Falecimentos em Curitiba: Obituário deste domingo (29/03)

AIRTON JOSE DRECHASLER, 63 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: TEREZA CRUZ DRECHASLER. Filiação: JOSE DRECHASLER e TEREZINHA MANFRON DRECHASLER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 29 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ALBERTO MARTINS DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EUGENIA KOSLINSKI. Filiação: ROBERTO MARTINS DOS SANTOS e BALBINA VIEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ALBINO SWIECH, 74 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ANA SZPAK. Filiação: ESTANISLAU SWIECH e CAROLINA KUCHARSKI SWIECH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ALCIDES ALVES, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: GERALDA MARTINS ALVES. Filiação: ONOFRE ALVES e FRANCELINA JUSTIMIANA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 28 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
AMELIA MONTENEGRO, 101 ano(s). Cônjuge: JERSEY BARROS MONTENEGRO. Filiação: CASEMIRO PASKOSKI e MARIA PASKOSKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ANA MARIA DE CAMPOS ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE CAMPOS e MARIA AMARAL MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ANA MARIA RIBEIRO LASKANI, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SYDNEY DA CUNHA COSTA. Filiação: LOURIVAL DE SOUZA RIBEIRO e UMBELINA DE GOES RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 29 de março de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
BENEDITA BARBOSA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de março de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
CLARICE MACHADO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MAYER e EMMA MAYER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
CLAUDINEI CORREA DE OLIVEIRA, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JETRO BATISTA DE OLIVEIRA e LAURINHA CORREA BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 29 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
DANIEL DE MELLO PEIXOTO AMARAL, 70 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOSELIA MARIA HENRIQUES AMARAL. Filiação: GASPAR AMARAL NETO e ONDINA DE MELLO PEIXOTO AMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 29 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 29/03/2026.
DIRCEU RODRIGUES DA ANUNCIACAO, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOAO MARIA RODRIGUES DA ANUNCIACAO. Filiação: JOAO MARIA RODRIGUES DA ANUNCIACAO e PEDRINA RODRIGUES BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/03/2026.
EDGAR MARCEL SILVESTRINI DOS SANTOS, 48 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: NIVALDO BUENO DOS SANTOS e ROSANGELA APARECIDA S BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de março de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
EFIGENIA RAMOS ROLIM, 95 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Cônjuge: FRANCISCO GUEDO DO CARMO. Filiação: JOVELINO CAETANO ROLIM e IZAURA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ELIZANIAS PEREIRA DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA JOSE FONTATO. Filiação: JOAQUIM PEREIRA DA SILVA e ROSALINA MARQUES RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 29 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ELVIRA BEZERRA DA SILVA, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIBERATO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: ANTONIO RUFINO BEZERRA e RAIMUNDA FRANCINA DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO EM SAO PAULO – SP, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: ANTONIO MIGUEL DA SILVA e DIVINA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: CONVENTO SANTO ANTONIO, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
GUSTAVO SALMORIA JUNIOR, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LUCILENE TEIXEIRA CARDOSO. Filiação: GUSTAVO SALMORIA e LIGIA MARIA ECKERT. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ITAMARA STIVELBERG, 68 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: JAIME STIVELBERG e SONIA STIVELBERG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA UMBARÁ, domingo, 29 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
IZALTINO CASTURINO SIMOES COUTINHO, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAO MARQUES COUTINHO e ANA SIMOES COUTINHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 29 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
JARBAS MARIANO, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JUCIRA RIBEIRO MARIANO. Filiação: JOSE INACIO MARIANO e MARIA BENTO MATIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU SP, segunda-feira, 30 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/03/2026.
JORGE CORDEIRO, 64 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: MARIA APARECIDA FERMINO. Filiação: BENEDITO CORDEIRO e AZELIA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
JOSE AUGUSTO CLAUMAM MACIEL, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: FLORESNAL RODRIGUES MACIEL e EDI TERESINHA CLAUMAM MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 29/03/2026.
