Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (05)

ADEMIR BERNARDO RIBEIRO, 47 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOSE OLIVIO BERNARDO RIBEIRO e MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA – PR, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

ADEMIR SANTINO VIEIRA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: FLAVIA GUMIEIRO VIEIRA. Filiação: NOE DAMACENO VIEIRA e NEUSA MUZINOSKI VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

ALAN DOUGLAS GOMES SANTANA, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SUZANA CAMPOS ALVES. Filiação: CICERO ALCIDES SANTANA e CREUZA APARECIDA GOMES FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

ALVARO OWSIANY DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSELI RIBEIRO DE LIMA. Filiação: ANTONIO ROCHA DA SILVA e FLORA OWSIANY DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:30h.

ANTONIO VAZ DO NASCIMENTO, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SANTINA FERREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: BENJAMIM BISPO DO NASCIMENTO e MARIA VAZ DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

ARTUR BATISTA MARTINS, 68 ano(s). Profissão: CHAVEIRO. Cônjuge: ALBERTINA DOMINGOS MARTINS. Filiação: BENEDITO BATISTA MARTINS e ANITA DE OLIVEIRA MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 4 de abril de 2025.

AUREA ROCHA DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSE MARIA SANTOS. Filiação: ULISSES RODRIGUES ROCHA e NARDINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

BENEDITO MARQUES DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: AMELIA DA CONCEICAO SILVA. Filiação: SEBASTIAO MARQUES DA SILVA e CECILIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:30h.

CLAIR LUIZ SCHERNER, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LAURINDO SCHERNER e WILMA ZAMPIERI SCHERNER. Sepultamento: BORDA DO CAMPO, sábado, 5 de abril de 2025 às 15:00h.

CLAUDEMIR PAIVA DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMELINDO PAIVA DA SILVA e CATALINA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 5 de abril de 2025 às 09:30h.

CLAUDENIL RODRIGUES, 60 ano(s). Profissão: LETRISTA. Filiação: TEREZA ALVES PINHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO, sábado, 5 de abril de 2025.

CLAUDETE ORTIZ CARDOSO, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: PEDRO CARDOSO e ADENIR ORTIZ CARDOSO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 6 de abril de 2025 às 09:00h.

CLEUSA DA APARECIDA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: VALDEVINO CARVALHO DA SILVA. Filiação: RIVADAL SAMPAIO DOS SANTOS e ANUNCIA ALVES DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 11:00h.

DORIVAL RIBEIRO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MANOEL RIBEIRO DA SILVA e IZOLINA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:30h.

EDINALDO DOS SANTOS BASTOS, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JAIME FERREIRA BASTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS BASTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 5 de abril de 2025 às 11:00h.

GISELE MAFFEZZOLLI KLEIN, 36 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: WILSON KLEIN e OLINDA MAFFEZZOLLI KLEIN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de abril de 2025 às 10:00h.

HUBELINA CAMILOTTI GIACOMINI, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE GIACOMINI. Filiação: SILVIO CAMILOTTI e ANA JACOMELLI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 4 de abril de 2025.

IVAN OSIRIS DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: FUNILEIRO(A). Filiação: JOAO EDU DA SILVA e IZAHYR BORGES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 6 de abril de 2025.

JOEL MARQUES DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: VANIA MARIA ALVES DA COSTA. Filiação: APRIGIO MARQUES DA SILVA e DELZA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 5 de abril de 2025 às 15:00h.

JOSE SANCHO CAMBUHY, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA ELIVETE CAMBUHY. Filiação: MARCIONILIO SANCHO CAMBUHY e NADA CONSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 5 de abril de 2025.

JOSE TABORDA SANTOS, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS e VIRGINIA TABORDA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

JOSE THADEU SNIECIKOSKI, 69 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: HELENA ROSA SOARES SNIECIKOSKI. Filiação: JOSE SNIECIKOSKI e ARLETE SNIECIKOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 14:00h.

JURACI ALVES RIBEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO CARVALHO DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO ALVES RIBEIRO e JULIA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 5 de abril de 2025 às 14:00h.

