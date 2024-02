Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 03/02/2024

ALETE TERESINHA MERLOTTI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO MERLOTTI. Filiação: ALFONSO MULLER e OTILIA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

BRONISLAVA NADOLNY DEMETERKO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DEMETERKO. Filiação: ROQUE NADOLNY e JULIA SKROCK NADOLNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

CATIA PASCHOAL DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: JOA MARIANO DE OLIVEIRA FILHO e CELESTE PASCHOAL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

CLOVIS ANTONIO HACHUY, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SOLANGE WOSCH SKORA. Filiação: PEDRO HACHUY e YOLANDA ESTEFANO HACHUY. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

DAVI TROI DE CARVALHO, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANILO TROI DE SOUZA e JOYCELAINE DE CARVALHO DE OLIVEIRA TROI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

DIOGENES CAPRA, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARILAINE TEIXERA CAPRA. Filiação: JOAO VITORIO CAPRA e ZELINDA PERAZZOLO CAPRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

EDISON LUIS MENDES, 51 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE DOURIVAL MENDES e IRACEMA MODESTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 3 de fevereiro de 2024.

ELAINE CRISTINA NASCENTE, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: RAUL JOSE NASCENTE e ENY VASCONCELOS NASCENTE. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

EUNICE GONCALVES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GOMES DA SILVA. Filiação: JOA FRANCISCO GONCALVES e IZOLINA CALDEIRA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

FRANCINELLI DO VALE, 43 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELIO DO VALE e MARIA DO CARMO DA SILVA DO VALE. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

FRANCISCA JACOMEL, 97 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Cônjuge: LIRIO JACOMEL. Filiação: PAULO NADOLNY e ROSALIA NADOLNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

GERCY PINHEIRO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: CARREGADOR(A). Cônjuge: IRENE GLORIA MARTINS DA SILVA. Filiação: e MARIA ADELAIDE DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

GERSONITA FONTANA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO RAIMUNDO FONTANA e MARIA NOGUEIRA FONTANA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

IDALINO ALVES DE MOURA, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DIRCE VIEIRA DE MOURA. Filiação: JOAQUIM ALVES DE MOURA e RITA CASTRO RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

JACI VERDAN DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OLICIO VERDAN DA SILVA e CELIRA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

JOSE DIANA, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: PEDRO DIANA e MARIA LOPES DIANA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

JOSE GUEDES, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA LUCIA DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO GUEDES e JULIA BORGES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 13:00h.

JOSE NELSON DE OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: e FRANCISCA BRANDINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

JOSE PEREIRA DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Filiação: JOSE LOPES DOS SANTOS e ANA PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

JULIO CESAR CORDELLETTI SILVA, 58 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA REGINA CHAVES SILVA. Filiação: JULIO MARTINS DA SILVA e JENI DE LIMA CORDEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

LEIA VELOZO LAURINDO MARAFIAO, 66 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: DALTON LAURINDO MARAFIAO. Filiação: ANTONIO VELOZO e MARIA GOULART VELOZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LUARA GABRIELLY MARQUES CYS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GABRIEL JUNIOR DE ANDRADE CYS e JANIS LOHANA MARQUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

MARCELO GRUS, 49 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: SAMUEL OUSIRES GRUS e LUCIMAR GRUS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

MARGARIDA TROYAN, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ANTONIO TROYAN. Filiação: VALDOMIRO POVROSNEK e TECLA POVROSNEK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARIA PEREIRA DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEREIRA DA SILVA. Filiação: SALVADOR ALVES DE SOUZA e FILOMENA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 18:00h.

MATILDE AMORIM MOREIRA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e TERESA AMORIM MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

PETER HILDEBRAND, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRMGARD HILDEBRAND. Filiação: HEINRICH HILDEBRAND e MARIA HILDEBRAND. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

ROMOLO BENEDETTO MORSELLI, 87 ano(s). Profissão: RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: NOEMIA CORREIA MORSELLI. Filiação: ADOLFO MORSELLI e ANGELA SANTUCCI MORSELLI. Sepultamento: CEMITERIO DA PAZ/ MORUMBI /SÃO PAULO, sábado, 3 de fevereiro de 2024.

ROSENI DE JESUS DA SILVA MEDINA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: GETULIO PEREIRA MEDINA. Filiação: BENEDITO PEDRO DA SILVA e AMELIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

TANIA REGINA BURKHARDT WISCHRAL, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDISON WISCHRAL. Filiação: OTAVIO JOSE BURKHARDT e TEREZINHA BURKHARDT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

VALDINEA CRISTINA CARNEIRO SOARES, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO SOARES e ROSA MARIA CONCEICAO SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.

VERGILIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: RENI TEREZINHA FAGUNDES DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO FAGUNDES DE OLIVEIRA e MARIA CAMACHO DE OLIVERIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

VOLCIR ZANTUTE, 59 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: JUSSARA APARECIDA DOS SANTOS ZANTUTE. Filiação: FORTUNATO ZANTUTE e DORALICE GOMES DA SILVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 3 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

ZENEIDA ALMEIDA RODRIGUES, 68 ano(s). Cônjuge: HENRIQUE RODRIGUES. Filiação: AUGUSTO CORDEIRO DE ALMEIDA e MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 16:30h.