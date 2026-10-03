Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (03)

ADILSON PAULO SMANIOTTO, 87 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Cônjuge: MARLI ARLETE SIMANIOTTO. Filiação: ADELINO SMANIOTTO e ARACY TRIKEL SMANIOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 2 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ARVID BIRKE, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LUCIA MARIA GARCEZ COLNAGHI. Filiação: HANS BIRKE e ILSE BIRKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
CARLOS ANTONIO BERNERT, 77 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Filiação: CARLOS HERBERT BERNERT e DIVA BERNERT. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
CECILIA EDI SOARES DA SILVA, 79 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: JOAO BIBIANO SOARES DA SILVA e ALICE COSTA DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
CLARA PINHEIRO, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE PEDROSO PINHEIRO e ANATALIA SPERANDIO PINHEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 3 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ELIANE BOLETI DE SOUZA, 48 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO GILSON PEREIRA DE SOUZA. Filiação: PAULO BOLETI e ANTONIA DOS SANTOS BOLETI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ELVIRA RAUSIS LUBIAN DE LIMA SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO LIMA SANTOS. Filiação: JOSE RAUSIS FILHO e OTILIA DE SOUZA RAUSIS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ELZA TEREZA FIRMINO DE OLIVEIRA, 73 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: AMADEUS BOSCARDIN. Filiação: SEBASTIAO FIRMINO e MARIA JULIA RAFAEL FIRMINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
EVA MARIA SRAJIER, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE SRAIJER e IVONE SGUARIO SRAJIER. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
FABIANO DE GODOI SANTOS, 52 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MIRIAM SANTOS. Filiação: OVIDIO VIEIRA DOS SANTOS e LUZIA DE GODOI SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
GABRIEL OCTAVIO DE SOUSA, 27 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: VALQUIRIA BATISTA DE SOUSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
GENOVEVA ROMANIUK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON DINAROWSKI. Filiação: JOAO ROMANIUK e DOLORES ROMANIUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
HIROE YAMAGUCHI, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIGUEO YAMAGUTI. Filiação: KAZUO HAIDA e TORANO HAIDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
IONE GOMES CORDEIRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LODOVICO GOMES CORDEIRO e TARCILIA GOMES CORDEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
IRENE MARCELINO RADO, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARY RADO. Filiação: JOSE MARCELINO e ANGELA CAPPELLI MARCELINNO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 3 de outubro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
IVONE MARIA DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY PEREIRA DE LIMA. Filiação: JOAO MARIA DE JESUS e GUILHERMINA MATOSO DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JACIRA MARTINS, 73 ano(s). Filiação: ALCIDES MARTINS e ISABEL MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JOAO CARLOS DE ALMEIDA, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LAIS MARIA LOPE DE ALMEIDA. Filiação: JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA e MARIA ZENAIDE KRUGER DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JOAO CARLOS IZIDORO, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO ELETRÔNICA. Cônjuge: SANDRA MARA DA SILVA RICARDO IZIDORO. Filiação: HONESTALIO IZIDORO e MARIA DIAIR IZIDORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JOSE LUCIO NAZARIO, 70 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: MARIA DE FATIMA NAZARIO. Filiação: LUCIARIO AMARO NAZARIO e NAIR MARIA DA SILVA NAZARIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JOSE MACIEL, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JUCELINA FRAUSINO MACIEL. Filiação: ALZIRA MARINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
JUNIOR RIBEIRO, 59 ano(s). Profissão: SERVENTE. Cônjuge: CLEIDE RIBEIRO. Filiação: MAURICIO RIBEIRO ROSA e ANTONIA BENEDITA IZAEL. Sepultamento: (ALTO PARANÁ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ, sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARIA DO CARMO BELENELLO GONCALVES, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM MAMONEL GONCALVES. Filiação: ORLANDO BELENELLO e ALICE NUNES BELENELLO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARIA HILDA LOPES DIAS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL LOPES DIAS. Filiação: JOSE DOMINGOS DIAS e MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARIA JOSE AUGUSTO PEREIRA, 80 ano(s). Filiação: PEDRO AUGUSTO e IZOLINA PRESTES AUGUSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARLEY BRAMBATTI DE CASTRO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO BRAMBATTI e OLGA TURELLA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MARTA VITOR DOS SANTOS PAULINO, 59 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSUE PAULINO. Filiação: SEVEWRINO VITOR DOS SANTOS e SIROBA MARQUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MATHEUS SCHULTZ MARTINS PIO, 30 ano(s). Profissão: DENTISTA. Filiação: JULIO CEZAR MARTINS PIO e ANNE CAROLINE SCHULTZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
MAURICIO RATZK FILHO, 74 ano(s). Profissão: GRAFICO. Filiação: MAURICIO RATZK e MARIA LYDIA RATZK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
NELCIR ARRUDA DOS SANTOS, 59 ano(s). Filiação: SATURNINO ARRUDA DOS SANTOS e NADIR FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
NELSI JOSE DE OLIVEIRA, 92 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA DOS SANTO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO LUIZ DE OLIVEIRA e LEONORA MACHADO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 3 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ORIDINA GOMES MACIEL, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO DIVAIR GOMES DE LARA. Filiação: DONARIA MACIEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 4 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 03/10/2026.
PAULO ROBERTO MAINGUE, 84 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: DJALMA MAINGUE e JAIRA SALLES MAINGUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
PEDRO MARQUETE, 90 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: BEATRIZ AYRES AGUIRRE MARQUETE. Filiação: PEDRO MARQUETE e CECILIA MARQUETE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
PEDRO MUSZEYNSKI, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: GREGORIO BRUNO LOBO e FRANCISCA MUSZEYNSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ROBERTO GOMES CARNEIRO, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANICE DO ROSARIO. Filiação: RODOLFO GOMES CARNEIRO e SEBASTIANA MIRANDA GOMES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 3 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
ROSI ROCIO FABRI ZEQUINAO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALZENIRO FABRI e ELVIRA FABRI. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 3 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 02/10/2026.
SERGIO APARECIDO DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: GILBERTO BENTO DOS SANTOS e MAGNA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
SERGIO LEITE, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IDAVINO WEBER LEITE e ISABEL DE OLIVEIRA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 3 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/10/2026.
TEREZINHA FAGUNDES POSSOLI, 75 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: EDEZIO POSSOLI. Filiação: OLIMPIO FIRMO DO ROSARIO e ISABEL FAGUNDES. Sepultamento: TABATINGA – TIJUCAS DO SUL, sábado, 3 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/10/2026.