Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (09)
ADELAIDE DA CONCEICAO PAITRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO PAITRA. Filiação: ANTONIO GOMES DE MATOS e MARIA DA CONCEICAO GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
AIRTON CIT, 91 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Cônjuge: JULIA TOCKARZ CIT. Filiação: VICTORIO CIT e FRANCISCA BUENO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
ANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: AZENIRO GRITTEN DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO JANUARIO DE LIMA e OLAVINA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
ANA ROSETE SAMPAIO DA COSTA PAZ, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDMUNDO JOSE DA COSTA e MARIA DA CONCEICAO RAFAEL SAMPAIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 9 de agosto de 2025 às 10:00h.
ANTONIA TIBES FELIX, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FELIX. Filiação: SEBASTIAO DIAS TIBES e DALTINA DOS SANTOS TIBES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
BRUNO HENRIQUE BATISTA ALVES, 24 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: MESSIAS RESENDE ALVES e ROSELI MENDES BATISTA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 9 de agosto de 2025.
CARLA LUCIA SANTOS MANSO SOARES, 60 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A) MERCHANDISING. Cônjuge: RENATO SOARES. Filiação: JOAO DE DEUS MANSO e RAIMUNDA DOS SANTOS MANSO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:30h.
CARLOS KOSINSKI, 88 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: LIDIA SCHMIK KOSINSKI. Filiação: ANTONIO KOSINSKI e ANA KOSINSKI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
CELSO KATALOSKI, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SUELI TEREZINHA KATALOSKI. Filiação: ESTEVAM KATALOSKI e ROSA KATALOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
CICERA RODRIGUES VIEIRA DE ANDRADE, 63 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO CORDEIRO DE ANDRADE VIEIRA. Filiação: JOSE RODRIGUES VIEIRA e MANOELA BALDUINO VIEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 10 de agosto de 2025 às 11:00h.
DENIZAR CANESTRARO, 53 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ILARIO CANESTRARO e MARIA DA GRACA BORBA CANESTRARO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
DIONIZIO ROQUE FERNANDES, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO COLACO FERNANDES e TEREZINHA MARIA CARDOSO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 9 de agosto de 2025 às 09:00h.
ELISABETE SOARES RAFAEL, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL LUIZ RAFAEL e MARIA SOARES DA SILVA RAFAEL. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 08:00h.
ELZIRA VIEGA PEREIRA, 88 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: BENEDITO PEREIRA. Filiação: ARTHUR LUIZ VIEGA e FRANCISCA DUTRA VIEGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 10:00h.
ETELVINO NARCISO MARCA, 91 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: NEIDE SILVA MARCA. Filiação: FIORELO MARCA e ANTONIA MARCA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025.
FRANCISCO GOMES DA SILVA, 94 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: MARIA DE SOUS DA SILVA. Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e FRANCISCA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:00h.
FRANCISCO RAMOS DE SOUZA IRMAO, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE FATIMA COSTA SOBREIRA SOUZA. Filiação: ALONSO FERNANDES DE SOUZA e MARIA CASSIANA RAMOS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
GIOVANNI BIBAS, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: FELICE BIBAS e GRAZIELLA NUNNARI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de agosto de 2025.
GUMERCINDO VIEIRA COSTA, 81 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MERCEDES MARANA DA COSTA. Filiação: BENEDITO VIEIRA COSTA e LEVINA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 10:00h.
HILDA DELFINA STAWICKI GLUS, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: EDVINO GLUS. Filiação: CLEMENTINO STAWICKI e MIQUELINA STAWICKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
IVANIR LUIZA DE PAULA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICODEMIS ERNESTO DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO CAERTANO FILHO e ROSA ANTONIA CAETANA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 9 de agosto de 2025 às 10:00h.
JAIME ALBERTO BRESSAN, 63 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO NICANOR BRESSAN e DEVILDA CAMPAGNOLO BRESSAN. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 9 de agosto de 2025.
JANE MARI FERREIRA BATISTA DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARCOS FELIPE JAHN. Filiação: JOSE FERREIRA e CLARICE SANT ANNA FERRREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 10:00h.
JOAQUINA GONCALVES DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MANOEL QUIRINO DOS SANTOS. Filiação: JUCELINO GONCALVES FRANCO e ROSALINA NOGUEIRA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
JORGE TEIXEIRA GODINHO, 73 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCO TEIXEIRA GODINHO e IZALTINA GONCALVES GODINHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 11:00h.
