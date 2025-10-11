Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (11/10)
ABILIO GONCALVES DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IVONE FRANCISCO LIMA. Filiação: MANOEL RIBEIRO DA CRUZ e EDILIA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
AFONSO ROHRBACHER JUNIOR, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: AFONSO ROHRBACHER e ROSA ROHRBACHER. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
DIVA CORDEIRO ZEN, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURICIO ZEN. Filiação: ELESBAO CORDEIRO e THEREZA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
DOROTILDE DOS SANTOS SILVA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ERMELINDO MENDES DA SILVA. Filiação: LAUDELINA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
EDVIGES MALCZEWSKI, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO MALCZEWSKI e ESTANISLAVA MALCZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
GILSOMAR DOS SANTOS BIM, 44 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Filiação: MARIA LORENE BIM. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
HECTOR RICARDO DIAS MEDEIROS, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RICARDO MEDEIROS e ANA PAULA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
IVAN VIDAL PORTELA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EDY LUIZA FEIX PORTELA. Filiação: ANTONIO ROSA PORTELA e NAIR VIDAL PORTELA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, domingo, 12 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
JANETE DO ROCIO VELOSO, 64 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: NIVALDO PEREIRA DENIZ. Filiação: JOAO MAURICIO VELOSO e ELVIRA DOS SANTOS VELOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
LAERTES CHAGAS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: CRISTINA APARECIDA DA SILVA. Filiação: LEONES SANTOS e PAULA CHAGAS VALENTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 11 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 10/10/2025.
LOURENCA MARIA MELO DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE JOAQUIM VIEIRA DA SILVA. Filiação: JOSE IZIDIO DE MELO e MARIA DO CARMO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MARCOS DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARILENE DE OLIVEIRA. Filiação: AGOSTINHO FERREIRA DE OLIVEIRA e JOCELINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 12 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 11/10/2025.
MARIA GENILDA DE PAULA NATAL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE NATAL FILHO. Filiação: AIRTON DE PAULA PEREIRA e MARIA JOSE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MARLISA MORAES STELIANOF, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PRODROMOS STELIANOF. Filiação: MARIO MORAES e IRACEMA MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 11 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
MONICA KLIDZIO, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LEAO KLIDZIO e CHRISTINA SKUPIEN KLIDZIO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
NAIR FAUSTINO MELO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARIA FAUSTINO e MARIA CASTANHEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
NEUVASTI CARLOS RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO CARLOS RIBEIRO e MARIA CASTILHO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
NIVALDO BARBOSA MAIA, 74 ano(s). Profissão: OFICIAL. Filiação: ELIAS ALCANTARA MAIA e WALKIRIA BARBOSA MAIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 11 de outubro de 2025 às 20:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
RAFAEL BATISTA ULIANO, 86 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NADIR BERNADETE DE MORAES. Filiação: LUIZ JOSE ULIANO e ANGELINA COAN ULIANO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 12 de outubro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ROBERTO TEODORO LIMA, 59 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSANA FERRAZ. Filiação: AUDALIO TEODORO LIMA e MARIA ANGELINA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 11 de outubro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ROSA MARIA DA SILVA MARCHIORO, 98 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOAO MARCHIORO. Filiação: MANOEL LORENTINO DA SILVA e MARIA DIAS NUNES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
VALDELI FRANCISCO ROSA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO FRANCISCO ROSA e IZALDINA FRANCISCO DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 11 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
WILLIAN CZARNESKY, 47 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: PEDRO CZARNESKY SOBRINHO e ZILPHA LINHARES CZARNESKY. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
ZULEIA CAETANO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ROSELO CAETANO ROCHA e ANDRELINA DE OLIVEIRA ROCHA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 11 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/10/2025.
