Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 28/12/2025

ADEMIR DIAS RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: EDUARDO DIAS RIBEIRO e ERNESTA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
ADNA DIAS DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA e AVENA BARCELOS DIAS DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
ADRIELE MARIELE FEREIRA, 27 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VILSON JOSE FERREIRA e MARIA ESOEL DE LIMA FERREIRA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
ANGELO BATISTA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO BATISTA DOS SANTOS e WILMA MARIA PALMA DOS SANTOS. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
ATILIO CORDEIRO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NEUZA CORDEIRO DE SOUZA. Filiação: JOAO MENDES CORDEIRO e MARIA DA LUZ DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
CELSO DE OLIVEIRA JUNIOR, 31 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: CELSO DE OLIVEIRA e ROSELY APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
ELIAS RISTITSCH, 83 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: IZABEL MARCOS ARISTIDES. Filiação: STAYADIN RISTITSCH e HELENA RISTITSCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
GILSON PALUCH, 71 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: CASIMIRO PALUCH e ANA BAITALA PALUCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
JOAQUIM ANTONIO SCHMIDT, 78 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA MARLENE DA SILVA SCHMIDT. Filiação: NAO CONSTA e MENA SCHMIDT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
JOAQUIM LOURENCO BARBOSA, 65 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: CLEONI COSTA BARBOSA. Filiação: JOSE LOURENCO BARBOSA e CARMELITA TAVARES BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
JOSE CARLOS WIANOSKI, 79 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: ELY FREYTAG. Filiação: JOAO WANOSKI e LEONOR RIBEIRO WIANOSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
JOSE LUIZ PEREIRA DE GODOI, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: ANA MARIA COSTA DE GODOI. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DE GODOI e MARIA LUIZA DE ARRUDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
LIDIA CUSTODIA DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO CUSTODIA DOMINGOS e MARIA CUSTODIA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
LINDIVAL GOIS, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SANTINA CARDOSO DOS SANTOS GOIS. Filiação: ALIPIO GOIS e GUIOMAR MARIA GOIS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
LUIZ CARLOS ROSIN, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARCIA ROSIN. Filiação: ANTONIO ROSIN e EDI SILVINA ROSIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO VILA ANGELICA, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
MARIA ANGELICA SCHWARS, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: BERTOLDO SCHWARS. Filiação: ANTONIO PINHO DE MIRANDA e EUNICE MEDEIROS DE MIRANDA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 28/12/2025.
MARIA DE FATIMA DURIGAN FRANCISQUINY BONATO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR BONATO. Filiação: AYRTON PROVISIERI FRANCISQUINY e NORMA IGNES DURIGAN FRANCISQUINY. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
MILTON LEAL VERCHAI, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELINA GABRIEL LOPES VERCHAI. Filiação: LIBERATO TEREZA VERCHAI e MARIA FRANCISCA LEAL VERCHAI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
NOURMIRIO BITTENCOURT TESSEROLI, 88 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: ERCILIA TESSEROLI. Filiação: JOSE TESSEROLI FILHO e MARIA BITTENCOURT TESSEROLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
PERCIVAL MARTINS BRANDAO, 81 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JANETE DE FATIMA ROMPKOVSKI BRANDAO. Filiação: WALDOMIRO MARTINS BRANDAO e MIRTILA GONCALVES BRANDAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
SAYONARA GOMES SILVA, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: EDEVAR SARTORI SILVA e ANABELA FLORENCIA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
SEBASTIANA ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS, 58 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS e AMELIA GARCIA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 28 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 27/12/2025.
SERGIO IATSKI SILVEIRA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VALDEVINA ALVES SILVEIRA. Filiação: FRANCISCO DELFINO DA SILVEIRA e ANGELIACA IATSKI DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
SILVIO JACON, 76 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ACLAIR ADRIOLI CELESTINO. Filiação: CLEMENTE JACON e MARIA CLEMENTINA JACON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
SONIA MARA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: NAPOLEAO LUIZ DA SILVA e DELORME CATARINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
TEREZINHA GUIXO DE SOUZA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO DE SOUZA. Filiação: ESTEVO JOSE GUIXO e MARIANA PASQUALI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de dezembro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
THAYNARA DE OLIVEIRA MESQUITA, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VANDERLI JOSE DE MESQUITA e IZABEL SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/12/2025.
WILLIAM JOSE CUBINSKI WICHINHESKI, 22 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ADAO WICHINHESKI e SIMONE JUSTINA CUBINSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 28 de dezembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/12/2025.