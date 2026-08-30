ADEMAR CHENTE DE OLIVEIRA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: OSVALDO FIUZA DE OLIVEIRA e SERAFINA CHENTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
AMANDA APARECIDA PAPE ZUB, 15 hora(s). Filiação: WALTER ZUB FILHO e JULIANE DO ROCIO PAPE ZUB. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ANA HELOISA OLIVEIRA FARIAS, 2 mes(es). Filiação: SILVIO FARIAS OLIVEIRA e DEBORA FERREIRA OLIVEIRA FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ANNA MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO RAIMUNDO DA SILVA. Filiação: EVILAZIO BAPTISTA NOGUEIRA e ANA PRADO NOGUEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ANTONIO ALVES DE BARROS, 74 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: AMELIA TURQUINO DE BARROS. Filiação: JOSE ALVES DE BARROS e MARIA PROCOPIO DE BARROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ANTONIO ATAMANCZUK SOBRINHO, 68 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: JOSE ATAMANCZUK e VALDOMIRA ATAMANCZUK. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 30/08/2026
ANTONIO TEODORO DA SILVA, 64 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LAURO TEODORO DA SILVA e THEREZINHA FRANCELINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
CESAR MARCAL, 88 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: ILSE ANELORE MARCAL. Filiação: JERONIMO DA SILVA MARCAL e FRANCISCA VIEIRA MARCAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
EDNA BARRIONUEVO CESPEDES SALIBA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ELIAS SIQUEIRA SAUBA. Filiação: MIGUEL BARRINUEVO CESPEDES e LETIZIA ZANETI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ELENICE LOPES DE BARROS, 53 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Filiação: PEDRO DE BARROS e GLAE LOPES DE BARROS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
HENRIQUE GONCALVES, 48 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: ALTAIR GONCALVES e DENISE RUZYK GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
HENRIQUIETTA JOSEPHA SILVEIRA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO SILVEIRA. Filiação: LUIZ BERNO e MARIA BERNO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
HILDA FERREIRA PINTO, 88 ano(s). Filiação: JOAO BATISTA FERREIRA PINTO e MAARIA DA GLORIA PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
IRACILDA MACHADO GLODZINSKI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GETULIO JORGE GLODZINSKI. Filiação: ELVIRA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
JOAO LUIZ GEISLER, 81 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARIA ROSA FONTANA GEISLER. Filiação: HUGO GEISLER e MARIA ROSA FONTANA GEISLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
JOEL CARVALHO PERES, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: HENRIQUE DA CONCEICAO PERES e CLOTILDE DE JESUS CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 29 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
JOSE RAMOS DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: BORRACHEIRO(A). Cônjuge: LEONICE ROSSATO DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS e DJANIRA MARIA DAS DORES SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
JUAREZ BARBOSA DE JESUS, 70 ano(s). Filiação: JOANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
KEKO HAMASAKI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SHIZUO OIKAWA e KIYONO OIKAWA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
LAURO CAMARGO BUDANT, 75 ano(s). Profissão: DESENHISTA INDUSTRIAL. Filiação: JAIRO BUDANT e STAEL DE CAMARGO BUDANT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
LAURO HALUCH, 92 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: MARIA ELECTRA ROS HALUCH. Filiação: JOSE HALUCH e STEFANA SARY HALUCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
LEANDRO BERTONI GENEROSO, 46 ano(s). Profissão: FISIOTERAPEUTA. Filiação: OSWALDO GENEROSO POLICARPO e IRMA LUZIA BERTONI GENEROSO. Sepultamento: S DFEFINIR, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
LUAN RAFAEL CAVALHEIRO DE FARIA, 5 mes(es). Filiação: DRAITON TAFAREL DE FARIA e LORUANA CAVALHEIRO DE FARIA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 30 de agosto de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA, 57 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: RENATO EMILIO COIMBRA e REGINA DOS SANTOS COIMBRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 30/08/2026
