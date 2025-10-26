Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/10)
ALCIDES JOSE FERREIRA, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA HELENA DA ROCHA FERREIRA. Filiação: SEBASTIAO ALVES FERREIRA e CONCEICAO LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
APARECIDA FELIX DA SILVA VATICOLA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VATICOLA. Filiação: JOAQUIM FELIX DA SILVA e CELIZE PEREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
BATISTA CAETANO DOMINGUES, 76 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: VILMA RODRIGUES DOMINGUES. Filiação: ROZALINO CAETANO DOMINGUES e CARMELINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
BENEDITO CHARNESKI, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSANGELA CHARNESKI. Filiação: PEDRO CHARNESKI e ANA VIEIRA CHARNESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
CLEUZA TEREZINHA CHELIS, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO CASTURINO PROENCA CHELIS. Filiação: DAVID VIEIRA DE SOUZA e ALBERTINA LEITE DE SOUZA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sábado, 25 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
DIVANIR MARLENE GERSZEWSKI, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO GERSZEWSKI. Filiação: AZELFREDO HAISI e HELENA SAUER HAISI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
DONAIDE ABADE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DINIZ ABADE. Filiação: MIGUEL PANN e MARIA PANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
DORVALINO JOSE JANKOVSKI, 65 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: PRISCILA INEZ DA SILVA JANKOVSKI. Filiação: LINO JANKOVSKI e ANIELA KOPYTOVSKA JANKOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 26 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
ELOI PIVOVAR, 50 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO PIVOVAR e CAROLINA PIVOVAR. Sepultamento: CEMITERIO DA LAGOINHA, domingo, 26 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
GERALDO CELSO LUNA, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DENISE DE FATIMA SOARES LUNA. Filiação: ANTONIO DE PAULA LUNA e MARIA DAS DORES LUNA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 26 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
HELIA MARIA SOARES, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALONSO PEREIRA SOARES. Filiação: JOSE MIGUEL FERGUTZ e SILMA CORNELIUS FERGUTZ. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
HONORINO BORTOLO TESSARO, 88 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: ZITA LORENI TESSARO. Filiação: GIACONDO TESSARO e LUIZA DANIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:45h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
JACIRA BACELLAR DE CARVALHO, 66 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO JOANES CARDOSO. Filiação: ITAJACY BACELLAR DE CARVALHO e DIONISIA ALVES DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
JOAO ALVINO FURTUOSO, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSIDETE CORDEIRO FURTUOSO. Filiação: EUCLIDES FURTUOSO e IOLANDA FURTUOSO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JOAO MILTON MAAS, 66 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA ELOI DE OLIVEIRA MAAS. Filiação: CANCIO MAAS e NELLY FOGUESATTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
JONAS DE OLIVEIRA RIBEIRO, 54 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Filiação: VALDIVINO RIBEIRO e LUZIA BERNADETE DE OLIVEIRA RIBEIRO. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
JULIANA DE MENEZES, 87 ano(s). Profissão: MUSEÓLOGO(A). Filiação: ANTONIO FERNANDES e BENEDITA ALVES FERNANDES. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIMBOTUVA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JUREMA BRASILICIA DO NASCIMENTO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO DO NASCIMENTO. Filiação: CHRISTINO FRANCISCO DE CARVALHO e ANTONIA CATARINA CORDEIRO DE CARVALHO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de outubro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/10)
LEONARDO OGRODOVICZ, 59 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SIRLEY MACHADO OGRODOVICZ. Filiação: JOSE OGRODOVICZ e CACILDA DOS SANTOS OGRODOVICZ. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
LUCI FELIX, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VERGILIO FELIX e DOLORES PADILHA FELIX. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
LUIZ CARLOS SANTOS, 72 ano(s). Filiação: MIGUEL SANTOS e GEORGINA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 26 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
MARCIO AUGUSTO ARAUJO COSTA, 54 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Filiação: ANTONIO MARIA ZACARIAS COSTA e MARIA DE NAZARE ARAUJO COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 26 de outubro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
MARIA DE DEUS PEREIRA DA CRUZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO MASSANEIRO DA CRUZ. Filiação: ANTONIO PEREIRA DE CAMARGO e FRANCISCA PEREIRA DE CAMARGO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
MARIA LUCIA FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO FERREIRA e SILVINA LUIZ FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
NAIR BUENO GONCALVES, 77 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: LUIZ GONCALVES. Filiação: ELIAS BUENO e LAZARA BUENO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de outubro de 2025 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
NELLYS MARGARITA COA DE RPLANDOR, 73 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: YOEL RESPLANDOR. Filiação: COSTANZA COA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
OZIRTE FARIA KACSYK, 76 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: CASMIRO KACSYK e FRANCISCA FARIA KACSYK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
PEDRO PAULO SLEDZ, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: DALVA SLEDZ. Filiação: LEOPOLDO SLEDZ e ANTONIA SLEDZ. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
RITA DE CASSIA PADILHA, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ELIZABETE MARIA PADILHA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO VILA ANGELICA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
SANTINO AMADO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: BENEDITO GONCALVES DOS SANTOS e ALEXANDRINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
SEBASTIANA SOARES PADILHA, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: JOAO PADILHA. Filiação: JOAO SOARES DA ROCHA e ARMINDA SIQUEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
VIVALDINO GUEDES, 66 ano(s). Cônjuge: MARIA JOSE BOAVENTURA LEFFER GUEDES. Filiação: ROSA DA SILVA GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 26 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
WALTER BARROSO, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ZENITA SIMOES BARROSO. Filiação: JOAQUIM BARROSO e ERMINDA DE BESSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de outubro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/10/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/10)