JOSE GENTIL FERREIRA, 75 ano(s). Filiação: BRAULIO FERREIRA e ANA DA SILVA ILVA. Sepultamento: CEM SAO SEBASTIAO, domingo, 29 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
JOSE MANOEL DE CASTILHO PINTO, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: SANDRA DO ROCIO BARBOSA PINTO. Filiação: LAURO ALVES PINTO e MARIA JULIETA DE CASTILHO PINTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES RIBEIRODE SOUZA SANTOS. Filiação: SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e ANA MARIA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 29 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
JULIO ESTAXACO, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE LOURDES LORENZI ESTAXACO. Filiação: ANDREIA ESTAXACO e MARIA ESTAXACO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
KENYSON MORAES MENEZES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: BENILSON FERREIRA MENEZES e AMANDA MORAES MENEZES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
KEVELYN DE MORAES RODRIGUES, 26 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FABIO RODRIGUES e JULIANA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
LEONARDO DE OLIVEIRA LAIBIDA, 41 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NATALIO LAIBIDA e VERA LUCIA DE OLIVEIRA LAIBIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 29 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARCO ANTONIO FLORES FALCAO, 46 ano(s). Filiação: PAULO AFONSO FLORES FALCAO e SUELI FERREIRA FALCAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, sábado, 28 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARIA DA GLORIA LEITE POHL, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MARIA POHL. Filiação: JOSE DE ANDRADE LEITE e CARLITA MESSIAS LEITE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARIA DAS GRACAS GOMES ZIOLKOWSKI, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: PEDRO JACOB ZIOLKOWSKI. Filiação: BENEDITO JOSE GOMES e MERCEDES DUARTE DA SILVA GOMES. Sepultamento: CEMITÉRIO GUAJUVIRA, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO MOCO DA SILVA. Filiação: RAIMUNDO FERNANDES NOGUEIRA e FRANCISCA ALVES DE ARAUJO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 29 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARIA LUIZA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: PEDRO GUILHERME DA SILVA e MARIA CONCEICAO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: ALBINEL ESTEVAO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO MARQUES e PALMIRA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
MARTHA CUJIW TOMASI, 97 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: ALBINO TOMASI. Filiação: JOSE CUJIW e ANNA CUJIW. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 29 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
NELSON TOMAZ BARBOSA, 58 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: IZALTINO TOMAZ BARBOSA e LUIZA JUSTINA DE CARVALHO BARBOSA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
RITA BIASI FONTANA, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: LUCIANO VITORIA BIASI e TEREZA FRANCISCA LAGO BIASI. Sepultamento: A DEFINIR CRENMATORIO, domingo, 29 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ROSA ZAGO, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: SILVIO ZAGO e CAROLINA ZAGO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 28 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ROSALIA GRESKIV DE MATOS, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ MARTINS DE MATOS. Filiação: MIGUEL GRESKIV e MARIA GRESKIV. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
RUBEN ABITBOL, 87 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: JACIRA DA SILVA ABITBOL. Filiação: MOYSES LELIS ABITBOL e ANTONINA LELIS ABITBOL. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 30 de março de 2026. Data do Falecimento: 28/03/2026.
SENCLER JOSE PIZZATTO, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HAMILCAR FRUET PIZZATTO e VERA PIZZATTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 29 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
SILMARA ZAKALUCHEN, 45 ano(s). Profissão: PROJETISTA. Cônjuge: ANDRE RIBEIRO DE SOUZA. Filiação: JOSE ZAKALUZHEN e ELZA ZAKALUCHEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 29 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
TERESINHA MACHADO DA SILVEIRA, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: NATHALICIOMACHADO DA SILVEIRA e AUGUSTA FRANCISCA DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 29 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.
ZILDA ALVES MARIA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO JOSE MARIA. Filiação: JOSE MODESTO DOS REIS FILHO e RECIOLINA ALVES DOS REIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 29 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 28/03/2026.