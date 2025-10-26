Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/10)
ADEMAR NOVATZKI, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: NILCE MARIA RODRIGUES NOVATZKI. Filiação: FLAVIO NOVATZKI e SENHORINHA DA CONCEICAO CRUZ NOVATZKI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ANDERSON CARLOS MARQUES, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: VERA LUCIA MARQUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
ANTONIO FERREIRA BORGES, 91 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA FERREIRA BORGES. Filiação: FRANCISCO FERREIRA BORGES e CATARINA INGLES LOVATO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
AUGUSTINA PAVEU, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GILVANIO BIONE DE MORAIS. Filiação: RUDOLF PAVEU e MARIJA PAVEU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
BENEDITA CACILDA DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: EDSON LUCIO DA SILVA. Filiação: JOAO MARTINS DO AMARAL e OTELINA VIEIRA RIBEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
DARCI DE SOUZA PINTO, 74 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ROSMARIE DE SOUZA PINTO. Filiação: JOSE DE SOUZA PINTO e LUIZA ANTONIA DE SOUZA PINTO. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE ARAUCARIA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
DENIZART ANGELO RODRIGUES, 87 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: ELIZABETH RODRIGUES. Filiação: PEDRO ANGELO RODRIGUES e NAIR CONCHESKI RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
EDILSON OLIVEIRA DE SOUZA, 47 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: GONCALO CLEMENTINO DE SOUZA e MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 25/10/2025.
ELOY MARQUEZ ARRIERA, 82 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARGARITA LEONOR PADUA NIETO. Filiação: ELOY MARQUEZ ALVAREZ e DANIELA ARRIERA GONZALEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
EUGENIO TUCHOLSKI, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DYRCE RIBEIRO TUCHOLSKI. Filiação: ESTANISLAU TUCHOLSKI e VERONICA TUCHOLSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
ISAQUE RODRIGUES DA SILVA, 7 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: LEANDRO ELIEZER DA SILVA e FERNANDA BARBOSA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE ARAUCARIA, domingo, 26 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
JOAO MARIA BORGES, 63 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA LETIS. Filiação: PEDRO FERREIRA BORGES e MARIA RIBEIRO BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
LUCIANO DO ROSARIO DE JESUS, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ERALDO CARLOS DE JESUS e MALVINA DO ROSARIO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MANOEL LOPES RODRIGUES, 93 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANA LOPES RAMOS. Filiação: PEDRO LOPES DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MANOEL VITOR, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESTELITA BARBOSA VITOR. Filiação: ANTONIO VITOR e CELESTINA MARIA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 26 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARCELINA DE SOUZA PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALINO PEREIRA. Filiação: ARCELINO JOSE DE SOUZA e MARCIMINA ROZA DE SOUZA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARCIO KMIECIK, 57 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: NELSON PERRETTO KMIECIK e IOLANDA VALDEVINA KMIECIK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARIA DE LOURDES ANDRADE, 84 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: NIVALDO CAETANO PINTO FILHO. Filiação: CELSO LOPES DE ANDRADE e MANOELA CAMPOS DE ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/10/2025.
MARIA GERALDINA CORDEIRO MOURA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDELBERTO DIAS MOURA. Filiação: CECILIA CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
NEREU WANDERLINDE LEINEKER, 61 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: TERESINHA LOPATA LEINEKER. Filiação: OLIVIO LEINEKER e ANA WANDERLINDE LEINEKER. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
PAULO CESAR GODOY CONCEICAO, 51 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: REINALDO CONCEICAO e NEUSA MARIA FRANCO DE GODOY. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: VERA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS. Filiação: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS e NOEMIA DE OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
SANTA PEREIRA NERIS LANGE, 72 ano(s). Cônjuge: PEDRO CIRILO LANGE. Filiação: ANGELO PEREIRA NERIS e AMELIA FERREIRA INTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 27 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 26/10/2025.
