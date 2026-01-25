Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (25/01)
CELSO MACHADO, 69 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: GLACI APARECIDA S MACHADO. Filiação: JOAO MACHADO e ALTINA BUENO MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 25 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 24/01/2026.
CICERO PEREIRA FILHO, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LAERCIO PEREIRA FILHO e JOVELINA LEVINO PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
EDSON CARLOS PRESTES, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ITACIANO PRESTES e ALAIDE SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
HELIO FAGUNDES, 73 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA APARECIDA FAGUNDES. Filiação: ALFREDO HOLMO FAGUNDES e SENY MAURER. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 25 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 24/01/2026.
ISOLDE ROEPKE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VOLLRAD ROEPKE. Filiação: BRUNO PROCHNOW e LINDA PROCHNOW. Sepultamento: CEMITÉRIO LUTERANO BLUMENAU SC CENTRO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
JANETTE WENDHANSEN VAN STEEN, 89 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ERNESTO VAN STEEN e CELIA WENDHANSEN VAN STEEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 25 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
JESSY DA SILVEIRA RODRIGUES, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO RODRIGUES. Filiação: ARTHUR PAES DA SILVA e AMELIA SILVEIRA PAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
JOSIMAR PEDROSO DE MORAES, 39 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: AMILTON MORAES e ANA MARIA PEDROSO DE MORAES. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTE SERRADA – SC, domingo, 25 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
PEDRO JORGE HOFFMANN HANCZ, 60 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUELENE AOARECIDA HANCZ. Filiação: PEDRO HANCZ e ANTONIA HOFFMANN HANCZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
RAFAEL VALASKI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JURACY FERNANDES VALASKI. Filiação: MIGUEL VALASKI e MARIA VALASKI. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
