Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (31)

ALCEU SEBASTIAO FERREIRA MENEZES, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ATHAYDE FERREIRA MENEZES e FRANCISCA FERREIRA MENEZES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 30 de agosto de 2025.
ANDRE DE MIRANDA DA SILVA, 31 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE APARECIDO DA SILVA e ROSIANE BIBIANO DE MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 31 de agosto de 2025 às 17:00h.
APARECIDO LOCADIO PERES, 61 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ADELAIDE DOS SANTOS RIOS. Filiação: ARVELLINNO PERES e MARIA IZABEL PERES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TOMAZINA, domingo, 31 de agosto de 2025.
BELKIS FERNANDES, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: JAHYR FERNANDES e JURACY FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de agosto de 2025 às 11:00h.
DELMA ZINATELLI CESAR ESQUERDO, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOULAIR CARVALHO ESQUERDO. Filiação: JOSE NICODEMOS CESAR e LUZIA ZINATELLI CESAR. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 17:00h.
EMERSON TADEU SAVARIN, 66 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: MARILIZ ROESSLE SAVARIN. Filiação: HENRIQUE SAVARIN e LEONIDIA ALVES SAVARIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 14:00h.
EMILIA FARIA SANCHES, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALDEMAR SANCHES RODRIGUES. Filiação: BENEDITO FARIA e IGNEZ PRODOSSIMO FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 31 de agosto de 2025 às 17:00h.
FABIO HENRIQUE DA SILVA, 46 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: MICHELE BAPTISTA NILO. Filiação: MARLY LOUREANO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 31 de agosto de 2025.
IARA APARECIDA DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOAO DO NASCIMENTO, 73 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NEUZA NEUBER COIMBRA DO NASCIMENTO. Filiação: APRIGIO DO NASCIMENTO e MARIA MACENA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de agosto de 2025 às 15:30h.
JORGE OXLEY FONSECA, 74 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: MARA BITTENCOURT FOSECA. Filiação: GILBERTO STONE FONSECA e DIAMELE OXLEY FONSECA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 31 de agosto de 2025 às 12:00h.
JUDITE ROFATO MARTINS, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO ROFATO e CATARINA ZANAO ROFATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 31 de agosto de 2025 às 14:00h.
LEILA DO ROCIO NEGOSSEK, 66 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: HONORIO NEGOSSEK e THEREZINHA PAULIN NOGOSSEK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 15:00h.
LIDE RAIZER GOES, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAREZ GOES. Filiação: ESPERANDIO RAIZER e MARIA RAIZER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de agosto de 2025 às 14:30h.
MARIA EMILCE MENDONCA, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARCIANO MENDONCA. Filiação: ROSA CANDIDA VERINI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 31 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA EUNICE DE SOUZA JORGE, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATAL JORGE. Filiação: FIDELCINO VITOR DE SOUZA e IZAURINA ANGELICA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:30h.
MARIA KAZUKO SUZUKI, 79 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: NORIO SUZUKI. Filiação: SHIDEHARD NAGAI e SIZUE NAGAI. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 30 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIZA APARECIDA FERREIRA, 73 ano(s). Filiação: BONIFACIO FERREIRA e ALCINA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de agosto de 2025 às 09:30h.
NEUSA SETSUKO GOMI, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MOTOHISA GOMI e SACHIKI GOMI. Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS – LONDRINA/PR., domingo, 31 de agosto de 2025 às 11:00h.
PAULO DOMBECK, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NANCI CARDOSO DOMBECK. Filiação: MIGUEL DOMBECK e CATARINA DOMBECK. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 15:00h.
PUBLIO JACKSON FURIATTI, 93 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: IGLACY ENDLER FURIATTI. Filiação: ALFREDO PIRES FURIATTI e LUIZA BORNEMANN FURIATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 31 de agosto de 2025.
RAFAEL MITSURU ITO, 6 mes(es). Filiação: RODRIGO SADAMI ITO e CAROLLINE TOZETTO ARAUJO ITO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de agosto de 2025 às 17:00h.
RENAN AUGUSTO OLIVEIRA, 41 ano(s). Filiação: TADEU OLIVEIRA e DORACI PINTO GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de agosto de 2025 às 18:00h.
RITSUKO IMANISHI KOIKE, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TOMOJI KOIKE. Filiação: TAKEJI IMANISHI e CHIYO IMANISHI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:00h.
ROGELIO MORASKI, 77 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARINA DOS SANTOS MORASKI. Filiação: SILVESTRE MORASKI e FRANCISCA MORASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROSA MARIA DE JESUS TUROLA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELICIO ASSUNCAO TUROLA. Filiação: PEDRO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA EDWGES DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 31 de agosto de 2025 às 10:00h.
ROSELI TEREZINHA ROSA NOVINSKI, 72 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: ANTONIO NOVINSKI FILHO. Filiação: JOSE ZACARIAS ROSA e JUVITA ZAMBAO ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de agosto de 2025 às 16:00h.
TEREZINHA GONCALVES MAMEDES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERSON LUIZ MAMEDES. Filiação: JOSE GONCALVES e MARIA IZAURA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 31 de agosto de 2025 às 13:30h.
VITOR APARECIDO VILAS BOAS, 68 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: SILVIA HELENA VILAS BOAS. Filiação: JOAQUIM BUENO VILAS BOAS e NENETA DARIA VILAS BOAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 31 de agosto de 2025 às 17:00h.
WALTER JOSE PORSCH, 68 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SERENO EPITACIO PORSCH e ZUEEMA MAURILIA BARBOSA PORSCH. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de agosto de 2025 às 11:00h.