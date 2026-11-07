Falecimentos em Curitiba; obituário deste sábado, 07/11/2026

ADEMIR PADILHA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA ENY CORREA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO SOARES DOS SANTOS e FLORENTINA PADILHA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ADILSON KALKMANN, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ARNOLDO KALKMANN e ADELAIDE FRANTZ KALMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ALCEMINO FRANCA NETTO, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: SILVANI CORADASSI FRANCA. Filiação: ALCEMINO FRANCA JUNIOR e JULIETA MARIA HUBNER FRANCA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 7 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ALICE NERY ITYZIO, 5 ano(s). Filiação: CLEVERSON YUGO ITYZIO SILVEIRA e GABRIELA CRISTINA NERY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ALVINA MENDES DE SANTANA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PAULO RAMOS. Filiação: RAMIRO JOSE DE SANTANA e ANA MENDES DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 06/11/2026.
AMELIA LABES, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HERCILIO LABES e LUIZA LABES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 7 de novembro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ANDERSON MULLER, 37 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) LOGÍSTICA. Cônjuge: ANGELA CRISTINA BACH. Filiação: LEONIZETE MULLER TURMANN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL IMACULADA CONCEIÇÃO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ANDREVERSON GONZAGA FERREIRA, 44 ano(s). Profissão: BARMAN. Filiação: LUIZ GONZAGA FERREIRA e MARIA LUCIA DE LEMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ARMINDO DOS SANTOS MOREIRA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA ANGELINA MACHADO VICENTE MOREIRA. Filiação: FRANCISCO DOS SANTOS e OLINDA DE JESUS MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 7 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
CAIO GABRIEL GARBUIO PEREIRA RAMOS, 26 ano(s). Profissão: PESCADOR. Filiação: JOAO MANOEL RAMOS e MAGDA GARBUIO PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 8 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 07/11/2026.
CECILIA SOARES DO NASCIMENTO, 9 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: ADALTO DUTRA DO NASCIMENTO e KARINE BARBOSA SOARES. Sepultamento: CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE DE PARANAVAÍ – PR, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
DARCI JOSE DE SOUZA LEITE, 65 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WALDEVINO DE SOUZA LEITE e NERCINDA DE QUADROS LEITE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
DIOGENES DA SILVA SARTORI, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LOURIVAL SARTORI e MARCELENE CANDIDO DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, sábado, 7 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
EDINEI SEBASTIAO PRESTES, 46 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FAUSTINO SEBASTIAO PRESTES e TEREZINHA DE JESUS BATISTA PRESTES. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DA VÁRZEA, domingo, 8 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
EDUARDO MARCOS DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ARNALDO MARCOS DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 7 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
FRANCIELI RENATA SIMSEN, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HILARIO VALENTIM SIMSEN e LURDES SIMSEN. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 8 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ISMAEL NUNES DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ADRIANA APARECIDA MATOSO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ISRAEL NUNES DE OLIVEIRA e MARTA MANUEL DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JABOTI, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
IVONE GOMES DE BRITO, 58 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: GERALDO COSTA BRITO e ISOLINA GOMES DE BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 8 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
JOAO VALENTIN GRANERO RAMOS, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS. Filiação: LINDOLFO GRANERO RAMOS e HELENA RODRIGUES DE PONTES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
JURANDIR FIELTES, 86 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE FIELTES e ELFRIDA DE SOUZA FIELTES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 8 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
LAURA TAMIKO MATSUMOTO, 77 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: TAKIZO MATSUMOTO e MITSUE MATSUMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
LAURO ANTONIO VIEIRA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA SALETE GOMES VIEIRA. Filiação: OSVALDO VIEIRA e NORBERTA MEDEIROS VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
LIDIA STALISZ, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO STALISZ e ANA STALISZ. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 6 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MARIA DE LOURDES BINO, 85 ano(s). Filiação: ELVIRA MARTINS BINO e ELVIRA MARTINS BINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 7 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MARIA PEDROSO BASSO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JULIO PEDROSO DE MORAIS e SANTINA ORTIZ DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MARIANA DE OLIVEIRA SATO, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: HIROFUMI SATO. Filiação: CASSIANO DE OLIVEIRA PAES e AMELIA HENRIQUE. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 7 de novembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MIGUEL KUIAVA, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: GESSI ISABEL KUIAVA. Filiação: JOAO KUIAVA e OLGA KUIAVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
MIGUELINA WOLSKI VIEIRA, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JORGE VIEIRA. Filiação: MIGUEL WOLSKI e EMILIA WOLSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
NALCINA MACHADO DE LIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MIRANDA DE LIMA. Filiação: NAO CONSTA EM DOCUMENTO e MARIA ALVES MACHADO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RIO BRANCO DO SUL, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 06/11/2026.
NEY JOSE VIEIRA DE MELLO, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: JOSE VIEIRA DE MELLO e NAIR LETICIA DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
NIVALDO AVILA SOBRINHO, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZINHA FERNANDES AVILA. Filiação: JOSE AVILA e TEREZA PESSOA AVILA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ORLANDA VAZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EUCLIDES MARQUES DOS SANTOS e JUVENTINA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ORLANDO SALVARO, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: LILIAN RODRIGUES SALVARO. Filiação: VIRGILIO SALVARO e CECILIA GASPARIN SALVARO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 7 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
PAULO MARTINS, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: HIPOLITO MARTINS e THEREZA MIKOS MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ROSELI ZANDONATO DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEUZA ZANDONATO DOS SANTOS e NEUZA ZANDONATO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE / TOLEDO, sábado, 7 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ROSENI RICARDO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURILIO RICARDO. Filiação: FRANKLIN PAES DE ANDRADE e ELVIRA PAES DE ANDRADE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
RUTH DE CASTRO DUTRA MORENO, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ANTONIO PEREIRA DUTRA e HIDA DE CASTRO DUTRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
SAMUEL FELIPE FLOR DA SILVA, 28 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSMAR FLOR DA SILVA e DEUSUITA ELEUTERIO FLOR DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
VALDETE MOREIRA SAMPAIO, 55 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: EVANGELISTA MOREIRA SAMPAIO NETO e MARLENE DE FATIMA SAMPAIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 7 de novembro de 2026 às 13:20h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
VERA DE REZENDE NOGUEIRA DA GAMA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO NOGUEIRA. Filiação: AMYNTHAS DUTRA DE REZENDE e CARMEN GOUVEA DE REZENDE. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 6 de novembro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
YARA SUELY FERNANDES, 72 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: IZAEL BORGES MANIAKI e ELODY ALVES DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 7 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/11/2026.
ZINILDO MARIANO DE SOUZA, 78 ano(s). Cônjuge: ESTER PERES DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM MARTINS DE SOUZA e ETELVINA MARIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 07/11/2026.
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