LUIZ HENRIQUE ATHAYDE DALCANALE, 68 ano(s). Profissão: ATOR. Filiação: LUIZ ALBERTO DALCANALE e ZORAH MARIA ATHAYDE DALCANALE. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MARGARET BAUMER DE ANDRADE, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: MANOEL MAXIMIANO DE ANDRADE e ANA BUMER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 29 de agosto de 2026 às 23:30h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MARIA APARECIDA KUCHEL, 76 ano(s). Filiação: PAULO KUCHEL e EUGENIA GRISSAI KUCHEL. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATINHOS, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MARIA DE JESUS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GABINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE SEBASTIAO e ALZIRA DE QUADRAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MARIA MARGARIDA LAZZAROTTO COSTACURTA, 98 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: FELIZ JOAO COSTACURTA. Filiação: ANGELO LAZZAROTTO e DUZOLINA SLOMPO LAZZAROTTO. Sepultamento: CAPIVARI, domingo, 30 de agosto de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MATILDE DA SILVA SABIAO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO SABIAO. Filiação: TOMAZ PEREIRA DA SILVA e BENEDITA MARIA DO CARMO. Sepultamento: CEMITERIO ANGELICA, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MICHAEL MONDAY, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FRIMZ MONDAY e ASTRIDE YOUANCE. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MIRIAN URBANO DITTRICH SANT ANNA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO AUGUSTO DITTRICH e ARLETE URBANO DITTRICH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
MOACIR PEDRO DA SILVA, 91 ano(s). Filiação: FRANCISCO PEDRO DA SILVA e DELFINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
NILSIO JOSE MEDEIROS, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: ROSMARI XAVIER PEREIRA MEDEIROS. Filiação: JOSE RICARDO MEDEIROS e ANAIR MEDEIROS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ORLANDO JOSE RON, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DEL CARMEN RON JARAMILLO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 6 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
PEDRO RIBEIRO GONCALVES FILHO, 19 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: PEDRO RIBEIRO GONCALVES e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: ARAUCARIA/PR, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
PRISCILA TOBIAS, 25 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO TOBIAS e LIZIANE APARECIDA BAZO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
RODRIGO GERALDO PEPPLOW, 45 ano(s). Filiação: JOSE AUGUSTO PEPPLOW e GILCELI DO ROCIO LOVATO PEPLLOW. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ROGERIO CESAR MIRA, 78 ano(s). Cônjuge: ROSANGELA CESAR MIRA. Filiação: SALVADOR CANDIDO MIRA e MARFISA FANCKER MIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 30/08/2026
ROSANGELA DA LUZ SOARES SILVA GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LUIZ AUGUSTO GONCALVES. Filiação: IZALTINO SILVA e LENY SOARES SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
ROSEMERI GOMES DE OLIVEIRA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO GOMES DE OLIVEIRA e ELZA KRZESINSKI OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 30 de agosto de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
SAMUEL DIAS MARTINS, 22 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO RENATO MARTINS JUNIOR e MARIA HELENA DE OLIVEIRA DIAS MARTINS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
SAMUEL MITT, 94 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: MARLENE SERRAO MITT. Filiação: ARNALDO MITT e ADELIA MITT. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
SEWO HUTOSHI, 101 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TUYAKO KOBAYASHI SEWO. Filiação: SEWO YOSHITAKA e SEWO TOSHIKO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 30/08/2026.
SHIRLEY MARIA PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MIGUEL SENISK e MARIA ALAIDE SENISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
SIRLEI DE APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROBERTO TADEU DOS SANTOS. Filiação: MARLENE PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 30 de agosto de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
TELMA DE OLIVEIRA RODINI, 82 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: JAYME RODINI FILHO. Filiação: OITY DE OLIVEIRA e IDA FERRARI DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 30 de agosto de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.
WALDEMAR ANTONIO POLSIN, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARLENE RIBAS POLSIN. Filiação: ERNESTO OTO JOAO POLSIN e HILARIA KIMITA POLSIN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 30 de agosto de 2026. Data do Falecimento: 29/08/2026.
WALDIR PEREIRA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: DELMA DE FATIMA BUENO. Filiação: ANTONIO PEREIRA DA SILVA e GENY MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 29 de agosto de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 29/08/2026.