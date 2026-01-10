Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 10/01/2026

ALAN ALEXANDER SANT ANA FINEZE, 30 ano(s). Filiação: VALDEMIR FINEZE e EUNICE SANT ANA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ALEXANDRA DUARTE, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ANDERSON LOPES AFFONSO, 44 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JERUZA TURKO AFFONSO. Filiação: ISAIAS AFFONSO e APARECIDA DE OLIVEIRA LOPES AFFONSO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ANTONIO JOSE DE FARIA, 50 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: LUCIANE CORDEIRO DOS SANTOS. Filiação: PEDRO FLORENCIO DE FARIA e ANTONIA DE FARIA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
APARECIDA DAS DORES RODRIGUES, 78 ano(s). Filiação: MARIA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 10/01/2026.
ARAMANDO CARLOTA DE FRAGA, 84 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: BENEDIO HILARIO DE FRAGA e CARMELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 09/01/2026.
DAVI PASSOS, 74 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: NEUZAIR MARIA PACHECO DE ANDRADE. Filiação: JOSE DOS PASSOS e ADI DE CASTRO PASSOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
EDENIR MARIA DOMINGUES, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EPAMINONDAS RAMOS DOMINGUES e MELANIA DOMINGUES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ELEANDRO DOS SANTOS BLANCO, 47 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: JAKSON FERREIRA DOS SANTOS e CELIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 10 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 09/01/2026.
EVANDRO GOMES CARDEAL, 21 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: JOAO BAPTISTA CARDEAL DA COSTA JUNIOR e ADRIANA PEREIRA GOMES. Sepultamento: CEMITERIO EM ARAPONGAS – PR, domingo, 11 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
IRENE MIERZJEWSKI CZARNY, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO CZARNY. Filiação: LUDOVICO MIERZEJWSKI e ROSALIA MIERZEJWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 10/01/2026.
JAYME PALUDETTO, 89 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: OCTAVIO PALUDETTO e MARGARIDA ORLANDI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
JOSE DE MEDEIROS, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCILENE APARECIDA DE MEDEIROS. Filiação: AMELIA DE MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
LUIZ CARLOS RIBEIRO JORGE, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LUIZ JORGE e ODETTE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
LUIZA APARECIDA DE SOUZA MALINOSKI, 1 ano(s). Filiação: NILSO MALINOSKI DA LUZ e CAROLINE APARECIDA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
NATALINO CRISTIANO MARTINS, 89 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: PAULINA STAWAS MARTINS. Filiação: CRISTIANO FRANCISCO MARTINS e FRANCISCA WALTER MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
ORDALIA APARECIDA NOCETTI SEGALOVICH, 66 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: GABRIEL SEGALOVICH. Filiação: APARECIDO NOCETTI e ADELINA PEREIRA NOCETI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 10 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
RAFAEL PAIVA RAMOS, 25 ano(s). Filiação: FIDELIS PAIVA RAMOS e ANTONIA BAROSA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
REGINA CELIA CANASSA SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GASTAO SANTOS. Filiação: GIOCONDO CANASSA e FLORA TRINDADE GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
RUBI VITORIA SILVA DA CRUZ, 1 ano(s). Filiação: CLEBER SANTOS DA CRUZ e VERIDIANE ALVES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 09/01/2026.
SONY ELYSON FERREIRA PINTO, 36 ano(s). Profissão: AGENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SIMONE VALERIANO CORREIA. Filiação: EDSON ROBERTO FERREIRA PINTO e GILDA DE OLIVEIRA FERREIRA PPINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 10 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 10/01/2026.