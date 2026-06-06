Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 06/06/2026

AGENOR BATISTA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: GUINA FAOTE DOS SANTOS. Filiação: JULIA BATISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
AMAURI MACHADO DE MEIRA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ZACARIAS MACHADO DE MEIRA e HELENA COSTA DE MEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
ANTONIA PAZ DE SOUSA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PAZ DE CASTRO e MARIA ALEXANDRINA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
ANTONIO JOSE IOHN, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: REINALDO IOHN e JORGINA ROMANA PEREIRA IOHN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 6 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
CYRO LOPES DE ARAUJO, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA REGINA SOUZA ARAUJO. Filiação: FRANCISCO LOPES FARIAS e CONCEICAO TOLENTINO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
DAVI SOARES MACHADO, 29 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: VALDECI ALVES MACHADO e VERA LUCIA SOARES. Sepultamento: CEMITÉRIO RIO DO UNO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
EDINEYA LIRA GOMES, 52 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CLODOALDO LIRA GOMES e ERENILCA DE OLIVEIRA GOMES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
EUGENIO WEGRZYNOVSKI, 84 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MARGARIDA WEGRZYNOVSKI. Filiação: CARLOS WEGRZYNOVSKI e VITALINA FRANCO WEGRZYNOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
FRANCISCO ASSIS MOURA DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: JANETE PATTI DOS SANTOS. Filiação: MANOEL ARAUJO DOS SANTOS e NEURICE DE MOURA SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 6 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
FRANCISCO GOMES DO VALE, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ELAYNE MIRANDA DO VALE. Filiação: JOSE GOMES BRASIL e MARIA GOMES DO VALE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
GLACI PIERETO VIEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ITO VIEIRA. Filiação: DANTE LUIZ ANTONIACOMI PIERETO e POLONIA ANTONIACOMI PIERETO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
HERMINA FRANCISCA DE MELO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES DE MELO. Filiação: MARTILIANO ALVES DA SILVA e LUZIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
IRACEMA TABORDA RIBAS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO TABORDA RIBAS NETO. Filiação: OLINDA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 6 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 06/06/2026.
IRENE FERREIRA DE BARROS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON ANTONIO DE BARROS. Filiação: FLORESVAL FERREIRA e NATHALIA SOARES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
ISAQUE SAMUEL QUANDT, 1 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: MATHEUS NUNES QUANDT e LUANA RAMOS SCHIMAIDA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
IVANI CORDEIRO DE BARROS, 52 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VANDERLEI DE BARROS. Filiação: CELESTINO CORDEIRO e IVONE BERNARDO CORDEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 06/06/2026.
IVETE MOKRZYCKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PETER MOKRZYCKI. Filiação: JOSE BRONK e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JACI ANTONIO DOS REIS, 56 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: SEBASTIAO ANTONIO DOS REIS FILHO e ILDA NUNES DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JOANA ROSA WOTECOSKI, 86 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOAO POLI e CARLOTA FELIX DE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 6 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JULIA BORGES MIRANDA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: DIEGO MIRANDA e MIRIAN BORGES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
JUREMA LINDGREN DE LALA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROBERTO DE FREITAS LINDGREN e NAO CONSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
LAURINDO ANTONIO FELTRAN, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SONIA MARIA FELTRAN. Filiação: VITORIO FELTRAN e DELGE APARECIDA SAZ FELTRAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
LOURIVAL PIRES RODRIGUES, 84 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: IONE TEREZINHA DE SOUZA. Filiação: NESTOR PIRES e SERVINA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
LUCIA FABROCINO GRELLERT, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALANY GRELLERT. Filiação: ANGELO ANTONIO FABROCINO e JULIA ARMINDA FABROCINO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: MECÂNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: GEISIANE ADRIANE PINTO DE OLIVEIRA. Filiação: EXPEDITO JOSE DE OLIVEIRA e LAURENTINA MELO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARGARIDA CLARA DE MIRANDA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA. Filiação: WALDEMIR JOSE FERREIRA e EUGENIA LUIZA MEIINS FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARIA APARECIDA ARAUJO BONATTO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORMANDO AGOSTINHO BONATTO. Filiação: SINVAL ARAUJO e LYDIA IGNASZEWSKI ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 6 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARIA DE LOURDES PACHECO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL DA LUZ PACHECO. Filiação: ZACARIAS TEIXEIRA DE PAULA e GALDINA FRANCELINA DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARIA JOSE MOURA E COSTA OLIVEIRA, 68 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO DOMINGUES DE OLIVEIRA. Filiação: LOURIVAL DOMINGOS MOURA E COSTA e CALMIRA BOARD MOURA E COSTA. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARIA LAZAREWICZ, 88 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: TADEVSZ LAZAREWICZ e TEOFILA LAZAREWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARIA LUCIA PEREIRA JUNQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DINIZ GONCALVES JUNQUEIRA. Filiação: ANTONIO PEREIRA e HORTELINA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de junho de 2026. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MARLUS SWAIN ALESSIO, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: AMADEU ALESSIO e HAVANY SWAIN ALESSIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de junho de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MAURICIO LACERDA BELEM, 62 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: GIOVANNI DOMENICO PACIFICI FILHO. Filiação: AYRTON RIBEIRO BELEM e MARLENE LACERDA BELEM. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MICHEL ALVES DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANA PAULA DE CARVALHO PRADO DA SILVA. Filiação: MIGUEL SOARES DA SILVA e NEUSA DE LARA ALVES. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MILTON ANTONIO MARCOLINO, 64 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANTONIO MARCOLINO e MARIA JOSE DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
MOACYR RODRIGUES, 90 ano(s). Cônjuge: NEUSA ROCHA RODRIGUES. Filiação: LAZARO ALVES RODRIGUES e CARMELA SPIACCI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
NEIDE RODRIGUES DE QUEIROZ, 74 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: MAXIMIANO PEREIRA DE QUEIROZ e BENEDITA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
NELSON DE OLIVEIRA PADILHA, 79 ano(s). Profissão: CONFERENTE. Cônjuge: MERCIA MARLENE DE OLIVEIRA PADILHA. Filiação: ANILTON DE OLIVEIRA PADILHA e MARIA GOMES CARDOSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
OZIR ALBINO CONCEICAO JUNIOR, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: INEZ CONCEICAO. Filiação: ODILON ALVES DA CONCEICAO e INEZ CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
RICARDO GALDINO DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JUAREZ GALDINO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
ROGERIO NADOLNY, 74 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: MARIZA DAS GRACAS NADOLNY. Filiação: GREGORIO NADOLNY e ROSA SPICHELA NADOLNY. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
ROSANE MACHADO CRENSKI PUTRIQUE, 53 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PAULINO CRENSKI e IVAIR APARECIDA MACHADO CRENSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 6 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
SIDNEY DOLINSKI, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: THADEUS DOLINSKI e FILIA SAVAS DOLINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 6 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.
VICENTE LASKOS, 86 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: ANNA LASKOS. Filiação: ANDRE LASKOS e MARIA LASKOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 6 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 05/06/2026.