Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (05)

ADAIR MANNRICH, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR MANNRICH. Filiação: JOSE MANOEL ELEUTERIO e ESTER FRONZA ELEUTERIO. Sepultamento: ITAJAI/SC, domingo, 6 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ADOLFO SILVA DO NASCIMENTO, 66 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: JOCELIM CORDEIRO DO NASCIMENTO e PALMIRA DA LUZ DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ADRIANO MELO DOS SANTOS, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: RAMIRO GONCALVES DOS SANTOS e CINIRA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
AFONSO DE BAIRROS, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALFREDOLIN NEVES DE BAIRROS e ESTACIA CORDEIRO DE BAIRROS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ALCINA ALVES BATISTA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO MOREIRA e ANA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ALICE MOREIRA DA SILVA, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NAO CONSTA e JOVITA LAURENTINA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ALLAN DIEGO MUNHOZ DE LIMA, 38 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IVONEI MUNHOZ DE LIMA e JANICE REGINA SHUHL DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ALOISE RYBA, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: SUELI TEREZINHA RYBA. Filiação: ALEIXO RYBA e ANA RYBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
AMADEU DA COSTA MONTEIRO, 99 ano(s). Filiação: EDUARDO MONTEIRO e JULIA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 5 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ANDREIA APARECIDA SANTOS SILVA GOMES, 44 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEX COELHO GOMES. Filiação: ADAO FERREIRA DA SILVA e SANDRA SUELI DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ANDRESSA PRANDO AMADO, 42 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: AROLDO VELOSO JUNIOR. Filiação: VOLNEI ROBERTO AMADO e LUCIENE REGINA PRANDO AMADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ANTONIA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANGELO DE SOUZA e ALCELINA PERES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ANTONIO CARLOS BENTIN MONTES DE LACERDA, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: NEIDY BOMBONATTO DE LACERDA. Filiação: AFONSO LUIZ DE LACERDA e MARIA DE LOURDES BENTIN DE LACERDA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 5 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
CARLOS DE PAULA LEITE, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VICENTE DE PAULA LEITE e ALCIDIA DE PAULA LEITE. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 5 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
CATARINA DUARTE, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: WALDOMIRO DE FREITAS DUARTE e BENEDITA PEREIRA DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
CLARICE BARCELLOS, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: APARICIO FERREIRA BARCELLOS. Filiação: MANOEL JOSE CARDOSO e MARIA FRANCISCA LOURENCODE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 5 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
DENISE CATALDI, 62 ano(s). Filiação: SEBASTIAO CATALDI FILHO e ARACY DE BRITO CATALDI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
DIRCE ARNAS ANACLETO, 86 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANGELO ARNAS e IZABEL PINHEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
DIVANIR EULALIA NARESSI MUNHOZ, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SILVIO NARESSI e ELEUZINA VEPIEWSKI NARESSI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
EDSON DA SILVA, 54 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: RAUL BRITO DA SILVA e EDITE PARDINHO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 5 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ELIAS KARAM JUNIOR, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ELIAS KARAM e JOVINA DE OLIVEIRA KARAM. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de setembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
EUNICE BARRETO DE ALMEIDA, 67 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: ANTONIO BARRETO DE ALMEIDA e ANTONIA DE PAULA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
HILMA RITTA FONTANA ZENI, 74 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Filiação: DOMINGOS FONTANA e JULIETA GREIN FONTANA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
IBRAHM BENIGNO SCHMIDT SEGALLA, 94 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: URLI SEGALLA. Filiação: VICENTE JERONIMO SEGALLA e ANNA MARIA SCHMIDT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
IGOR CESAR SEGURO, 58 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: LETICIA. Filiação: AMADEU ALUISIO SEGURO e LUCY ALVES SEGURO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
IRACI TUPAN BELTRAME, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARIO BELTRAME. Filiação: MANOEL TUPAN e MARIA ESTEFANINI TUPAN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ISRAEL TONELLI, 78 ano(s). Cônjuge: ELDA APOLINARIO TONELLI. Filiação: ANTONIO TONELLI e BENEDITA CUSTODIO DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
JANETE ANTONIA CAMACHO STIMAMILIO CAVALLARI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ABRAMO LECH STIMAMILIO e MARIA EGEA CAMACHO STIMAMILIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 5 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
JOSUE PEQUENO DE ARAUJO, 92 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE ARAUJO. Filiação: JOSE ALEXANDRINO DA SILVA e LEONILDA FRANCISCA DE ARAUJO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
MARCOS JOSE SATIRO, 42 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: LAZARO SATIRO e TEREZA HELENA LOPES SATIRO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
MARIA GONCALVES DA ROCHA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RAMOS DA ROCHA. Filiação: JOAQUIM GONCALVES FERREIRA e MARIA NUNES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
MARIA GORETH DE ALMEIDA, 70 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: DARCI DE ALMEIDA. Filiação: LUIZ DAVEL FILHO e LACY TEIXEIRA DAVEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CORDEIRO DO NASCIMENTO. Filiação: FRANCISCO LOVATO e FELOMENA VOTEKOSKI LOVATO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
MAURICIO FRANCO DE JESUS, 58 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: MIRIAN DO ROCIO PINHEIRO FRANCO DE JESUS. Filiação: ANTONIO FRANCO DE JESUS e REGINA FRANCO DE JESUS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
ONORIO FERRAZZA, 100 ano(s). Cônjuge: MARIA LYDIA CASTAGNA FERRAZA. Filiação: JOAO FERRAZA e CAROLINA FERRAZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
SEBASTIAO DE OLIVEIRA, 74 ano(s). Filiação: DOMINGOS BRANDO DE OLIVEIRA e ELZA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
SEVERINO LEVANDOVSKI, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANA MARIA MOREIRA LEVANDOVSKI. Filiação: JOSE LEVANDOVSKI e GENOVEVA SYDOR LEVANDOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
SHENG FA WU, 74 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: LIAO CHIU HSING. Filiação: TIEN CHU WU e CHEN YEH WU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
SILVIO DOS SANTOS MAYER, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANAHIR DOS SANTOS MAYER. Filiação: JOSE DOS SANTOS MAYER e ELIZA DE CAMARGO MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
SUELY FREITAS ERGANG, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: FRANCISCO ERGANG e ZENITA FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 5 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
TADEU PADILHA GOGOLA, 62 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: ANDRE GOGOLA e MARIA PADILHA GOGOLA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 5 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
VALDIVIO GOMES, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES FRAINER GOMES. Filiação: IVO GOMES e ERICA KERSCHER. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 5 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 04/09/2026.
WILSON GABIATTI, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ELZA APARECIDA CASTILHO GABIATTI. Filiação: JOAO GABIATTI e MARIA APARECIDA FABRI GABIATTI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.
YOLANDA EMILIA COROMOTO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ABIAD MICHIATTI. Filiação: RAFAEL SEGUNDO RAMIREZ e YOLANDA NUNEZ MORALES DE RAMIREZ. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 5 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 04/09/2026.