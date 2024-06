Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado (01)

ADOLFO ZAWADNIAK, 99 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LADISLAU ZAWADNEAK e ROSALINA ZAWADNIAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

ANDRE DE OLIVEIRA FRANCO, 42 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: DECIO DE OLIVEIRA FRANCO e WILMARIZE DE OLIVEIRA FRANCO. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:45h.

ANTONIO BORDE, 81 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: NOEMIA BORDE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:00h.

ANTONIO FERREIRA DE LARA, 64 ano(s). Cônjuge: MARIA LENITA LIMA. Filiação: JOSE DE LARA RIBAS e MARIA AUGUSTA LORENCO FERREIRA DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de junho de 2024.

ANTONIO SANTANA NETO, 69 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: LIDIA ESTOCO SANTANA. Filiação: GERCILIO SANTANA e HERCILIA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 1 de junho de 2024 às 14:00h.

ARISTOTELES DE AZEVEDO, 85 ano(s). Cônjuge: CELITA DOS SANTOS AZEVEDO. Filiação: LUCIANO IZIDIO DE AVEVEDO e ANA SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de junho de 2024.

BEATRIZ TEREZINHA FURTADO MADY, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: DORVALINO FURTADO e NOEMIA RIBEIRO FURTADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 1 de junho de 2024.

CARMEN MANSUR, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALIM MANSUR e JULIA CASSEB. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:00h.

CARMEN SODRE ADAMSKI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO ADAMSKI. Filiação: WALDEMAR SODRE e JUDITH ALVES SODRE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:30h.

DALILA MENDES, 84 ano(s). Filiação: JOSE LUIZ FERREIRA e MADALENA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 11:00h.

DIONEIA MARA SCHACKELER, 66 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO. Filiação: GERMANO SCHACKELER e NEIVA MATIAS SCHACKELER. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 21:00h.

DORIVAL TURASSA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: GENI SERAFIM TURASSA. Filiação: ANTONIO TURASSA e PHILOMENA NEVES TURASSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de junho de 2024 às 15:30h.

EDITH ROSA CORDEIRO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE CICERO DOS SANTOS. Filiação: EURIPEDES CRISANTO CORDEIRO e ROSA CORREA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

EDSON LUIZ RIBEIRO CARVALHO, 66 ano(s). Cônjuge: MARILZE DE FATIMA CARVALHO. Filiação: JUVINO RIBEIRO CARVALHO e DIVA MARIA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de junho de 2024.

EDUARDO DA LUZ, 41 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Filiação: JOAO MARIA DA LUZ e DIRCE APARECIDA LEMOS SANTOS DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:30h.

ELIAS CASTRO FILHO, 77 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ELIAS CASTRO e SOFIA TAQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de junho de 2024.

ELOIR DIAS CARDOSO, 56 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ANTONIO DIAS CARDOSO e GERONIMA RODRIGUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 15:00h.

EVA GREGORIO VELHO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON SILVA. Filiação: MANOEL GREGORIO e VITALINA GREGORIO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 1 de junho de 2024 às 14:00h.

FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: GERALDO JOSE DE CARVALHO e CORINA MARIA DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 1 de junho de 2024.

GECI DE OLIVEIRA SILVA, 78 ano(s). Filiação: CARLOS VINICIO ROSA DE OLIVEIRA e ADELINA FARIAS DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de junho de 2024 às 09:00h.

GRASIELA COELHO FLORES, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RENATO FLORES e MARIA DE LURDES COELHO FLORES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de junho de 2024 às 14:00h.

HELENA OKOINSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BRONISLAU OKOINSKI. Filiação: JOAO MARCELLO e MARIA MAZUREKA MARCELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de junho de 2024.

HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, 91 ano(s). Cônjuge: NATAIR NUNES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIETA DELLA ROSA. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024.

HERALDO EURIPEDES CORDEIRO, 74 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: REGINA CHAVES CORDEIRO. Filiação: CECILIA CORDEIRO. Sepultamento: JARDIM ETERNO, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:00h.

IDIVETE ALVES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: NAO CONSTA e ELIA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:15h.

ISOLDE LEITE, 23 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: SILVANA LEITE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 1 de junho de 2024.

JAYR TABORDA, 80 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: ILZA RIOLA TABORDA. Filiação: LEODORO TABORDA e MARIA OLIVIA TABORDA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

JOAO ANTONIO DOS SANTOS, 79 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e JULIA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 1 de junho de 2024.

