Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (09/05)
ACIR RODRIGUES, 67 ano(s). Profissão: LEITORISTA. Cônjuge: ACIR RODRIGUES. Filiação: ANTENOR RODRIGUES e MARIA DAS DORES RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ADEMAR BENEDITO DE CASTRO, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: CECILIA MAICHAKI DE CASTRO. Filiação: JOSE BENEDITO DE CASTRO e MARIA XAVIER DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ADIL DA SILVA REIS, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA RITA TEIXEIRA REIS. Filiação: JOSE DA SILVA REIS e NATALIA DIAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ANTENOR ALVES DE ASSIS, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL DE ASSIS JUNIOR e VICTALINA ALVES DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
AUGUSTO ORLOWSKI, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANGELA AUGUSTA AZZOLIN ORLOWSKI. Filiação: LADISLAU ORLOWSKI e ROSALIA ORLOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
BRAULIO DE ANDRADE, 87 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ANTONIO DE ANDRADE e ALZIRA MARTINS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
CARMEM LUIZA CORDEIRO, 60 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ILDEFONSO CORDEIRO e SEBILA CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 9 de maio de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
CASSIO HAGEMEYER DE ASSIS, 62 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CYNTHIA MARILIA CARRARO DE ASSIS. Filiação: ARIMO RAMIRO DE ASSIS e NEUSA HAGEMEYER DE ASSIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
CLEUSA MARIA DA LUZ, 61 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: PEDRO CASSEMIRO DA LUZ e SOLEDA FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DARCY VIEIRA CASSILHA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GENEROSO VIEIRA CASSILHA e GUILHERMINA FERNANDES VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DIVA MARIA PALU DE FREITAS, 78 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOSE LIBORIO DE FREITAS. Filiação: LAURINDO PALU e EMMA NEGRELLO PALU. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sábado, 9 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DIVA ROSA MONTES, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: LUIZ MONTES e JULIETA ROSA MONTES. Sepultamento: CEMITERIO MARIA OTILIA – PONTA GROSSA/PR, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DJALMA BARBOSA DE MOURA, 49 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ELEMAR LINHARES DE MOURA e MARILSA TERESINHA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DORIVAL RIBAS DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: TEREZA SANTOS DA SILVA. Filiação: HERMINIO RIBAS DA SILVA e MARIA ROSA DINA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LAPA, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
DORIVAL VICTORELLI, 84 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Filiação: JOSEPHAT VICTORELLI e FLORINDA BAGGIO VICTORELLI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
EDVINO GRIBOSI, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: SEVERO GRIBOSI e MARIA ADAMOSKI GRIBOSI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ELENA INACIO DE SOUZA CATTUZO, 66 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: SERGIO CATTUZO. Filiação: PATROCINIO INACIO DE SOUZA e JOAQUINA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ELENA LIZ LUCASKI, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ELAINE LUCASKI GALVAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ELVIRA HAIDEE BAIL AFONSO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IRAN GINO AFONSO. Filiação: AFONSO BAIL e ISOLDE HINZ BAIL. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
FERNANDO ANTONIO BALTHAZAR, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: VILMA BALTHAZAR. Filiação: ROBERTO BALTHAZAR e TEREZA RIBEIRO BALTHAZAR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
FRANCISCO GRABOWSKI, 60 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ADAO GRABOWSKI e ESTANISLAVA GRABOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
GISELLE TROBIA, 46 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: MARCO ANTONIO GESUALDO TROBIA e JOSEFA TROBIA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
INDARLITO ALEXANDRE, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ZILDA DOS SANTOS ALEXANDRE. Filiação: ANTONIO ALEXANDRE FILHO e ALAIDE MARIA DE JESUS ALEXANDRE. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 8 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
IVO FUCK, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANA REGINA PELANDA. Filiação: MANFREDO FUCK e LUCIA MENESTRINE FUCK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
JOAO VILA ROSA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DE LURDES VILA ROSA. Filiação: JOSE BRAZ VILA ROSA e MARIA DA SILVEIRA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
JOSE CARDOSO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ILDA MARIA CARDOSO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS e MARIA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
JOSE SILVERIO GOMES SILVA, 85 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: DONATILIO SILVA e ROSA GOMES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
JUAREZ SOARES MARTINS, 70 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IZAIR MARTINS DE OLIVEIRA MARTINS. Filiação: ILDEFONSO JOSE MARTINS e ADELAIDE SOARES MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
JUCELINO RODRIGUES DE LIMA, 55 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: JUCILENE PADILHA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE LIMA e CERLI DE LIMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE IRATI PR, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
KARIN ANELIESE BRAUN KIRCHNER, 65 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: SIDNEY ROBERTO KIRCHNER. Filiação: JACOB BRAUN e KATHARINA BRAUN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
LEONARDO VINICIUS RODRIGUES CASTILHO, 26 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO CASTILHO e LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
LEONORA PERCEGONA FERREIRA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCY CORDEIRO FERREIRA. Filiação: JOSE PERCEGONA e EMILIA BARONA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
LINDAMIR GONCALVES ALVES, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ALVADI BURIGO ALVES. Filiação: AGASSIS GONCALVES e RAMILIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
LUIZ ANTONIO DALLAGASSA, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EULALIA DO CARMO DELLAGASSA. Filiação: EVALDO DALLAGASSA e TEREZINHA DALLAGASSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 8 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
LUIZ WALDEMAR PORTELA, 88 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: MARLENE LAUFER PORTELA. Filiação: MARIA ELIAS PORTELA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARCOS BASSO DO NASCIMENTO, 67 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: CRISTIANE PASCOAL. Filiação: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO e MARILIZE BASSO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA APARECIDA BITTAR ASSAD, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HANA ASSAD. Filiação: JOSSEF HABID BITTAR e CIDARA BITTAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA APARECIDA DE ALMEIDA, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO TEODORO DE ALMEIDA e GENI DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 9 de maio de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA DE LIMA, 82 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: CAMPOLIM DE LIMA e URSULINA DE LIMA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA DE LOURDES TIRLONIO TESSER, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID TIRLONIO e GESEMINA SETE TIRLONIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA DO ROCIO TUMOLO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS ROBERTO TUMOLO. Filiação: DURVAL ROSA e ARCELINA ALVES ROSA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – MATINHOS/PR, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA HOEPERS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RICARDO HOEPERS e GERTRUDES LOCH HOEPERS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MARIA IGNES PEDRINI MACHADO, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: LUMIR FERNANDO COSTA MACHADO. Filiação: JOSE PEDRINI e ISIDIA VILALBA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 09/05/2026.
