Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado (04/10)

ADAO DE OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL INACIO DE OLIVEIRA e IDALINA PEDROSO MORAIS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:30h.
ALFREDO ROSA, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: IZABEL APARECIDA MARIA ROSA. Filiação: LUIZ ROSA e ERNESTINA PALIHANO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, sábado, 4 de outubro de 2025 às 15:00h.
ALTEMIR DAS CHAGAS LIMA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ADVONZIR DAS CHAGAS LIMA e LEONILDE MARIA ERCOLE DAS CHAGAS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
ANTONIO BARBOSA DA COSTA, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: JEANE DO PILAR BORGES DA COSTA. Filiação: JOSE LUIZ DA COSTA e IZABEL BARBOSA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: OUTORGADO. Cônjuge: LILIANE DE SOUZA PIRES DOS SANTOS. Filiação: ODILON FERREIRA DOS SANTOS e JOSEFA MENDES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 4 de outubro de 2025.
AUGUSTO SOARES DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CLEUZA OLIVEIRA. Filiação: JOSE SOARES DE OLIVEIRA e MARIA ALACOQUE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 4 de outubro de 2025 às 15:30h.
BENVINDA ALVES DO ROSARIO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMIR LIMA DO ROSARIO. Filiação: BENEDITO ALVES MARTINS e MARIA ALVES MARTINS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de outubro de 2025 às 15:00h.
BIANCA SOARES IENSEN, 23 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: EDUARDO GROZENSKI IENSEN e PATRICIA SANTANA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 4 de outubro de 2025 às 15:00h.
CARLITO LINO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: AGOSTINHO MARTINS DE OLIVEIRA e AURELIANA LINO DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
CARLITO ROZA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELZELI ROZA. Filiação: NARCIZO ROZA e MARIA CASTORINA ROZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de outubro de 2025 às 09:00h.
CECILIA PEREIRA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARCOLINO PEREIRA e MARIA JULIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
CENIRA BORTHOLOMEI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BORTHOLOMEI. Filiação: REINOLDO PEREIRA DE ANDRADE e MARIA AMALIA MILANI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:30h.
CIRILO BUENO SILVA, 98 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: DAVINA CHAVES. Filiação: LAZARO BUENO SILVA e MARIA RITA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 4 de outubro de 2025 às 12:00h.
DELIDE CECI WEIGERT, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FREDERICO PAULO WEIGERT e MARIA BEIRA FONTOURA WEIGERT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 5 de outubro de 2025 às 09:00h.
DOUGLAS GONCALVES, 31 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: JUCILAINE LOPES DE MATOS. Filiação: ANTONIO CARLOS GONCALVES e DIRCE MARIA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 15:00h.
ELZI TEREZINHA CARVALHAIS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANILTO DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM ATANAZILDO CARVALHAIS e DALVA CARVALHAIS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
EMILLY MICAELLY DE LIMA SCHNEIDER, 25 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: VANDERLEI SCHNEIDER e VANESSA CARDOSO DE LIMA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
EULALIA DE ALMEIDA CARRIJO, 75 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO DAS GRACAS PEREIRA. Filiação: JOAQUIM DE ALMEIDA CARRIJO e TITA DA SILVA CARRIJO. Sepultamento: CEMITERIO DE VERA CRUZ DO OESTE – PR, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
FRANCISCO ARTUR DE MOURA, 80 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: FRANCISCO PAZ DE MOURA e MARIA ZACHALKIEVCZ DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 5 de outubro de 2025 às 11:00h.
GEOVANE CAMARGO FERREIRA, 32 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA e VERA LUCIA CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de outubro de 2025 às 10:00h.
IVANI DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: RAIMUNDO DOMINGUES DOS SANTOS e VERGINA DA COSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
JOAO APARECIDO DE FREITAS, 81 ano(s). Profissão: ASSESSOR(A). Cônjuge: TEREZA HIROKO DE FREITAS. Filiação: CARLOS AUGUSTO DE FREITAS e RITA BATISTA DE FREITAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
JOSE ALBERTO EGER VERA, 53 ano(s). Filiação: VITOR VANIR VERA e TERESA CRISTINA EGER VERA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 4 de outubro de 2025 às 14:30h.
JOSE REIS DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DILMA MEIRES DE OLIVEIRA SILVA. Filiação: AUGUSTO MAIA DA SILVA e BENEDITA ENI DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:30h.
JOSE ROBERTO DE MORAIS, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO MORAES e BARBARA CHRISOSTOMO MORAIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
LARISSA SOARES MALAGUTTI, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO MALAGUTTI e NEUZA APARECIDA SOARES MALAGUTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 3 de outubro de 2025 às 17:00h.
LILIANE JABLONSKI, 59 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ANTONIO JABLONSKI e MARIA JABLONSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 4 de outubro de 2025.
MADALENA ALVES, 95 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: BERNARDINO ALVES e RITA DE CAMPOS ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
MARIA BERBEL BARBOSA, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DANIEL ANTUNES BARBOSA. Filiação: JOAO BERBEL e LUIZA NAVAS BERBEL. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de outubro de 2025.
MARIA EV ADE JESUS CORREIA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: CELMIRA DE SOUZA CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 10:00h.
MARIA RITA FERREIRA DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO FERREIRA DA SILVA e BERTOLINA RITA DE GODOY. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE – CAMPO LARGO, sexta-feira, 3 de outubro de 2025.
MARLENE DO ROCIO TEIXEIRA ALVES GUBAUA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JAIME TEIXEIRA ALVES e ANNA ALVES TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
MARLI LURDES KANNINK SCHVENGER, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO VITOR SCHVENGER. Filiação: EDGAR KANNINK e ILDA KANNINK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
MIGUEL ARANTES NORMANHA FILHO, 73 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: SANDRA STOCKLI ARANTES. Filiação: MIGUEL ARANTES NORMANHA e BARBARA ARANTES NORMANHA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
OLGA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO NASCIMENTO. Filiação: NESTOR JORGE DOS SANTOS e FRANCISCA MARIA CORREA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MARCILIO DIAS – SC, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
OSNI PEREIRA RAFFS, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: MARLY TEIXEIRA RAFFS. Filiação: OSVALDIR BEIRAO RAFFS e LOURDES PEREIRA RAFFS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 16:00h.
PAULO CARDOSO DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS e ALZIRA MACIEL DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 18:00h.
ROSANGELA DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR FERNANDES RODRIGUES FILHO. Filiação: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA e FRANCISCA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.
RUTE GONCALVES BARBOSA, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: CLEOMIR BARBOSA. Filiação: MARIA DA LUZ GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 5 de outubro de 2025 às 09:00h.
SANDRA BELIZARIO DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEDITO BELIZARIO FILHO e LUZIA MACHADO BELIZARIO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 4 de outubro de 2025 às 11:00h.
VITOR HUGO DO NASCIMENTO, 67 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: DIRCEU DO NASCIMENTO e ALBA DE OLIVEIRA NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 4 de outubro de 2025 às 17:00h.