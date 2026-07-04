Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 04/07/2026

ALDO WACKERHAGE, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ERNESTO WACKERHAGE e IRMGARDT WACKERHAGE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ALTAIR JOSE DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: SUELI ANDRADE DOS SANTOS. Filiação: CELESTINO FERREIRA DOS SANTOS e JOVINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ALZIRO PAULO RIBEIRO, 66 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Cônjuge: LUCIA MARQUES FERREIRA RIBEIRO. Filiação: JOSE POLICARPO RIBEIRO e MARIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 4 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
AMELIA MARTINS DE OLIVEIRA, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: THEODORO RAPHAEL MARTINS e CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ANESIA ANTONIA FAGUNDES DUTRA, 94 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO AVELINO FAGUNDES e ANTONIA MARIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ANTONIO ZUPKO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: TEODORO ZUPKO e MARIA ZUPKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
CECILIA PEREIRA LIMA, 83 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAQUIM DOS SANTOS LIMA e VICTALINA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
CIRINEIA LEITAO SHUMOWSKI, 77 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: JOSE LEITAO e NAIR ALMEIDA LEITAO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
DALIA VIRGEN LICEA LADRON DE GUEVARA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MIGUEL SANCHES HERNANDEZ. Filiação: JOSE SIXTO LICEA DOMINGUEZ e MARIA LUISA LADRON DE GUEVARA CARMONA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
DEOLINDA PAIVA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ARISTIDES PEDRO DA SILVA. Filiação: JOSE SOUZA PAIVA e LAZARA MARCONDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
DONIASOL VANESSA SLOBODA, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LEANDRO DOS SANTOS DAMASCENO. Filiação: NELSON SLOBODA e ARLETE FARIA SLOBODA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
EDIO FRANCISCO DE SOUZA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO DE SOUZA e MARIA APARECIDA FITIS DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ELENI TEREZINHA DA CRUZ GREBOGI, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CASIMIRO GREBOGI. Filiação: MARINS FERREIRA DA CRUZ e ANGELINA MORO DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 4 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ELOIR DE JESUS MARIANO BORILLE, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RIBEIRO MARIANO e SEBASTIANA MARIANO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 4 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ELOYSO ACHILLES, 98 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARIA DOLORES ACHILLES. Filiação: GUMERCINDO ACHILLES e ELVIRA ACHILLES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
GENESIO MARTINS, 72 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: GUMERCINDO DE PAIVA MARTINS e MARIA PEREIRA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 4 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
GERALDO DUTRA DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SIRLEI LACERDA. Filiação: ALFREDO DUTRA DA SILVA e BENEDITA MARIANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
GERMANO CESAR ZANINI, 49 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: ERNESTO ZANINI FILHO e CELIA REGINA ZANINI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
HELIA MARIA REZENDE RODOVALHO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSIAS ALVES REZENDE e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
IRACEMA BUENO RIBEIRO SARTORI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CRISPIM RIBEIRO DE LIMA e LEONOR BUENO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JOAO ANTONIO PIEROZAN, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO PIEROZAN e GERMANIA DELLATORE PIEROZAN. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 4 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JOAO CARDOSO DE ARAUJO, 59 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ALFIN CARDOSO DE ARAUJO e ANGELINA FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JOAO FRANCISCO SIPPEL, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIANE OLIVEIRA SIPPEL. Filiação: JOAO NICOLAU SIPPEL e MATILDE VIEIRA SIPPEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JORGE LAZZARIS, 83 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ANGELO LAZZARIS e EMMA SPEZIA LAZZARIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JOSE CARDOSO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARIA DOS ANJOS SORNAS DA SILVA. Filiação: LAZARO CARDOSO DA SILVA e MADALENA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 4 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 04/07/2026.
