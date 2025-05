Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 10/05/2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ACAIDES DA SILVA RODRIGUES, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: DENISE. Filiação: ALVARO RODRIGUES e LEONIDES DA SILVA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

ADILCE ADELIA GULIN, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO GULIN e ANGELINA FERRO GULIM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 23:30h.

ALVIN ROGALSKI, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENE BRACIAK ROGALSKI. Filiação: PEDRO ROGALSKI e AGNES ROGALSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

AMELIA JOSEFA VILHALVA PIEMONTEZ, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TRAJANO PIEMONTEZ. Filiação: ISIDRO VILHALVA e HIPOLITA CHAPARRO DE VILHALVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 10 de maio de 2025 às 11:00h.

ANA BARBOZA DIAS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZACARIAS VERGILIO DIAS. Filiação: ANTONIO BARBOZA e VERONICA MALINOVSKI. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

ANA BORBA MOREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON MARTINS MOREIRA. Filiação: VICENTE RODRIGUES BORBA e CLARISDINA FERREIRA BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025.

ANTONIO KUCLA SOBRINHO, 92 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: AMELIA BINHARA KUCLA. Filiação: ALBERTO KUCLA SOBRINHO e ANNA KUCLA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

ARCELINA RODRIGUES DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AGENOR JOSE DE OLIVEIRA e ESMERINDA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 10 de maio de 2025.

CANDIDO MARIANO PESCH, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EUNICE DE OLIVEIRA COLLERE PESCH. Filiação: BOHDAN ZENOVIO PESCH e SOFIA PESCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de maio de 2025.

CECILIA BOSCATO BERENDT, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: JOSE ALBERTO BERENDT. Filiação: OTAVIO BOSCATO e SABINA GIOVANONI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

CLAUS LUIZ BERG, 84 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: MARCY BERG. Filiação: ERICO BERG e DALILA PATAGONIA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, sábado, 10 de maio de 2025 às 14:00h.

CONCEICAO DA FONSECA GALVAO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ACCIOLY LOPES GALVAO. Filiação: EUGENIO FONSECA e FRANCISCA DA FONSECA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 10 de maio de 2025 às 14:00h.

DANIEL MARTINS FAGUNDES, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARINDA MESTIERI FAGUNDES. Filiação: JOAO MARTINS FAGUNDES e MARIA DO CARMO FAGUNDES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

DEBORA MICHELE FURIM, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO HENRIQUE CAMPOS. Filiação: EDILSON FURIM e MADALENA NERI FURIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de maio de 2025 às 11:00h.

DIVA EUGENIA SIQUEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIO JOSE SIQUEIRA. Filiação: JACOB RIZZARDI e WANDA RIZZARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 10 de maio de 2025 às 13:00h.

DJALMA BATISTA, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO JOAO BATISTA e ETEVILNA D OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 10 de maio de 2025 às 10:00h.

EDUARDO GROSS, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HILDEGARD GROSS. Filiação: JOAO GROSS e EMILIA GROSS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de maio de 2025 às 13:00h.

ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL AMERICO ROCHA e ALMERINDA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

EMILIA LEVANDOSKI OPALINSKI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIO OPALINSKI. Filiação: WENCESLAU LEVANDOSKI e MARIA LEVANDOSKI. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO – PR, sábado, 10 de maio de 2025.

EVANDINA RIBEIRO MUNIZ, 74 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JAO RIBEIRO STUART e MARIA DOS PRAZERES DA SILVA MUNIZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 10 de maio de 2025 às 11:00h.

EVELISE MACHADO GREBOGE, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CESAR LUIS GREBOGE. Filiação: DAVI MACHADO e ADIRCE MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 10 de maio de 2025 às 09:00h.

FERNANDO SERGIO TADDEU CELIA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: JUREMA RESENDE CELIA. Filiação: ARMANDO CELIA e ALTAIR MOURA CELIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

FLORA BECHTLOFF LUNARDELLI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ENIO JOSE LUNARELLI. Filiação: HENRIQUE BECHTLOFF e PAULINA KUMER BECHTLOFF. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de maio de 2025 às 14:30h.

GEDEAO WILLE, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JANE DO ROCIO WILLE. Filiação: HERCILIO WILLE e OLGA STANGE WILLE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de maio de 2025.

HILDEMAR HENRIQUE RIBAS DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: DAILVA MACEDO DOS SANTOS. Filiação: JOA MARIANO DOS SANTOS e DORALICIA RIBAS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025 às 13:00h.

IRACI CREPALDI DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA. Filiação: GUERINO CREPALDI e ROSA RODRIGUES CREPALDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de maio de 2025 às 13:00h.