JOSE FRANCISCO WAGNER MACIEL, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LEONY DE JESUS MACIEL e BEATRIZ WAGNER MACIEL. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE VALENGA, 77 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: DARCI PRADO VALENGA. Filiação: ANTONIO VALENGA e ELIZIA VALENGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
JULIO CESAR DA SILVA, 39 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: INGRYD MAIARA SILVEIRA. Filiação: NIVALDO LEITE DA SILVA e NAO CONSTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 11:00h.
JULIO CESAR PISSETTI, 69 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: ANDREIA TIGRINHO PISSETTI. Filiação: RENE PISSETTI e ASSMA ABIL RUSS PISSETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
JUSSARA CATARINA BELTRAME, 68 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: EMIR LUIZ BELTRAME e GLACI FERNANDES BELTRAME. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 14:00h.
LEIDIR DO ROCIO NEGOSEKI, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNOLDO ALVES BUENO. Filiação: GOMERCINDO NEGOSEKI e MARIA SENHORINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
LIRCE GERARDI TRIGO, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DELFIM TRIGO e ROSA GERARDI TRIGO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 11:00h.
LOURIVAL FRANCISCO DA CONCEICAO, 87 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA ELZA ALVES DA CONCEICAO. Filiação: ADELINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA FRANCA, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: CLEMENTE MIROSZ FILHO. Filiação: JURANDYR TABORDA DE OLIVEIRA e HELENA CAMARGO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 13:00h.
MARGARETE RODRIGUES MOREIRA, 60 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: IVONEI CARLOS RODRIGUES. Filiação: LUIZ RODRIGUES MOREIRS e MODESTA RODRIGUES SANTANA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA AMELIA SILVA DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL RIBEIRO SILVA e ANEZIA MARIA PEDROSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA CELI DA SILVEIRA, 68 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: JOSE CARLOS DA SILVEIRA e MARIA TEREZA DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 15:30h.
MARIA DE ALMEIDA RIZZARDI, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: WILSON RIZZARDI. Filiação: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA e EMIDIA MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 10 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA MAFFOS MASIERO, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AQUELINO MASIERO. Filiação: JOSE ANTONIO MAFFOS e CLEMENTINA LODETTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de agosto de 2025 às 18:00h.
MARINA MARIANO DE CAMPOS CLAUDELINO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATAL CLAUDELINO. Filiação: JUVENTINO MARIANO DE CAMPOS e MARIA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
MASAKO KASHIWAGI, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SHIKATARO MINAMI e YASU MINAMI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 15:00h.
ODILON BENATO, 88 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: JOAO BENATO DE ANTONIO e ANGELA TREVIZAN BENATO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:00h.
PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SUELEN BUENO DA LUZ. Filiação: PAULO FELIX D SILVA e LUCELIA APARECIDA FELIZ DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 9 de agosto de 2025 às 11:00h.
PERPETUA COLLODEL, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCOS COLLODEL. Filiação: MARIANA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
PRISCILA RITA ROCHA BANASZEWSKI, 40 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALEXANDRE SILVA DO AMARAL. Filiação: DIONISIO BANASZEWSKI e NOEMIA DOS SANTOS LIMA ROCHA BANASZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 15:30h.
RITA PIRES DE SOUZA FILHA, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: FLORESTINO CAETANO DE SOUZA e RITAS PIRES DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:30h.
ROGERIO ANTONIO LEAL, 77 ano(s). Profissão: DIRETOR(A) FINANCEIRO. Cônjuge: MARLENE CATARINA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL. Filiação: FLORESVAL LEAL e ZELIA WINHESKI LEAL. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 9 de agosto de 2025 às 14:00h.
ROSALBA MARIA DALMAZ, 61 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: LUIZ DALMAZ e PALESTINA PARIZOTTO DALMAZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 17:00h.
SOFIA KRIAK MUGGE, 7 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ALLAN HARRIVALD MUGGE e LEONILDA KRIAK. Sepultamento: CEMITERIO BATEIAS, sábado, 9 de agosto de 2025 às 13:00h.
THEREZA SODARIO SIMOES CAMARGO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BARBOSA. Filiação: ADELINO SIMOES e MANOELA CONSTANTINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de agosto de 2025 às 16:30h.
WALTER HARTENTHAL, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: VERA LUCIA HARTENTHAL. Filiação: DOUGLAS CARLOS HARTMANN HARTENTHAL e ADELINA HARTENTHAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 20:00h.
WESLEY OSTROWSKI, 43 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: VENICIO OSTROWSKI e DENIZE MAGALI DOS SANTOS OSTROWSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 9 de agosto de 2025 às 17:00h.
