Falecimentos em Curitiba; Obituário deste sábado, 01/03/2025

ABEL FELICIANO, 81 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEONISA GONCALVES BRANCO. Filiação: SEBASTIAO FELICIANO BRANCO e MARIA DO CEU MEIRELLES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de março de 2025 às 16:00h.

ALCEU BRUNO TOCCI, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: FRANCISCO MARIO TOCCI e DUZOLINA FONTANA TOCCI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de março de 2025 às 11:00h.

ARI PIMENTEL, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: CLAUDETE MARIA DE AQUINO PIMENTEL. Filiação: JOSE DE OLIVEIRA PIMENTEL e ANNA PREUSS PIMENTEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.

ARYLDA CARRANO CAMARGO, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARMANDO CAMARGO. Filiação: DIONISIO CARRANO e ELIZA PILOTTO CARRANO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 1 de março de 2025 às 14:00h.

AUGUSTINHO DIBAX, 89 ano(s). Profissão: CHAVEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA DIBAX. Filiação: BERNARDO DIBAX e LEOCADIA DIBAX. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 1 de março de 2025.

BEATRIZ ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: LIDIONOR ANTONIO RIBEIRO e CLEUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

CARMEN KLAS GARMATTER, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REYNALDO GARMATTER JUNIOR. Filiação: NICOLAU KLAS e ELFI KLAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de março de 2025 às 16:00h.

CESARINA MARTINS, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUSTINO MARTINS. Filiação: ANTONIO CANDIDO DA SILVA e FRANCISCA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de março de 2025 às 16:30h.

CLEBER DIAS DE LIMA, 44 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: APARECDIDO DIAS DE LIMA e APARECIDA BUENO DE CAMARGO LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.

DANILO KAMINSKI, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CLAUDIO KAMINSKI e LINDAMIR DA SILVA KAMINSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 1 de março de 2025 às 13:00h.

ESTELA REKSIEDLER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS IMBRUNIZIO e VITORIA IMBRUNIZIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 2 de março de 2025 às 14:30h.

EVA PEREIRA CORDEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LKUIZ CARLOS CORDEIRO. Filiação: TIBURCIO MACHADO PEREIRAE e APARECIDA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de março de 2025.

GABRIEL VALLATTI CHANDELIER, 38 ano(s). Profissão: CHEFE COZINHA. Filiação: ANDRE PAULO CHANDELIER FILHO e IARA MARIA CHANDELIER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.

GUILHERME DE CARLO FRANCO PADILHA, 33 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: ALMIR PADILHA e SOLANGE FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 1 de março de 2025 às 10:30h.

ISABEL DA ROSA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PALMINOR LOPES DE BRITO e MARIA DE LOURDES DO ROSARIO DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de março de 2025 às 10:30h.

ISOLDE GALASTRI, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WAGNER PAULO GALASTRI. Filiação: LEONARDO FAUCZ e EVA FAUCZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

JESSICA MARIA DE PAULA BARBOSA, 34 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AYRTON BARBOSA FILHO e TEREZINHA ALMEIDA DE PAULA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 1 de março de 2025 às 15:00h.

JOAO ADIR KAMPA KUPKA, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: CARLOS KUPKA e VALERIA KAMPA KUPKA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

JOAO MOREIRA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA DAMASCENO DOS SANTOS. Filiação: JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS e JURDILINA MENDES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 2 de março de 2025 às 09:00h.

JOAO TADEU CAMILLO, 77 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: TEREZINHA DA SILVA CAMILLO. Filiação: ANTONIO CAMILLO e JURACY LOPES CAMILLO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 às 17:00h.

JORGE FRANCISCO CASABUENA SALAZAR, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NORMA ISABEL VIALLE WERNER. Filiação: LUIZ SALAZAR e MERCEDES CASABUENA SALAZAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 1 de março de 2025 às 12:00h.

JOSE GRABOSKI, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS GOMES GRABOSKI. Filiação: GUILHERME GRABOSKI e MARIA GRABOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.

LEONILDA PINTO DE MATOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE APARECIDO DE MATOS. Filiação: PLACIDIO PINTO e LUIZA CLAUDINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 14:00h.

LOURDES DAGOSTIN SPINA, 87 ano(s). Profissão: SOCIÓLOGO(A). Cônjuge: FRANCHESCO SPINA. Filiação: JUCONDO DAGOSTIN e REGINA BONTORIN DAGOSTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 1 de março de 2025.

LUIZ MACANEIRO, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ANA LUCIA SANT ANA MACANEIRO. Filiação: JOSE AUGUSTO MACANEIRO e VIRMA DE ANDRADE MACANEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – TIJUCAS/SC, sábado, 1 de março de 2025.

MAJEDA DENISE MOHD POPP, 61 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: CARLYLE POPP. Filiação: NAJI ABDELMAJED e ODILIA GONCALVES ABDELMAJED. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 1 de março de 2025.

MARIA DO CARMO RIBEIRO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS LUIZ RIBEIRO. Filiação: MARIA EDUARDA CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 1 de março de 2025.

MARIA EMILIA ALVES DE CHAVES, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CARLOS DE CHAVES. Filiação: JOSE MANOEL ALVES e MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

MARIO SILVA DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MARIA CAROLINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sábado, 1 de março de 2025.

MARISA BERTOLINO, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CACILDO BERTOLINO e IRENE BERTOLINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.

MARLI PINTO CHRISTOFIS, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOAO CONSTANTINO CHRISTOFIS. Filiação: MANOEL BORGES PINTO e ARMINDA FONTOURA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de março de 2025 às 16:00h.

NELSON FELISBERTO FILHO, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SEBASTIANA DE FATIMA FELISBERTO. Filiação: JOSE FELISBERTO FILHO e CONCEICAO MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 10:30h.

NILSON TABORDA, 51 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: EDNA APARECIDA DE SANTANA TABORDA. Filiação: VALDEVINO TABORDA e IRONDINA MENDES TABORDA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

NILTON PACHECO JUNIOR, 30 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: NILTON PACHECO e MARIA CRISTINA DE CRISTO SILVA PACHECO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, sábado, 1 de março de 2025 às 17:00h.

TEREZINHA MATILDE DOS SANTOS BOENO, 73 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: PEDRO DOS SANTOS BOENO e ANNA FRANCISCA ANTUNES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 15:00h.

THEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARINHO LOPES DE OLIVEIRA. Filiação: OSORIO ANTUNES DE OLIVEIRA e ELVIRA ANTUNES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de março de 2025 às 16:00h.

VALDECIR LICENKO DA TRINDADE, 26 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: JURANDIR JOSE NASCIMENTO DA TRINDADE e JANETE LICENKO DA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 1 de março de 2025.

VERA LUCIA PAULINO DA COSTA, 73 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JACKSON VALMOR DA COSTA. Filiação: SEBASTIANA JACOB e SEBASTIANA JACOB. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 1 de março de 2025 às 09:00h.

VITALINA ALVES PEREIRA DOS SANTOS, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM PEREIRA NETO e GERALDINA ALVES MESSIAS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, sábado, 1 de março de 2025.

WILSON SLOMPO, 76 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: RUTH SLOMPO. Filiação: AFFONSO SLOMPO e ROSALINA BUENO SLOMPO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 1 de março de 2025 às 10:00h.