MARIA JOSE KERRY CHAGAS, 96 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GARY BUENO DAS CHAGAS. Filiação: THOMAS KERRY e IZAURA MARINO KERRY. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de maio de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
MOACIR DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: GLORIA DA FONSECA OLIVEIRA. Filiação: LINDOLFO DE OLIVEIRA e ANTONIA MAICHAKI DE OLIVEIRA. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE IBAITI, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NADALINA MARIA RIGOTTO MURARA, 107 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BERNARDO MURARA. Filiação: CYPRIANO RIGOTTO e JOSEPHINA DE LAZZARI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 09/05/2026.
NATASHA BONDARUK, 44 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ANDERSON ROMULO BONDARUK e SUELY MEDEIROS BONDARUK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 9 de maio de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NEIDE MARIA RODRIGUES DE SOUZA, 61 ano(s). Filiação: ANTONIO LUIZ RODRIGUES e JUDITH PEREIRA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 9 de maio de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NELLY FREDERICO MANDRATSCH, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO WANDRATSCH FILHO. Filiação: FREDERICO ACHILES BERTOLOTTI e LEOCADIA PACHECO BERTOLOTTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 9 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NELSON FERNANDES, 64 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LILIANE MARGRAF FERNANDES. Filiação: LUIZ FERNANDES e MAURILIA DE LIMA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NELSON OLIMPIO MARTINS, 101 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: NAIR FATIMA DE MENDONCA. Filiação: JOSE OLIMPIO MARTINS e BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 9 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
NEWTON GOMES DUMANI, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: JOANA KASIMIERA MURIEL SZYMANSKI. Filiação: MIGUEL DUMANI e EDITH GOMES DUMANI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 9 de maio de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
PAULO SERGIO CALIXTO, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE CALIXTO e MARIA CALIXTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 9 de maio de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
RACHEL NEJM CAPELINI, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IRACINY CAPELINI. Filiação: SEME NAGIB NEJM e MARIA DA LUZ NEJM. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – IRATI/PR, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
RITA CECILIA BUENO, 96 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: VITOR JOSE BUENO. Filiação: LUIZ UMBELINO ALVES e MARIA CECILIA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, sábado, 9 de maio de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
ROSICLER SEXTO KUKOLJ, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOIS KUKOLJ. Filiação: ANTONIO SEXTO e HILDA REIKDAL SEXTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 9 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
RUBENS MAIER DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: KATIA REGINA MAIER DOS SANTOS. Filiação: GERALDO AQUINO DOS SANTOS e NELCINDA MAIER MONTEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 08/05/2026.
SEBASTIAO DO AMARAL MACHADO, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DANIELA JOSEFINA VITORIA NOTA MACHADO. Filiação: ANTONIO DA SILVEIRA MACHADO e ANA ESMERIA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 8 de maio de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
TEREZA LEOCADIA DALLA MARTHA, 91 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: HILTON DALLA MARTHA. Filiação: ANTONIO PEDRO e BENEDITA RODRIGUES PEDRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 9 de maio de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
TEREZINHA GILIOLI DO NASCIMENTO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SOARES DO NASCIMENTO. Filiação: LUIZ GILIOLI e MAXIMINA DELELIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 9 de maio de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 08/05/2026.
VALQUIRIA VARGAS MACHADO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL MACHADO. Filiação: ANTONIO BARCELOS VARGAS e MAURILIA FELISBERTO VARGAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 9 de maio de 2026. Data do Falecimento: 09/05/2026.
VERA MARY SILVA AZAMBUJA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABDO JAMIL ACHLEI ABULHOSEM. Filiação: RENE CAMARGO AZAMBUJA e ALICE SILVA DE AZAMBUJA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 9 de maio de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 09/05/2026.