JOAO BATISTA TEZZA FILHO, 80 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ELIN BOUSFIELD TEZZA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, sábado, 1 de junho de 2024.

JOAO DIONISIO MATOSO, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELAINE DO ROCIO MATOZO. Filiação: EMILIO CIPRIANO MATOSO e MARIA DA LUZ MATOSO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de junho de 2024 às 11:30h.

JOAO SOKALSKI, 89 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: SIRLEI MARIA SOKALSKI. Filiação: NICOLAU SOKALSKI e ANNA KAWECKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

JOSE AIR DE SOUZA ROSA, 64 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE ROSA FILHO e ESCOLASTICA MARIA DE SOUZA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de junho de 2024 às 13:00h.

JOSE AUGUSTO GUEDES DE OLIVEIRA, 41 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO GUEDES DE OLIVEIRA e IREZ TEREZA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 14:00h.

JOSE CANDIDO RIBEIRO, 97 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ADELAIDE ALBERTON RIBEIRO. Filiação: ANTONIO JOSE RIBEIRO e MARIA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA PR, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE LUIZ DE MOURA MARQUES, 85 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: JOSE GOOSSENS MARQUES e MARIA RITA DE MOURA MARQUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

KEVIN DA SILVA DO NASCIMENTO, 21 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO e EDINEUZA MINELVINA DQA SILVA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, sábado, 1 de junho de 2024.

KEVIN RODRIGUES DA SILVA, 22 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: OSMAR RODRIGUES DA SILVA e SILVANA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:15h.

LEANDRINA DO ROSARIO ANTUNES, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RIBEIRO DO ROSARIO e ANALIA RODRIGUES DO ROSARIO. Sepultamento: JD PARAISO, sábado, 1 de junho de 2024.

LUIS DO NASCIMENTO CAMARA, 74 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: LUCIA AZEVEDO CAMARA. Filiação: INACIO MIRANDA CAMARA e MARIA AMELIA SALGADO CAMARA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de junho de 2024 às 15:00h.

LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: VITRINISTA. Filiação: ALCIDES ALVES DSO SANTOS e RONI ROSA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 09:00h.

MARCOS LUIZ STABEN, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARILDA JULIA FRANCHESCHI STABEN. Filiação: LUIZ NUNES STABEN e JULIA STABEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA DE LOURDES BOCHENEK, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOACYR SERGIO BOCHENEK. Filiação: FRANCISCO CARON e ENCARNACAO VASCO CARON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de junho de 2024 às 11:00h.

MAURILIO DOS REIS, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSCAR DOS REIS e VICENTINA IZABEL DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 10:00h.

MEROSLAU MAREL, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADELAIDE MAREL. Filiação: FRANCISCO MAREL e TECLA HERMAN MAREL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

MIGUEL RODRIGUES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA DA SILVA. Filiação: JULIO RODRIGUES DA SILVA e UMBELINA CALRICE DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 15:00h.

NELLI DE OLIVEIRA DEQUECH, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JONAS SALOMAO DEQUECH. Filiação: OZORIO AUGUSTO DE OLIVEIRA e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

NELSON ABREU CALDEIRA, 87 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LAURA PETRUSKI CALDEIRA. Filiação: OLEGARIO CALDEIRA FILHO e ROSALINA ABREU CALDEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 1 de junho de 2024.

NELSON CARLOS RIBEIRO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALBINO STENFELD RIBEIRO e ANALIA DOS SANTOS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

NOILDA ALVES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI RIBEIRO ALVES. Filiação: THOME ALVES DA ROSA e LEONOR GUILHERMINA DE CAMPOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:00h.

ONOFRE DADA, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO DADA e JOSEFINA DADA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:00h.

OTAVIO PINTO REBELO, 62 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Filiação: HORIAS PINTO REBELO e ELIDIA FERREIRA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sábado, 1 de junho de 2024 às 16:00h.

RAIMUNDA FRANCISCO DE CARVALHO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SABINO FRANCISCO DE CARVALHO e IZABEL FRANCISCO DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

TEREZA LOPES GONCALVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GONCALVES. Filiação: FRANCISCO LOPES e ANA LOPES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, sábado, 1 de junho de 2024 às 17:00h.

VILMA BORELLI RAMOS, 54 ano(s). Filiação: GERALDO MENDES RAMOS e IVONE BORELLI RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, sábado, 1 de junho de 2024.

