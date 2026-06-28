Falecimentos em Curitiba: obituário deste domingo (28/06)

ADILIO DE OLIVEIRA SILVA, 43 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSMAR MARQUES DA SILVA e EDINA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ALOIZE MACHIOSKI, 87 ano(s). Cônjuge: FILOMENA CATHARINA SKROCH MACHIOSKI. Filiação: VICENTE MACHIOSKI e AGNESKA CANIA MACHIOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ALZIRA DE ANDRADE ALVES DO AMARAL, 72 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DILERMANDO ALVES DO AMARAL. Filiação: APARICIO COLACO DE ANDRADE e IRIA COLACO DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ANTONIEL DE SOUZA, 44 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO JOSE DE SOUZA e MARLI CEZARIO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ARACY COSTA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HELMUT STAHNKE. Filiação: ALBERTO ANTONIO COSTA e ALICE ASSIS COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ARAMIS CARMELINO DE SOUZA ALVES, 74 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SONIA CRISTINA GUARINGUE ALVES. Filiação: ANTONIO MOREIRA ALVES e IZOLDA DE SOUZA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ARTUR AMER DE MORAES, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: WALDOMIRO MORAES e OLGA AMER DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ATTILA KREITLER, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Cônjuge: MARIA MADALENA KREITLER. Filiação: JOSE KLEITLER e EVA HAMMER KREITLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
CARLA CRISTINA PORFIRIO ROCKENBACH, 60 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: JAIME ROCKENBACH. Filiação: ACIR JOSE PORFIRIO e MARIA ALICE DE GOES PORFIRIO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – CASCAVEL/PR, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
CARLOS ALBERTO JUSTO, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: LAERCIO JUSTO e MARIA DO CARMO PERARO JUSTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
CRISTIANO MACHADO DO NASCIMENTO, 48 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ANGELICA RANGEL DOS SANTOS NASCIMENTO. Filiação: NELSON MACHADO DO NASCIMENTO e VILMA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 28 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
DENIS RICARDO DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: PROPAGANDISTA. Cônjuge: KELLY ELOA LOTZ DE SOUZA. Filiação: LUIZ GONZAGA DE SOUZA e NEIDE GODOY DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 22:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
DEUCIR LOPES DE CARVALHO, 61 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: EMIDIO LOPES DE CARVALHO e NOEMIA DE SOUZA LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ECLAIR THEREZINHA COSER, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CELESTINO COSER e IDES COMUNELLO COSER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ELENA EDLING, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUGUSTO EDLING. Filiação: EMILIO DIOGO DOS SANTOS e ROSA PEREIRA DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ELZA MAIA CIUNEK, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: MERESLAU CIUMEC. Filiação: JOSE DE OLVEIRA MAIA e DIONILIA ALVES MAIA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
FELIPE GABRIEL RAMOS DE ARAUJO, 27 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: NOE RODRIGUES DE ARAUJO e ELINILDA ZAMBOTE DO RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
FLAVIO BATISTA PINTO, 41 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Cônjuge: ALESSANDRA APARECIDA BERTAGNOLLI. Filiação: JOAO BATISTA PINTO e LUCIA DE FATIMA BATISTA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
GEMIRO JOAQUIM DE CASTRO, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GEMIRO CARDINA DE CASTRO e DIAIR THEREZA DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
GERSON HEEMANN, 51 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ORLANDO HEEMANN e LUCIA SONIA KAERCHER HEEMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de junho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
GILBERTO VITORINO, 58 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: JOAO VITORINO e MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
IGNES NOVICKI TORTATO, 87 ano(s). Cônjuge: VALDIVINO TORTATO. Filiação: INACIO NOVICKI e CECILIA MENDES NOVICKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 28 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
IONEZIO MATUMOTO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DULCINDA IFA. Filiação: TIRASI MATUMOTO e IZALTINA MARTINS MATUMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
IRACY RODRIGUES GOMES, 71 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS GOMES. Filiação: ANDRELINO RODRIGUES e OTILIA LISBOA RODRIGUES. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JEAN ADRIANO LOPES, 53 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: KELLY APARECIDA DE SANTANA. Filiação: MARIA ROSA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOANA KUSS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: IZIDORIO KUSS e IZAURA KUSS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JOANA SOKOLOVICZ, 85 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO SOKOLOVICZ. Filiação: ANTONIO SZAYKOWSKI e MARIA PLUCIENSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de junho de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOAO CARLOS FUZETTI, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO FUZETTI e EDUVIRGE DOS PASSOS FUZETTI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 28/06/2026.
