Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/07)
ALCIDES JOSE DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: AMORZITO DOS SANTOS e CLARA CZARNESKI DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, domingo, 26 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ALTAYR ADOR, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL JOSE ADOR e CHRISTINA SCHWAB ADOR. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 26 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ALZIRA BAENA DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE BAENA GUALDA e MARIETA BOARETTO BAENA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
AMANDA DA SILVA DE CARVALHO, 28 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REGINALDO ANASTACIO DE CARVALHO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
AMARILDA CELLI STOCO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PEDRO ARILDO STOCO e ROSITA CELLI STOCO. Sepultamento: CEMITERIO NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO – PIRAQUARA/PR, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ANTONIO ACIR FERREIRA DE MIRANDA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANE DO CARMO MAIA. Filiação: MANOEL FERREIRA DE MIRANDA e NAYER FERREIRA DE MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
ANTONIO KOWALSCHUK PRIMO, 84 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) PRODUÇÃO. Cônjuge: ALAIDE RIBEIRO DOS SANTOS KOWALSCHUK. Filiação: JOSE KOWALSCHUK e MARIA KOWALSCHUK. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ANTONIO MENDES DE MORAES, 89 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA MOREIRA DE MORAES. Filiação: JORGE MENDES DE MORAES e OLINDA LIMA PRESTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
APARECIDO MARTINS, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALBERTO MARTINS e MARIA HONORIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
APARECIDO RAMOS DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAQUIM RAMOS DA SILVA e GERALDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ARLETE JULIO PORTUGAL, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: LUIZ ANTONIO PORTUGAL. Filiação: ELIAS JULIO e MARIA CLARA FERREIRA JULIO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 26 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ARNOLDO FAUSTO PORTELA, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO SCHNEIDER FAUSTO e ALZIRA PORTELA FAUSTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 26 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/07)
ARTHUR BARRETO DA SILVA LANCE, 4 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DOUGLAS VICTOR DA SILVA LANCE e MARIA IZABEL BARRETO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ARY OSIRIS JOHANSSON JUNIOR, 55 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: CRISTIANE BENETOLLO. Filiação: ARY OSIRIS JOHANSSON JOHANSSON e GILDA JOHANSSON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
BERNARDO GUNTHER PLEWKA, 74 ano(s). Profissão: COLETOR(A). Cônjuge: RACHEL DO AMARAL DELILA. Filiação: PAULO HENRIQUE PLEWKA e LUIZA ANTONELLI PLEWKA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
CESAR MINOTTO, 52 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: FRANCIELI MARQUES COELHO DA SILVA MINOTTO. Filiação: MIGUEL ARCANJO MINOTTO e REGINA SOUZA MINOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
CIRLENE BONAZZIO, 64 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: ROMUALDO BONAZZIO e VILMA GIMENES BONAZZIO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CIANORTE, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
EMERLY HUEBNER, 71 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: WANDELIN HUEBNER e LIDIA PINTO HUEBNER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 27 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
HANS GERHARD SCHORER, 85 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: LERIDES LUIZA CAMBRUSSI SCHORER. Filiação: FRANZ SCHORER e MARIA THERREZA SCHORER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
HICHAM HAIDAR, 42 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ABDUL MOTTALES MOHAMAD HAIDAR e HANA HAMDAR HAIDAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ILDOMAR LUIZ LUPATINI, 66 ano(s). Profissão: GERENTE COMPRAS. Cônjuge: ALBA SIMONE DUDEQUE PIANOVSKI LUPATINI. Filiação: ALBERTO LUPATINI e DILETA FAORO LUPATINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de julho de 2026 às 18:30h. Data do Falecimento: 26/07/2026.
