Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado (08/11)

ARTHUR BERNARDO PEREIRA LIMA, 2 mes(es). Filiação: RAFAEL RICARDO DOS SANTOS LIMA e MARYSTELA GONCALVES DE ANDRADE PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 8 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
BERNADETE ZILLI LIMA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITT LIMA. Filiação: LUIZ ZILLI FILHO e YOLANDA DAL DEGRAN ZILLI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
CAETANO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 95 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: GILDA MARISE CARNASCIALI MUNHOZ DA ROCHA. Filiação: BENTO MUNHOZ ROCHA NETTO e FLORA CAMARGO MUNHOZ DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 08/11/2025.
CARLITO OTO, 81 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARIA DINETE DA ROSA OTO. Filiação: PEDRO OTO e EDUVIRGEM OTO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
ENIDES FERREIRA DOS SANTOS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: DURVALINO FERREIRA SANTOS e FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 8 de novembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
FANI MARIA DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO BELARMINO PEREIRA e MARIA JESUINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
FLORA ANGELINA GOMES VALLIM, 74 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: NELSON HERMINIO VALLIM e FLORA GOMES VALLIM. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 8 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
HILDA CONCEICAO MARTINS RUBINO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL RUBINO. Filiação: MANOEL NASCIMENTO MARTINS e ISABEL NORONHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
IRENE FANINI PAJEWSKI, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: POLAN MARIO PAJEWSKI. Filiação: DANIEL FANINI e MARIA FANINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
JESUINO DE MEDEIROS CANEIJO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL DE MEDEIROS CANEIJO e CLAUDENTINA DA SILVEIRA CANEIJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 8 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
JOAO WESTEPHALEN, 63 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: PEDRO PAULO WESTEPHALEN e ROSALINA WESTEPHALEN. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 9 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
JOSE EDILTON LOPES, 52 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: PEDRO LOPES e AMELIA TURKOT LOPES. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, domingo, 9 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 07/11/2025.
JUSSARA MILISTETE, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: CARLOS MILISTETE e ADELAIR DE LARA MILISTETE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 8 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
LEONI KAYKE DA SILVA CARVALHO, 31 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALEXANDRA AMANDA DE FRANCA CARVALHO. Filiação: CARLOS ALEXANDRE DE CARVALHO e JANE JESUS DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO DE SETE BARRAS/SP, sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
LUCAS ONESCO, 93 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: GRACIR ONESCO. Filiação: MIGUEL ONESCO e MARIA ONESCO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
LUCIO SOARES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA DE LOURDES INACIO DE OLIVEIRA. Filiação: APRIGIO SOARES DE OLIVEIRA e MARIA CARDOSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 8 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MADALENA GEMIESKI MANSUR, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MANSUR. Filiação: LADISLAU GEMIESKI e ANA GEMIESKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORDEIRO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO CORDEIRO. Filiação: JAOQUIM PEDRO DOS SANTOS e INACIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 8 de novembro de 2025 às 13:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
MARINALVA MARUCCI PEREIRA LEMOS, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO PEREIRA e NEUZA MARUCCI PEREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 8 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
NELSON BAQUETA, 87 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARIA MORENO BAQUETA. Filiação: RAPHAEL BAQUETA e LOURDES MARQUES BAQUETA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 8 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2025.
WANDA BIERNASKI, 71 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ESTANISLAU BIERNASKI e GUINOEPHA JAREK BIERNASKI. Sepultamento: COLONIA DOM PEDRO, sábado, 8 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 07/11/2025.