JOAQUIM DE OLIVEIRA, 1 dia(s). Filiação: YAGO DE OLIVEIRA e LARYSSA DAMASCENO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JOSE APARECIDO DE LIMA SANTOS, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: VITOR BISPO DOS SANTOS e LUIZA DE LIMA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JOSE CARNEIRO TEIXEIRA, 95 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA PUREZA KLUPPEL TEIXEIRA. Filiação: JOSE JOAQUIM TEIXEIRA e IVA CARNEIRO TEIXEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JOSE CLAUDIO ANCAY, 85 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LAURITA MARIA ANCAY. Filiação: EUSEBIO ANCAY e NARCISA ANCAY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JOSE FERREIRA DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO DA SILVA. Filiação: ELIASO FERREIRA DA SILVA e ANA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
JULIO LOPES DIAS, 90 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO FRANCISCO LOPES e MARINA DIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 28 de junho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
KURT OCH, 102 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: EDITH OCH. Filiação: KARL OCH e LORE BUSCHELBERGER WURZBURG OCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 27 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
LIGIA PECK DE ALMEIDA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERMIANO ROGERIO DE ALMEIDA. Filiação: FRANZ PECK e THEREZIA HENN PECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
LUCIA MARILENE DE LIMA FERRAZ, 72 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: ANTONIO MARTINEZ FERRAZ e NEUZA DE LIMA FERRAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MANOEL SALVADOR, 94 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ODETE CECILIA SALVADOR. Filiação: JOAQUINA SALVADOR. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARIA APARECIDA SARABIA MELERO, 82 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JONATA MELERO. Filiação: ANTONIO SARAIBA e MARIA TEODORO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RENATO RODRIGUES DA MOTA e JUDITE COSTA RODRIGUES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARIA MATILDE ALVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOVENTINA RIBEIRO ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARIA PIEPER, 93 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: MARIO PIEPER. Filiação: NIKIFOR VALUSKO e AQUILINA IAROSCHUC. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARION VAN WILPE BAHLS PROENCA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA BAHLS e GUILHERMINA JACOBA GERTURUDES VAN WILPE BAHLS. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MARLENE VAZ MELO, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ALBERTO DE ARAUJO MELO e CATHARINA VAZ MELO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MAURICIO DE JESUS CERQUEIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ELIZABETE HARKUSZ CERQUEIRA. Filiação: WILSON SOARES DE CERQUEIRA e SELICIA ROMANA DE JESUS. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MAURO MARTINS CARDOSO, 72 ano(s). Cônjuge: ANA DA SILVA CARDOSO. Filiação: JOSE MARTINS CARDOSO e MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MIRUSIA POMALESKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WLADISLAU POMALESKI. Filiação: JOAO CZUBATY e EUGENIA CZUBATY. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
MOACIR ANTONIO KIENTECA, 71 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: EDILAMAR GONCALVES KIENTECA. Filiação: JOSE KIENTECA e GENY NERY KIENTECA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
NATALINA DOMINGUES DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: NELSON DOS SANTOS. Filiação: APARICIO DOMINGUES DOS SANTOS e ELZA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
NILTON VIANA, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ANAIRA CORDEIRO DUARTE VIANA. Filiação: NELSON VIANA e JULIA KACHAM VIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 28 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
NIVAIRA ROSA DE JESUS, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANOR MEDEIROS DE LARA. Filiação: GERMIRA ROSA DE JESUS. Sepultamento: BAITACA, domingo, 28 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
NYCOLAS EDMUNDO ALVES FILLA, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: FABRICIO ANTONIO FILLA e REGIANE ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
OSCAR MARQUES DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Cônjuge: ZILE DE SOUZA SAID DE OLIVEIRA. Filiação: JOSE MARQUES DE OLIVEIRA e DULVALINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
PAULINO VALENTIN RODRIGUES, 84 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ALEXANDRE RODRIGUES FERNANDES e LOURENCA DA TRINDADE DE CASTILHO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
PAULO ROBERTO SILVA, 83 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA NOEMI FIGUEIREDO SILVA. Filiação: AGABIO SILVA e DORVALINA MACHADO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
REGINA TABISZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL TABISZ e CATARINA TABISZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
RONI BUENO DOS SANTOS LIMA, 66 ano(s). Profissão: EDUCADOR(A). Filiação: ROBERTO DOS SANTOS LIMA e MARIA DE LOURDES BUENO DOS SANTOS LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ROSALINA RIBEIRO KRONIKOSKI, 69 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ALVINO KRONIKOSKI e GENY RIBEIRO KRONIKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 28 de junho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ROSI WOSNIAK, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBERTO WOSNIAK. Filiação: VICENTE SYAZEK e ELISA TOSIN STAREK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sábado, 27 de junho de 2026. Data do Falecimento: 27/06/2026.
SALVADOR DA SILVA VALADAO, 90 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: ELZA QUINTANILHA DA SILVA VALADAO. Filiação: FLAVIO CAETANO VALADAO e MARIA DA PENHA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 28 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
THAISA NOGUEIRA SCHNITZLER, 32 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: AGOSTINHO SCHNITZLER e JANETE NOGUEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
TIAGO CARVALHO GOMES, 45 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOANA PROCHNOW. Filiação: ELIO GOMES e CLELIA CARVALHO GOMES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
VANIA NOURELEY AYRES DA SILVEIRA, 75 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: IGNACIO AYRES DA SILVEIRA e PERSIDES AYRES DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 28 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
VERA MARIA MARTINS PERELLES, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALVARO JOSE PERELLES e ELOEMA MARTINS PERELLES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 28 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
WELLINGTON CAVALCANTI DA ROCHA, 88 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: TEREZINHA AVAIS DA ROCHA. Filiação: JOAO MARIA DA ROCHA e AMARA CAVALCANTI DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 28 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
WILSON JAIR GONCALVES, 70 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: ANTONIO GONCALVES e CHARLOTTE SCHERNIKAU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 28 de junho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.
ZENIRA XAVIER DA ROSA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACI FURTUOSO DA SILVA. Filiação: OLEGARIO XAVIER DA SILVA e MARIA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 27/06/2026.