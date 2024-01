Falecimentos em Curitiba e região. Leia o obituário deste domingo (14).

ALEXANDRA FAGUNDES, 94 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAQUIM DE LARA. Filiação: HENRIQUE FAGUNDES e BRONISLAWA FAGUNDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANA LUCIA VALENTIN, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDEMAR VALENTIN e FELICIDADE CRISANTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANA LUIZA MATTIOSSI DE ARRUDA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVALDO PEREIRA DE ARRUDA. Filiação: VICENTE MATTIOSSI e LEONOR CARLOS SIMOES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANTONIO ARAMIS WENCELOSKI XAVIER, 60 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Cônjuge: LOURDES MARIA NALDONY XAVIER. Filiação: ILDEFONSO CADENA XAVIER e THEREZA WENCELOSKI XAVIER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ARGENTINA PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL PINTO PEREIRA. Filiação: e FAUSTINA VALENTE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

CONCEICAO APPARECIDA VASCONCELLOS, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: JOSE DE OLIVEIRA ROCHA. Filiação: HERMOGENES VASCONCELLOS e DJANIRA TEIXEIRA VASCONCELLOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DIRCEU BENEDITO CORIMBABA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ROSILDA DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE CARIMBABA NETO e ANA MESSIAS CARIMBABA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DIVALDA RUFINO CASSIMIRO, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO CASSIMIRO. Filiação: DANIEL RUFINO e MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO RUFINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

EDILSON PAULO LAZARINI, 59 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARLINDO LAZARINI e ROSA DIAS DA ROCHA LAZARINI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 14 de janeiro de 2024.

EDITE ANTUNES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVEDIR ANTUNES. Filiação: FELIZ HOINACKI e MADALENA HOINACKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:00h.

FABIANO BRAGA CORTES, 91 ano(s). Profissão: PROCURADOR(A). Cônjuge: GLACY GUBERT CORTES. Filiação: NAPOLEAO CORTES e MARIA BRAGA CORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

GRACIA MARIA DE PAULA GROCHOVSKI, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUIS SERGIO BONETTO GROCHVSKI. Filiação: TANCREDO DE PAULA e ZORA MARIA TEIXEIRA DE PAULA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:30h.

IVONE GABRIEL DE OLIVEIRA GONCALVES, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO GONCALVES. Filiação: IZALTINO GABRIEL DE OLIVEIRA e ZORAIDE DOIN GABRIEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOAO RICARDO CASTANHA PINHEIRO, 32 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: VILMAR PINHEIRO e MARIA ROSELI PINHEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 14 de janeiro de 2024.

JONATHAN FREITAS SILVA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO ANTONIO SILVA e ELIANE DE FATIMA FREITAS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LAERCIO SCUCUGLIA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GILDO SCUCUGLIA e CARMEN GARCIA SCUCUGLIA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LEONI PACHECO VELLOZO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REINALDO VELLOZO. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS PACHECO FILHO e TAVINA CARDOSO PACHECO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LEOPOLDO VOLKMANN, 85 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: OLINDA HILBERTO VOLKMANN. Filiação: OSCAR VOLKMANN e EMA HAFEMAN VOLKMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 09:30h.

LUIZ TADEU SCHUETZLER, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ELIANE DE FATIMA SCHUETZLER. Filiação: MAX SCHUETZLER JUNIOR e MARIA DE LOURDES CORDEIRO SCHUETZLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

LYSET PETRUYA RODRIGUES, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PERCY RODRIGUES. Filiação: RAUL PETRUYA e NICASIA DORNELLES PETRUYA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA DA LUZ DE MELO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMIRO PEREIRA DE MELO. Filiação: ZAIMUNDO GONCALVES e FRANCISCA GONCALVES. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA INEZ CAVALHEIRO MULHMAM, 73 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ARNALDO MULHMAM e MARIA DALUZ CAVALHEIRO MULHMAM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 13:00h.

MARIA SILVIA PISETTA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALISIO JOSE PISSETA. Filiação: JOSE SILVERIO DE OLIVEIRA e CRISTIANA DE LIMA AMERICANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 13:30h.

MAURO CAITANO DA SILVA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO CAITANO DA SILVA e ALZIRA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:30h.

NATALINA ROCHA, 95 ano(s). Filiação: RENATO ROCHA e THEREZA MARIA RITTA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

NEUSA HIRONI OYAMA, 73 ano(s). Cônjuge: SATOSIU OYAMA. Filiação: JUNSUKI MORI e MIYOKO MORI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:15h.

NICON BULEK, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NAIR NOWACKI BULEK. Filiação: JOAO BULEK e MEROSLAVA BULEK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 10:00h.

NIVALDO CIT FILHO, 67 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: SARA CIT. Filiação: NIVALDO CIT e GILDA NENEMANN CIT. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 10:00h.

OSWALDO GURMINI, 77 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: MARILENE ESBALQUEIRO GURMINI. Filiação: BALDUINO GURMINI e JULIA GURMINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 16:30h.

RAFAEL EMILIO PEREZ SALSWACH, 69 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: GABRIELA MILAGROS ESPINOZA DE PEREZ. Filiação: RAFAEL ELIAS PEREZ e GLORIA MARIA SALSWACH DE PEREZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

RAUL HENRIQUE FURTOZO, 23 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE HENRIQUE FURTOZO e NEURI ORTIZ DOS SANTOS FURTOZO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 17:00h.

REGINALDO PRESTES MEDEIROS, 76 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLI JORGINA MEDEIROS. Filiação: VERGILIO MEDEIROS e MARIA DA LUZ PRESTES MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

RUBENS MARTINS DE CAMPOS, 73 ano(s). Profissão: ESTIVADOR. Filiação: SILVERIO MARTINS DE CAMPOS e DEOLINDA CORREA DE CAMPOS. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sábado, 13 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SUELI DE FATIMA SILVEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ACYLINO SILVEIRA e MARGARIDA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 14:00h.

TEREZINHA JACOBOWSKI MACARINI, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY MACARINI FILHO. Filiação: JOSE JACOBOWSKI e ANGELA ZOPELETO JACOBOWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 17:00h.

YOLANDA SALDANHA MONCHAK, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PEDRO MONCHAK. Filiação: JULIO GONCALVES SALDANHA e FELICIA MELESKI SALDANHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 14 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ZENI ALVES FARIA DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ALTAMIR CLERY PANSOLIN. Filiação: JOSE ALVES FARIA DA SILVA e JESUS ALVES FARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 14 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ZENON KAZMIERCZAK, 79 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: PEDRO KAZMIERCZAK e VERONICA KAZMIERCZAK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 14 de janeiro de 2024.