JURANDIR UBIRAJARA TRIPODI JUNIOR, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NOELI ROMILDA ZANAO TRIPODI. Filiação: JURANDIR UBIRAJARA TRIPODI e IRENE MIAO TRIPODI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

LUIZ GUSTAVO MENDES GONCALVES, 1 ano(s). Filiação: VANDERSON GONCALVES LIMA e RAIANA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: ZE AUGUSTINHO CASTRO PR, sábado, 5 de abril de 2025.

LUIZ JOSE BUENO CANDEA, 61 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: RUBIA CAMARGO MOLARI CANDEA. Filiação: ANSELMO FACUNDO CANDEA e MARLI BUENO CANDEA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 5 de abril de 2025 às 15:30h.

LUIZA BEATRIZ CARNEIRO CORREA DIAS, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OTAVIO AUGUSTO LOBO BARBOSA CARNEIRO e ROZALIA MARIANA HORTA BARBOZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 5 de abril de 2025.

MARIA DAS NEVES GONCALVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NOEL MENDES. Filiação: JOAO GONCALVES e OLIVIA DAS NEVES GONCALVES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 5 de abril de 2025.

MARIA DO CARMO DO AMARAL, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS MONTEIRO DO AMARAL. Filiação: PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA e MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 15:00h.

MARIA ROSALINA SABIM BONATO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BONATO. Filiação: FRANCISCO SABIM e ETELVINA CHILOTA SABIM. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:00h.

MARILDA SCHUINDT MOURA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MILTON PEREIRA CAMPOS. Filiação: JARBAS MOURA e MARIA MIRTA SCHUINDT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:30h.

MARIO DE ALMEIDA GATTI, 79 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOSE MARCILIANO DE ALMEIDA e ANAHIR DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIZA DA GRACA PEREIRA NEVES CORDEIRO, 66 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANTONIO ELIO CORDEIRO. Filiação: ADELINO MACHADO DAS NEVES e GONCALINA PEREIRA DAS NEVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (05)

NILSON PEDROZO DE JESUS, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: DENISE DO ROCIO OLIVEIRA MARTINS PEDROZO DE JESUS. Filiação: NELSON PEDROZO DE JESUS e MARIA DE LOURDES MOURA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 5 de abril de 2025 às 16:30h.

OLIVIO PAOLIN PAWILAK, 85 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: JOAO CONRADO PAWILAK e GEMA PAOLIN PAWILAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de abril de 2025 às 10:30h.

ONDINA DAROS, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO WEINHARDT DA SILVEIRA e JOANA PORTES DA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 4 de abril de 2025.

ROSA FRANCISCA DE SOUZA, 80 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Filiação: JOSE FRANCISCO DE SOUZA e ZULMIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 5 de abril de 2025 às 15:00h.

ROSA PINHEIRO PEREIRA, 95 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE MARIA PEREIRA. Filiação: AURORA PINHEIRO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 16:30h.

ROSELI DE ANTONI HERBERT, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALLAN OTHON HERBERT. Filiação: HAVERLY DE ANTONI e ERCY KRACHINSKI DE ANTONI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 5 de abril de 2025 às 17:00h.

ROSEMARI DE CAMPOS, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ARIDES DE CAMPOS ROSA e ADELIA GOUVEA ROSA. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE GUARAPUAVA – PR, domingo, 6 de abril de 2025 às 10:00h.

TEREZA NORIE ICHIKAWA, 73 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: SHIMEO ICHIKAWA e YOSHIE ICHIKAWA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 5 de abril de 2025 às 11:30h.

TEREZINHA DE LOURDES XAVIER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANUEL ANASTACIO MAIA. Filiação: LAURO ALVES XAVIER e ADELAIDE PROENCA XAVIER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 6 de abril de 2025 às 10:00h.

VALDOMIRA ALVES DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO RODRIGUES ALVES e MARIA AMELIA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 4 de abril de 2025 às 17:00h.

VILSON ALVES FERRERIA, 74 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: GRACEMI SILVA ALVES. Filiação: JOAO ALVES PINTO e MARIA JOSE FERREIRA PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 5 de abril de 2025 às 11:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (05)