JOSE CARLOS BARAO, 65 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: NATALIA CHIMANSKI BARAO. Filiação: ANTONIO BARAO e MARIA CLARA SCHUVES BARAO. Sepultamento: CEMITERIO UCRANIANO – SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
JOSE LUIS FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: IVETE NOELI FAGUNDES. Filiação: AMADEUS BORA FERREIRA e ANAIR DE ASSIS FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO CAMPESTRE DOS PAULAS, terça-feira, 7 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
LIDIA SCHUPEL SANT ANNA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: WALDEMIRO SANT ANNA. Filiação: PEDRO SCHUPEL e CECILIA SCHUPEL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
LINDAMIR KUZMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE OLESCUK e ROSALINA FERREIRA RADACHESKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
LUCAS SEIFERT CHAVES, 26 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: MARCIANO RODRIGUES CHAVES e DAIANE MARIA SEIFERT CHAVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, 26 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: FRANCINEILA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE SANTAREM PARA, segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
LUZINETE APARECIDA PEREIRA ALVES, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDSON PEREIRA ALVES. Filiação: MANOEL PAULO DE SOUZA e VALDIRIA MANOELA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MARCIO AMORIM, 58 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEONIA MENON AMORIM. Filiação: GERMANO AMORIM e JULIA VICENTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 4 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MARIA ALVES DE PAULO, 79 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LIBERATO ALVES DE OLIVEIRA e APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MARIA DE LOURDES BELZ, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RODOLPHO BELZ. Filiação: WALDOMIRO KACHIMASKI e VIRGINIA I KACHIMASKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, sábado, 4 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MARIA ELENA LOPEZ AMARALES, 70 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: JORGE FABIO LOPEZ ROJA e MARINA AMARALES BENITEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MARIA IVONE PEREIRA MENDES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO DE OLIVEIRA MENDES. Filiação: SIMAO PEREIRA DINO e MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DINO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PIEN, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
MOACIR REYES, 69 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ANTONIO REYES e MARIA LUIZA INACIA REYES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 4 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ODILON FRANCISCO DE MELLO, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARLI ATAIDE KOHLS. Filiação: NICOLAU FRANCISCO DE MELLO e MARIA DOS SANTOS MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
OLGA DAS GRACAS CRUZ CARNEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ANTONIO DA CRUZ e IDALINA RIBEIRO DA CRUZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
OLGA DE FREITAS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUSTAVO SCHENEIDER e ELIZA DE MELO SCHENEIDER. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sábado, 4 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ORLANDO IMAMURA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: HIROSHI IMAMURA e OTOKU IMAMURA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
OZIEL ALVES DE SOUZA, 68 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: ANTONIA HELODIA ZANETTIN DE SOUZA. Filiação: JOSE DE SOUZA NETO e ALZIRA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 4 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
PEDRO KRUPACZ, 58 ano(s). Cônjuge: IVANETE DO NASCIMENTO FERREIRA KRUPACZ. Filiação: ANTONIO KRUPACZ e ZENOBIA KRUPACZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
RACHEL DE SOUZA PINTO, 96 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: EMILIO DE SOUZA PINTO e ETELVINA LOURENCO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
RAIMUNDO BERNARDO DOS SANTOS, 85 ano(s). Filiação: PEDRO BERNARDO DOS SANTOS e ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS. Sepultamento: PEDRA BRANCA DE ASSIS, sábado, 4 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ROBERTO ALTAIR FERREIRA DA LUZ, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VITOR FERREIRA DA LUZ e ITALIA BREDA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTO ANTONIO, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
ROSINHA ZAVOISKI, 80 ano(s). Cônjuge: SAUKO ZAVOISKI. Filiação: NICOLAU MODESTO PREMEBIDA e MARIA JUCHOK PREMEBIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 4 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
SANDRA REGINA DA SILVA SOARES, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ABILIO RIBEIRO DA SILVA e OLIVIA NEVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 4 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
SEBASTIANA FRANCISCA CABRAL DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RDORIGUES DA SILVA. Filiação: FRANCSICO CABRAL e LEONTINA JUSTINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 5 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 04/07/2026.
SUELI DO ROCIO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ACCACIO ZONATTO e GENIA ZONATTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 4 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.
TERESINHA DE JESUS DA CRUZ CAMARGO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TEOFILO DE CAMARGO. Filiação: AVELINO LEAL DA CRUZ e MARIA JOSEFINA CUBAS DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 3 de julho de 2026. Data do Falecimento: 03/07/2026.
VALOMIR COSTA DAMASIO, 81 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA JULIA COSTA DAMASIO. Filiação: DARIO DAMASIO e JESUINA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 3 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/07/2026.