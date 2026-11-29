Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (29)
ADEMAR DRAPOYNSKI, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: IRACEMA BARBOSA DRAPOYNSKI. Filiação: CASSIMIRO DRAPOYNSKI e FRANCISCA PICHKER DRAPOYNSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ALCEU DA CUNHA RIBAS, 79 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: TEREZINHA BISCAIA RIBAS. Filiação: EMILIO DA CUNHA RIBAS e ONDINA DA SILVA RIBAS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 29 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ALICE SUZANA MAIER BENEVIDES, 93 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOAO FERREIRA BENEVIDES. Filiação: JORGE MAIER SOBRINHO e BALBINA MAIER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ALMIR DE SOUZA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALFREDO DE SOUZA e TEREZA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ANA MARIA HOPPE ANDRADE, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCOS CESAR DE ANDRADE. Filiação: ERNESTO GERMANO HOPPE e ADELAIDE CHECCO HOPPE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
CELSO ANDRADE DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: OTAVIO JACINTO DE OLIVEIRA e OVIDIA ANDRADE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 29 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (29)
EDSON NEPOMUCENO BARBOSA, 81 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HILCE TAVARES BARBOSA. Filiação: JOAO BAPTISTA BARBOSA e JACY NEPOMUCENO BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 29 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ELOAH KEKIS DA SILVA, 7 ano(s). Filiação: JOAO PAULO DA SILVA e CIRLENE KEKIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/11/2026.
GESIO XAVIER PINTO, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ALVES PINTO e GERALDA ALVES XAVIER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 28/11/2026.
JANDIRA ALMEIDA PAIVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO PAIVA. Filiação: GENESIO DE OLIVEIRA ALMEIDA e SEBASTIANA FERREIRA DE ALMEIDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
JOAO DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: INES DE OLIVEIRA. Filiação: DORICO DE OLIVEIRA e MARIA RUDNIK DE OLIVEIRA. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 29 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 28/11/2026.
JOSE EUDES DA COSTA AGRA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: BERTULINO DA COSTA AGRA e LIDIA GUIMARAES GOMES DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 29 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
JOSE ROBERTO CHRESTENZEN, 64 ano(s). Profissão: TÉCNICO PROCESSAMENTO DE DADOS. Cônjuge: LUCIANE CRISTINA MOLENDA CHRESTENZEN. Filiação: ADYR CHRESTENZEN e ZAYRA CARCERERI CHRESTENZEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
LAURECY VALADAO VARGAS, 79 ano(s). Profissão: TECELÃO(Ã). Cônjuge: SEBASTIAO SILVA. Filiação: ALONSO VALADAO e NOEMIA TRINDADE VALADAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 28 de novembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MANOEL CHAVIER DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CHAVIER DA SILVA e JUVELINA DOS SANTOS TABORDA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 29 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARCELO CARLOS BONCOSKI CORREA, 58 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: CRISTIANE FIRSTR. Filiação: ANTONIO PEREIRA CORREA e OLGA BONCOSKI CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARCUS VINICIUS DO VALLE ARAUJO, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE DE ARAUJO e DIRLEA DO VALLE ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 30 de novembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
MARIA FOGGIATTO, 97 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: FRANCISCO FOGGIATTO. Filiação: ANDRE SCHWIECH e BRONISLAVA SCHWIECH. Sepultamento: MUN SAO JOSE, domingo, 29 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (29)
MARIA OLIVEIRA SANTOS, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO OLIVEIRA SANTOS e MERENTINA AMARAL SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
NOELI DE ABREU BIANCHINI, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SEZINANDO PEDROSO DE ABREU e IRACEMA SOARES DE ABREU. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 29 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
REGINA PURKOT, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PEDRO PURKOT e GENOVEVA PURKOT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ROBERTO LUIZ FERREIRA LISSA, 60 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: TERESINHA VALENTE LISSA. Filiação: DINART DA SILVA LISSA e ELINIR FERREIRA LISSA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 29 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
RUBENS CARRANO HUTTENER, 83 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: JOANITA MARISA TONINELO HUTTENER. Filiação: MARCOS ANDRE HUTTENER e ESTELA CARRANO HUTTENER. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAUCARIA, domingo, 29 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/11/2026.
SEMIA RAFIC MOHAMAD MAJZOUB, 57 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: RAFIC MOHAMAD MAJZOUB e SADIKA MAJZOUB MAJZOUB. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 29 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
TAIS TEREZINHA GARCIAS MOREIRA, 45 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANDERSON LUIS MOREIRA. Filiação: LIRIO GARCIAS e ILSE GARCIAS. Sepultamento: CEMITERIO DA FAXINA, domingo, 29 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ULISSRS BARBOSA DE LIMA, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MIGUEL BARBOSA DE LIMA e MARIA JOSE DA CONCEICAO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 29 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ZAID EDES SAMPAIO, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: VERA CHAVES SAMPAIO. Filiação: JODNES DIAS SAMPAIO e OSCALINA COSTA SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
ZILMA MARIA MOURA NUNES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IDALINA MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/11/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (29)