Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (07/03)
ANDRE LUIZ DE SOUZA VICENTE, 48 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NAO INFRMADO e JANETE DE SOUZA VICENTE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 7 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
ANTONIO JOAQUIM CARDOSO, 89 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ALAIDE CARDOSO. Filiação: JOSE JOAQUIM CARDOSO e EMILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
CAROLINA JESUS RODRIGUES PINTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ PINTO. Filiação: ANTONIO JOSE RODRIGUES e GUILHERMINA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de março de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
FRANCISCO BERNARDES MINHOTI, 64 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: ROSE CORREA MINHOTI. Filiação: LEOPOLDO NATAL MINHOTI e APARECIDA BERNARDES MINHOTI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 7 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
INES RIBEIRO LIMA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE GONCALO LIMA. Filiação: MAURILIO RIBEIRO DO VALE e ZAINICE OLIVEIRA DO VALE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 7 de março de 2026. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JERON RIBEIRO DA SILVA, 35 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: REGINATO STRAUB DA SILVA e JECI BRASQUE RIBEIRO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JOAIR JOSE CHIMINACIO, 83 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO CHIMINACIO e ANNA CHIMINACIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 7 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JOAO ALBERTO SAMPAIO SIQUEIRA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MARIA SIQUEIRA e JEANNE ROSE SAMPAIO SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JOAO ANTONIO BUZATO, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLARA ANADIR BUZATO. Filiação: FRANCISCO BUZATO e MARIA FERRO BUZATO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JOAO BATISTA BUENO, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: IRINEIA BUENO. Filiação: FRANCISCO BUENO DE MORAIS e ANA MARIA BUENO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO BOQUEIRÃO/ARAUCÁRIA, sábado, 7 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
JOSE LUIZ FIDELIS, 75 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Cônjuge: LUZIA ROSA BATISTA FIDELIS. Filiação: VITOR FIDELIS e MARIA ERCILIA DE SOUZA FIDELIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 7 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
LAURO ANTONIO VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA. Filiação: ANTONIO VIEIRA e VENESIA SERRATO VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 7 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
LIDIA CORREIA SCANDELARI, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA SCANDELARI. Filiação: EMILIANO GALDINO CORREIA e JOANA DIAS BATISTA CORREIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MARCELO LINDGREN DE LALA, 51 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: AROLDO DE LALA e JUREMA LINDGREN DE LALA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 7 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MARIA MUNIZ VERGILIO, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DOMINGOSMUNIZ. Filiação: JOAQUIM CAMILO MUNIZ e ERNESTINA DOS SANTOS MUNIZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de março de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MARIA SALETE DOS SANTOS NASCIMENTO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JULIO AFONSO NASCIMENTO. Filiação: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS e JOSEFA FRANCISCA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 7 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MARILU TEREZINHA MULLER DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: OTTOMAR JOSE MULLER e LILI IRENE MULLER. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 7 de março de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MARLENE ALVES MARREIRO WROBEL, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON WROBEL. Filiação: JOSE ALVES MARREIRO e EUFLAUSIA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 7 de março de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 07/03/2026.
MIRELI CRISTINE DA SILVA OPCHINSKI, 22 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: MARCOS ANTONIO OPCHINSKI e CELIA REGINA DA SILVA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 7 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
MUNIZ BENTO DINIS FILHO, 59 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: MUNIZ BENTO DINIZ e ZENAIDE ROCHA DINIZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 7 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
NELSON ROBERTO STACHELSKI, 73 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NEUZA GONCALVES STACHELSKI. Filiação: NELSON STACHELSKI e ESTHER DE LIMA STACHELSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 7 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
REGINA DE SOUZA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO CELESTINO DE SOUZA e DOLARIS CORREA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
ROSA FERNANDES D ANHAIA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AUGUSTO FERNANDES DA CRUS e MARIA MACHADO D ANHAIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 7 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLARICE ALVES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS e JULIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 7 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
SILMA OBERG TORTATO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVINO CARBONAR TORTATO. Filiação: SILVIO OBERG e MARIA DA CONCEICAO OBERG. Sepultamento: PONTA GROSSA, sábado, 7 de março de 2026. Data do Falecimento: 06/03/2026.
THEREZA CABRAL COSTA, 90 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: ERASMO CABRAL e IDA CABRAL. Sepultamento: ADEFINIR, sábado, 7 de março de 2026. Data do Falecimento: 06/03/2026.
VALDINEI RIBAS MACHADO, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ORTENCIO RIBAS MACHADO e CARMILITA NOGUEIRA MACHADO. Sepultamento: CEMITERIO EM RESERVA – PR, sábado, 7 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 06/03/2026.
