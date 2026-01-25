Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (25/01)
ALICE MORETTI COCURUTO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MORETTI e ADELIA ZUNTINI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ANDREIA DO ROCIO JORGE ALVES, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS MIRANDA ALVES. Filiação: EDISON LUIZ JORGE e CLEIA DO ROCIO JORGE. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM ETERNO, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ARACY DA SILVA RISDEN, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA e CEZARINA CLARA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
CARLOS ALBERTO PEREIRA, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARILZA. Filiação: APARICIO PEREIRA e DARIA DE FREITAS PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
DARCY SILVA LIMA, 60 ano(s). Filiação: DORIVAL ALVES DE LIMA e OTAVIA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 27 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
ERENILDA QUEVEDO MARINGOLI, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: ASSIS BRASIL QUEVEDO e SUELI BICUDO QUEVEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
INGEBORG EDITH BERWANGER PENNO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EMILIUS KRUGMANN e MARIA KRUGMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 25 de janeiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
IVONE DA ROCHA SDROIESKI, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO SDROIESKI. Filiação: ODIR GOMES DA ROCHA e NANCY ROMIG DA ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
JULIA ALVES DE MOURA DE PAULA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO ALVES DE MOURA e DOMINGAS JOSE DE MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
KISABURO TERADA, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ROSA TAKAYAMA TERADA. Filiação: MASAMITSU TERADA e YOSHI TERADA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 25 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
KIYOSHI ARIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: YASUTARO ARIMA e KINUE ARIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA ANGELICA PLOCZAY, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANILDA PLOCZAY e ANILDA PLOCZAY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROSENDO FERREIRA e DAVINA SANTANA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
MARIA DE FATIMA DOMINGUES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATEVIR DOMINGUES. Filiação: JOAO MARCELINO e MARIA PATROCINIO CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
OLIVERIO DOS SANTOS RIBEIRO, 83 ano(s). Filiação: ADELIO DOS SANTOS CASTRO e ANGELINA RIBEIRO DE CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e MARIA JOSE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
REGINA CELIA VASCONCELOS, 81 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: VICENTE KLEINA e ZORAIDE KLEINA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
RICARDO LEOCADIO ROSA, 74 ano(s). Filiação: OVIDIO ROSA e MARIA DE LOURDES ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
SALETE SCHREINER, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: IRIBALDO SCHREINER e OTTILIA LAWALL SCHREINER. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
SERGIO FAMA, 66 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FRANCESCO FAMA e ELDA ARNOFFI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 25/01/2026.
SILVIA APARECIDA DE MORAES, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JOAO MENDES DE MORAES e JUDITE DE MELLO MORAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 25 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 24/01/2026.
SUELI TEREZINHA DE MATTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CESARIO FREITAS e WANILDA LOURDES FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 25/01/2026.
