Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 06/01/2024

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (06)

ARNALDO IRINEU DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ARNALDO ALVES DA SILVA e APARECIDA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:00h.

BASILIO BALUK, 94 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LIDIA BALUK. Filiação: STEFANO BALUK e SOFIA BALUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 11:00h.

CARLOS SILVA, 55 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: ROSICLER ARRUDA DA ROCHA SILVA. Filiação: DARCI SILVA e VITORIA BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 11:00h.

DALTAIR ANTONIO DALLARMI, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSI MARIA GAI DALLARMI. Filiação: JOSE LEOCLIDES DALLARMI e IDULIRA ANTONIETTA DE CONTO DALLARMI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DANIEL DA SILVA BRITO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SIRLEY MARTINS BRITO. Filiação: RAIMUNDO DA SILVA BRITO e RITA FRANCISCA DE BRITO. Sepultamento: CEMITÉRIO DE RONCADOR / PARANA, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:30h.

DELMAR LUCIO JAWORSKI, 86 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: ROSA BLANCA JAWORSKI. Filiação: EDUARDO JAWORSKI e JOANNA JAWORSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ELENA BOENO DE RAMOS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: REINALDO FERREIRA DE RAMOS. Filiação: JOSE ALVES BOENO e ANA LICIA BOENO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:00h.

FLAVIANO LUIZ DE FREITAS, 48 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: DARCY DE FREITAS e EVANIRA DISSENHA DE FREITAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 11:00h.

IRENE RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOAO MARIA RIBEIRO. Filiação: ALBERTO MARKOWICZ e CATARINA MARKOWICZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IRMA PAGANINI CHRISTINELLI, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ILISIO CHRISTINELLI. Filiação: JORGE PAGANINI e SERAFINA PERGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ISABELLA CAMILA DE MELO LIMA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: CASSYANO MACHADO DE LIMA e PATRICIA FARIAS DE MELO LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de janeiro de 2024.

IZABEL CRISTINA BORGES DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: AMILTON DOS SANTOS e IRENE CARVALHO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 6 de janeiro de 2024.

JAIR ARAO DA CRUZ FILHO, 38 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JAIR ARAO DA CRUZ e JANDIRA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOAO RAIMUNDO DE SOUZA, 100 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAQUIM RAIMUNDO DE SOUZA e JOAQUINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LUCIANA DE BITTENCOURT CORREIA L GUARIZA, 58 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Filiação: JOAO DA MATTA B C LIMA e REGINA MYRTE DE B C LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 7 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUIZ DA CONCEICAO SEIXAS, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NEOCY PACHECO SEIXAS. Filiação: JOAO SEIXAS SOBRINHO e OTALIA MARIA DA SILVA SEIXAS. Sepultamento: CEMITERIO SANTO ANTONIO (PONTA GROSSA), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LUZIA CECILIA ANACLETO ANTUNES, 64 ano(s). Profissão: GERENTE LOJA. Cônjuge: JOAO ANTUNES. Filiação: JOAO ANACLETO e DECILIA MUZIOL ANACLETO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 09:30h.

MARIA APARECIDA DA COSTA, 60 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: FRANCISCO BARREIRO DA COSTA e MARIA DE LOURDES BARBOSA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA ELAINE VAZ DANIEL, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: POLYCARPO DANIEL FILHO. Filiação: JORGE DA SILVA VAZ e ENY NORONHA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA KOZAK MARTINS, 79 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: PEDRO MARTINS. Filiação: JOSE KOZAK e ANASTACIA KOZAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS / PARANA, sábado, 6 de janeiro de 2024.

MARIA RIBEIRO ALVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO INACIO ALVES. Filiação: JOAO PEDRO RIBEIRO e GEORGINA CANDIDA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA SONIA GOMES RODRIGUES, 69 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO RIBEIRO RODRIGUES. Filiação: ALCIDES DA SILVA GOMES e CECILIA AGUIAR GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 12:00h.

ROMEU ANTONIO DA LUZ, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BENEDITO DA LUZ e ZILPAH DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 11:30h.

ROSELI ALVES DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DAVI COSTA CRISTO SOBRINHO. Filiação: LUIZ PEDRO DE OLIVEIRA e MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 15:00h.

RUTHE RIBEIRO DE MOURA, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LORIVAL LEAL DE MOURA. Filiação: JOSE DOMINGUES RIBEIRO e SILVINA DE MORAES RIBEIRO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 6 de janeiro de 2024.

SIDNEY DE ANDRADE FERREIRA DOS ANJOS, 36 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: VALDEVINO FERREIRA DOS ANJOS e LIDIA DE ANDRADE FELIPE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 09:00h.

TAMAE FURUKAVA TAKASHIMA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HIROYOSHI TAKASHIMA. Filiação: SHIOCHIO FURUKAVA e AYAME FURUKAVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 09:00h.

TEREZA SILKA LISSA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDES FERREIRA. Filiação: FRANCISCO LISSA e JOANA SILKA LISSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 6 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ZULMIRA FERNANDES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMIRO NAICO. Filiação: HILARIO FERNANDES e JULIA SOUZA FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 6 de janeiro de 2024 às 17:00h.

