 11 de maio de 2024 às 10:00h.

SILMARA PREVIDI SOARES, 62 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: GERALDO DE OLIVEIRA SOARES. Filiação: WALTON PREVIDI e MIRIAN PREVIDI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 11 de maio de 2024 às 15:00h.

TEREZINHA APARECIDA KINSELER ANDROUSK, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANDROUSKI. Filiação: MANOEL KINSELER e CONCEICAO OLIVEIRA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de maio de 2024 às 10:30h.

VALDENICE SAVAROLI DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO OECH DOS SANTOS. Filiação: VALDEMAR SAVAROLI e GENI DA CONCEICAO RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 11 de maio de 2024 às 16:30h.