IZALTINO DOS SANTOS VAZ NETO, 63 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: ANTONIO DOS SANTOS VAZ e JADVIGA LUCZINSKI VAZ. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PALMITAL PR, domingo, 26 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JOAO ALVES DA CRUZ, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANAIR DOS SANTOS CRUZ. Filiação: GERONIMO ALVES DA CRUZ e MARIA PIRES GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JOAO LUIZ HARTMANN DE MORAES, 50 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE MARIA FERREIRA DE MORAES e HILDA HARTMANN DE MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JOSE ARRUDA DA SILVA, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARLY LOPES DA SILVA. Filiação: FRANCISCO ARRUDA DA SILVA e RAIMUNDA ELIZEU DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANGUA, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JOSE EDELI LUIZ, 75 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: JOSE LUIZ e JOVINA CARVALHO LUIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JOSE ELI VIDOR, 67 ano(s). Profissão: GERENTE COMERCIAL. Filiação: SILVIO LOPES VEDOR e ADALZIZA GODOY VEDOR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JULIA TEIXEIRA AMORIM, 11 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: GABRIEL DUARTE AMORIM e SUZI RICELI DOS SANTOS TEIXEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ /FLORIANÓPOLIS, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
JULIANA KREUSCH, 34 ano(s). Profissão: DESIGNER. Filiação: DIOGENES KREUSCH e SIOMARA APARECIDA DA LUZ WERNER KREUSCH. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 26 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
LAURINEIDA DE MELO, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRAQUE RIBEIRO DE MELO. Filiação: LAURO DOS REIS e DORACI RIBAS DOS REIS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 26/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/07)
LAURO FERREIRA DE PAULA, 69 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO FERREIRA DE PAULA e ANTONIA MARIA DA LUZ. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CAMPO MAGRO, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
LUCIANA CARMEN SILVA MACHADO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALOIR CARDOSO MACHADO. Filiação: JOSE CANDIDO DA SILVA e MARIA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
LUIZ ANTONIO GAMBA, 60 ano(s). Filiação: ALBINO GAMBA e ANA BARBOSA GAMBA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 26 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
LUIZ CARLOS HEIR DE SOUSA OLIVEIRA CARDOSO, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSELY SCHAFAUZER CARDOSO. Filiação: CELISTO DE SOUSA OLIVEIRA CARDOSO e ENY HEIR CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MADALENA POPUAVSKI GAWLIK SALIN, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO SALIN. Filiação: JOAO GAWLIK e IZALTINA POPUAVSKI GAWLIK SALIN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MAGDALENA ANNA GANTZEL, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO OTTO GANTZEL. Filiação: HENRIQUE SCHMITDINGER e ANNY VIHSERS SCHMITDINGER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARCO ANTONIO DA SILVA RIBAS, 71 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DARLENE ROSELI FOLTRAN RIBAS. Filiação: MILTON GLUCK RIBAS e EDYR DA SILVA RIBAS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 26 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARGARETE DE FATIMA BRUM, 56 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ADAO RODRIGUES BRUM e PEDROLINA BRUM. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, sábado, 25 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA ANTONIA LAUBE, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADILSOMAR LAUBE e DANIELLI RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM SÃO PAULO / FOZ DO IGUAÇU, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA BERNADETE SCHMITT, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: GERMANO JOSE SCHMITT e CATARINA HOFFMANN SCHMITT. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 26 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA CRISTINA SANTOS, 69 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: PAULO DA LUZ SANTOS e VICTORIA SUCLHA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA DE JESUS SANTOS PUGLIA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALDO PUGLIA. Filiação: JUVENCIO BATISTA DOS SANTIS e DINAH GOMES BOTELHO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA DORACI TULIO MATHOSO, 93 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: LOURIVAL MATHOSO. Filiação: JOAO THULIO e ALBINA ZONATO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 26 de julho de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARIA MARQUES DE CARVALHO, 95 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: APARICIO CARVALHO. Filiação: MANOEL PEREIRA MARQUES e ROZALINA FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (26/07)
MARILIA CRUZETTA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID CRUZETTA e NELIA CRUZETTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
MARLENE KUBIS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORIO KUBIS. Filiação: PROTENOS NUNES VIEIRA e LAURA ALMEIDA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
NELCI GOES DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ANTONIO PEDRO GOMES DE ANDRADE e MARIA MADALENA DE GOES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
NELSON LUIZ DE SOUZA, 61 ano(s). Profissão: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO. Filiação: JOSE LUIZ DE SOUZA e IZAURA DOS SANTOS DE SOUZA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 26 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
NITA NISTOR FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO NISTOR e EUGENIA NISTOR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ODETE TEREZINHA DOS REIS, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADOLFO ANTONIO DOS REIS. Filiação: EDMUNDO COELHO e MARIA OLIVIA PINHEIRO COELHO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sábado, 25 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.
ROSICLEIA D LOURDES DOS SANTOS NASCIMENTO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ NASCIMENTO. Filiação: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS e ZILDA MARTINS DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 26 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
TIAGO JANJACOMO COUTINHO, 42 ano(s). Profissão: DESIGNER GRÁFICO. Cônjuge: RAFAELA FERNANDES BORGES COUTINHO. Filiação: DIRCEU SIMOES COUTINHO e ROSEMERY APARECIDA JANJACOMO COUTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 26 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
VALDEMAR UBIRATA ELIAS, 64 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: ANTONIO LEONEL ELIAS e ERONDINA BONFIM ELIAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 26 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
VALDEREZ VIANNA PALADINO, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: HUMBERTO PALADINO e DARIA PALADINO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 26 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/07/2026.
VERA LUCIA PAZ BRITO MARGARIDA, 68 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JEFERSOM MARGARIDA. Filiação: ELMO BRITO e MARY THEREZINHA PAZ BRITO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 26 de julho de 2026. Data do Falecimento: 25/07/2026.