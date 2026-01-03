Falecimentos em Curitiba: obituário deste sábado (03/01)

ADIR GOMES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CARLITO GOMES DOS ANTOS e HELENA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
ALEXANDRE NASCIMENTO FRANCO, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: CAROLINE RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ADEMIR FRANCO e DIVA LIMA FRANCO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
ANTONIO KALABAIDE FERNANDES, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSEMARI FERNANDES. Filiação: JOAO FERNANDES e LIDIA KALABAIDE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
CIBELE DO ROSARIO DOS SANTOS, 14 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DIVONEI GONCALVES DO ROSARIO e ELIANE VIEIRA DOS SANTOS DO ROSARIO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TRÊS CÓRREGOS, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
CLAUDINE HRAST, 74 ano(s). Profissão: ARQUITETO(A). Cônjuge: ADOLAR VON LINSINGEN JUNIOR. Filiação: JOSE HRAST e CELY IRENE PIEKARSKI HRAST. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
CLEUSE ROSA BORTOLON, 78 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: ALBINO BORTOLON e CARMELINDA FRIGOTTO BORTOLON. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
ELIANE SCHWENTEK DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JOAO APARECIDO DE OLIVEIRA. Filiação: FLORIANO SCHWENTEK e ANITA SCHWENTEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
EVA APARECIDA ANTUNES MARINHO GIANINI, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALTER GIANINI. Filiação: BENEDITO PEREIRA MARINHO e IZAURA ANTUNES MARINHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, sábado, 3 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 02/01/2026.
EZELINDA ZANETI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ZANETTI. Filiação: GERALDO BUZETI e MARIA BETI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
GISELE DE SOUZA HILKER, 47 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: DANIEL DE OLIVEIRA CORDEIRO. Filiação: FRANCISCO HILKER e MADALENA PEREIRA DE SOUZA HILKER. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
GUILHERME GASPAR DE ANDRADE, 26 ano(s). Profissão: CHAPEIRO. Filiação: VALDINEI GASPAR DE ANDRADE e LUCIANI APARECIDA GONCALVES DE ANDRADE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 3 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 02/01/2026.
LEOCADIA WALACHINSKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALMIR WALACHINSKI. Filiação: ADAO SUREK e ROSALIA SUREK. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO FERRARIA, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
LINDOMAR RODRIGUES DE LIMA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIA DE JESUS MULLER DE LIMA. Filiação: OTACILIO BENTO DE LIMA e SANTALINA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
LOURDES DOS SANTOS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL MENDES DE SOUZA e JORGINA DAMASA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
LUCAS BERGAMO DA ROCHA, 31 ano(s). Filiação: ROBERTO RAMOS DA ROCHA e LURDES ADRIANA BERGAMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
LUCINEIA BATISTA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA SOBRINHO e ARACI BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sábado, 3 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 02/01/2026.
LUZIA DE JESUS CAETANO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEVINO CAETANO. Filiação: SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA e MARIA NAIR SUTIL FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MARIA IZABEL CARNEIRO SOLHEID, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL SOLHEID. Filiação: ABDON JOSE BORGES CARNEIRO e LULY BRANCO CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MARLI OLIVEIRA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE OLIVEIRA DA SILVA e EUGENIA CORDEIRO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MARLON RODRIGO MOISES FERREIRA, 43 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: OSMAR ALVES FERREIRA e ADELINA MOISES FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MARTA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DE ARAUJO. Filiação: JOSE GUSTAVO DOS SANTOS e SANTINA FRANCO DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 4 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MIGUEL SUOTA RENDAKI, 68 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANA MARIA KUZMA RENDAKI. Filiação: DOMINGOS RENDAKI e ANA SUOTA RENDAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, sábado, 3 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 02/01/2026.
MOYSES PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: PESCADOR. Filiação: MERCILIO CRESCENCIO PEREIRA e ALICE CUNHA PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATINHOS, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
NELIA NASCIMENTO SILVA, 82 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: RAUL NASCIMENTO SILVA e NELIA CARCELLER ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
ORLI JORDINO BOENG, 66 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSELI LOPES BOENG. Filiação: JORDINO BOENG e ONDINA MAURICIO BOENG. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
RITA CANDIDO DE CARVALHO, 88 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOSE FRANCISCO DE CARVALHO. Filiação: FERMINO FRANCISCO DE CARVALHO e ADELINA CANDIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
ROSINA PINHEIRO BATISTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBEIRO BATISTA. Filiação: FRANCISCO PINHEIRO e MARIA CAMARGO PINHEIRO. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
RUBENS CESAR DALPRA, 54 ano(s). Filiação: JOSE DALPRA e NAIR DALPRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 03/01/2026.
SIDNEY TADEU FABRI, 65 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Cônjuge: MARIA BERNADETH VOLTOLINI. Filiação: HILDO PAULINO FABRI e TEREZA ESPERANCA FABRI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 3 de janeiro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 02/01/2026.
SOLANGE DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: NERI PAULO PEREIRA DA SILVA. Filiação: NILO LOCATELLI e NELCI LOCATELLI. Sepultamento: (MAL.CÂNDIDO RONDON) MUN DE MAL CÂNDIDO RONDON, domingo, 4 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 03/01/2026.
VALERIA CRISTINA ANDRADE, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: EDNARDO ALVES ANDRADE e ODENI MENDES DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 3 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 02/01/2026.