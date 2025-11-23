Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (23/11)
AMARIO DE FATIMA ESTEVO DA MAIA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RUTH SOARES CORREIA. Filiação: PAULINO ESTEVO DA MAIA e MARIA DAS DORES DA MAIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
AMIR ZOSCHKE, 72 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: JOSELINA FERREIRA DA SILVA. Filiação: HERMES ZOSCHKE e ERNA DUNKE ZOSCHKE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ANDERSON LUIS DE OLIVEIRA, 32 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GERSON LUIS DE OLIVEIRA e ANICE TEREZINHA PERUSSI. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ARY JOSE DA CRUZ, 37 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ARY SEBASTIAO DA CRUZ e ANTONIA SARITA TABORDA. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
CAUE DE ALMEIDA MOROZ, 45 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: DARIO MOROZ e ANTONIA BERENICE DE ALMEID MOROZ. Sepultamento: CEMITERIO DE JUNDIAI, domingo, 23 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
CECILIA CIUS DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACIR DOS SANTOS. Filiação: ANDRE CIUS e ANA CIUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
EGBERTO SCHWANZ, 83 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: ELISABETE OLGA HOLZINGER SCHWANZ. Filiação: HENRIQUE SCHWANZ e SELMA SCHWANZ. Sepultamento: CEMITERIO EM JARAGUA DO SUL, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ENY DE OLIVEIRA ALECRIM, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ABDIAS ABREU DE ALECRIM. Filiação: OZORIO CABRAL DE OLIVEIRA e ODETE LEITE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
FRANCISCO KLEBIS, 77 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: JANDIRA FERREIRA DA SILVA CLEBIS. Filiação: CARLOS KLEBIS e ISABEL BATISTA KLEBIS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
FRANCISCO XAVIER DIAS DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: GENESIO PEREIRA DA SILVA e TEREZA DIAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
GILDA MARIA GRASSI LUCK, 78 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: GUILHERME FREDERICO LICK NETO. Filiação: MARIO DEGAULDIO GRASSI e MARIA DE LOURDES DE MACEDO GRASSI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
HILARIA MARIA IMMIG, 95 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Filiação: MIGUEL JOSE IMMIG e ROSA MOSCH IMMIG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
IRENA BUENO DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE RIBAS DE LIMA. Filiação: CACIANO FRANCISCO BUENO e LEONORA MURBACH BUENO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
IVAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: OFELIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA. Filiação: ROMILDA GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
IVANIA DE CASSIA DE SOUZA, 58 ano(s). Profissão: AGENTE. Cônjuge: JAIME DE SOUZA. Filiação: ARALDO PORCINO e MARIA IVANI OTTO PORCINO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
JOSE HUMBERTO DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: MANOEL ALVES DA SILVA e MARIA CRISTINA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 23 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
JULIA MARQUES DE ABREU, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CUSTODIO TEODORO DE SOUZA. Filiação: ELVIRA MARQUES DE ABREU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
LUIZ MARTINS DA SILVA, 69 ano(s). Filiação: ANTONIO MARTINS DA SILVA e ELCIDIA RIOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
LUIZA KAMINSKI DE LIMA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTAVIO PADILHA DE LIMA. Filiação: MIGUEL KAMINSKI e JOANA KAMINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MARINA MONTANHA FRANCA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANIBAL FRANCA. Filiação: LUIZ MONTANHA e NATALINIA MASSUCATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MARINA SEGOBI FONTANELLA, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERALDO BRASIL FONTANELLA e TEREZINHA DAS DORES SEGOBI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MARIO TRENTO, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: AMELIA MAGAGNIN TRENTO. Filiação: SEBASTIAO TRENTO e VIRGINIA TRENTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MAMBORE – PR, domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MARLENE MIONI BRENNER, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERALDO ANTONIO BRENNER. Filiação: JOAO MIONI e CLEMENTINA BUSATO MIONI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 23 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 22/11/2025.
MAURICIO NOBREGA, 62 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: LUIZ NOBREGA e INEZ LEONY NOBREGA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 23 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
NANCY CHATAGNIER, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GASTAO CHATAGNIER e LUCIA CHATAGNIER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 13:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ONDINA LACERDA MARTINS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMADOR DE PAULA MARTINS. Filiação: JOSE MARIA LACERDA e CONCEICAO DE ANDRADE LACERDA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 23 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 22/11/2025.
OSMAR JOSE BORTTOLI MATHEUS, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA LUCIA DUARTE MATHEUS. Filiação: OSMARIO FERRERIA MATHEUS e ANITA BORTTOLI MATHEUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ROSANGELA DE LARA OLESCZUK, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TEODOSIO OLESCZUK e MARIA DA LUZ LARA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
SENEN RAIMUNDO SCHUNIG, 74 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: GUILHERME GERMANO SCHUNIG e NILZA RAIMUNDO SCHUNIG. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 23 de novembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
WALDEMIRO BOGACZ, 88 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: VARAILDES LISBOA BOGACZ. Filiação: MIGUEL BOGACZ e VERGINIA BOGACZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 23 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