IRINEU RIBEIRO MARTINS, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LUIZA BARROS MARTINS. Filiação: SEBASTIAO RIBEIRO MARTINS e EDUVIRGES MOREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

JOSE GONCALVES DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: MARIA PERPETUA SOUZA DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS e AMBROSINA ALVES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 16:00h.

JOSE JURASZEK LUCCHETTI, 75 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARIA DE LOURDES SILVA LUCCHETTI. Filiação: JULIO LUCCHETTI e MAGDALENA JURASZEK LUCCHETTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025 às 09:00h.

JOSE LUIZ SENE, 58 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Filiação: OTACILIO BORGES SENE e HELENA DE PROENCA SENE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

JOSE NILDOMAR BAUMEL, 58 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: CLOTILDE MARIA NEPPL. Filiação: NILO BAUMEL e MARGARIDA BAUMEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

JOSE RICARDO BRUNO DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: ANTONIO BRUNO DA SILVA e DORACI RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 10 de maio de 2025 às 10:30h.

LUIS CARLOS DE SIQUEIRA SOUZA, 81 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ARACI SIQUEIRA SOUZA. Filiação: JOSE DOS SANTOS SOUZA e LEONTINA BUENO SIQUEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

LUIZ FERNANDO DO VALLE, 71 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: WASHINGTON LUIZ DO VALLE e ZAIDE BETTIO DO VALLE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 10 de maio de 2025.

MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, 101 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ABELMIDIO JOSE DE OLIVEIRA e JAEL CARIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 10 de maio de 2025 às 15:00h.

MARIA MADALENA SCHIMITZ DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLITO ANTONIO DE OLIVEIRA. Filiação: BERNARDO SCHMITZ e MATILDE KRAUSE SCHIMITZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 11 de maio de 2025 às 10:00h.

MARTINHA DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NELSON JOSE DA SILVA e MARIA THEODORO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

MOISES CAVALCANTI DE LIMA, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: RITA DE CASSIA DE PAULA CAVALCANTI DE LIMA. Filiação: MANOEL CAVALCANTI DE LIMA e MARIA DOS PASSOS NUNES DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO A DEFINIR, sábado, 10 de maio de 2025 às 17:00h.

ODETE PEREIRA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA e DARIA BUDAL DE SOUZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:00h.

ONOFRE GOMES, 90 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA HELENA DE LIMA GOMES. Filiação: JOAO GOMES e MARIA IZABEL GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

PAULO CESAR SERBELLO, 79 ano(s). Filiação: MARIA CARMELINA SERBELLO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:00h.

PEDRO DE JESUS SOARES, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA MARIA DE ALMEIDA SOARES. Filiação: ADELEINO SOARES JUNIOR e ARACI BORGES SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 17:00h.

PEDRO MANOEL DOS SANTOS, 97 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IRENA DE MELLO. Filiação: SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS e FRANCISCA BERNARDA NEIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 10 de maio de 2025 às 10:00h.

RIVEN KUNIFAS, 86 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARLI BRUCK KUNIFAS. Filiação: MIGUEL KUNIFAS e RUPLA LEIA KUNIFAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sexta-feira, 9 de maio de 2025 às 17:00h.

ROSANA GRUMONT, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO DOS SANTOS. Filiação: GIL GRUMONT e MARIA DA LUZ GRUMONT. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:30h.

SANTO DANTAS DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: ENEDINA FERNANDES DA SILVA. Filiação: ANTONIO DANTAS DA SILVA e ANISIA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025 às 13:30h.

SERGIO ENDRIGO RIBEIRO, 53 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: DEUCELIA MARTINHO DE OLIVEIRA SHIOCHET. Filiação: SEBASTIAO DO ROSARIO RIBEIRO e TEREZINHA RODRIGUES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de maio de 2025.

TEREZA ALVES DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM ALVES PEREIRA e ABILIA LOPES MEDEIROS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 10 de maio de 2025.

THIAGO TRAPP, 40 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: GLAUCIANE MARIA BRAZ TRAPP. Filiação: ARTEMIO TRAPP e ELVIRA TRAPP. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de maio de 2025 às 16:00h.

WALDEMAR CLARISMUNDO ATHANAZIO, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: IVANILDE DE OLIVEIRA ATHANAZIO. Filiação: CLARISMUNDO ATHANAZIO e ANNA FAVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 10 de maio de 2025 às 08:00h.

ZENAIDE KIKUE AOKI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: YASUGI AOKI. Filiação: YATIO NAKAMATSU e UTO NAKAMATSU. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 10 de maio de 2025 às 14:00h.