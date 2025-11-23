Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (23/11)
ADEMIR ANTONIO VIEIRA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROZA DOS SANTOS VIEIRA. Filiação: JOAO DULCIDIO VIEIRA e ALAIDES RIBEIRO VIEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 23 de novembro de 2025 às 18:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ALTEVIR MOREIRA, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARINES PFEFFER MOREIRA. Filiação: ADINOR ROSSI MOREIRA e IDELINA PFEFFER MOREIRA. Sepultamento: CEMITERIO CASCAVEL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ALYSSON ROMARIO DE OLIVEIRA, 32 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ANGELINA VIEIRA LANGOWSKI, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU FRANCISCO LANGOWSKI. Filiação: MANOEL ANAZARIO VIEIRA e GUILHERMINA DE PAULA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
BRASILINA PALU, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELZIO PALU. Filiação: PROSCIDONIO MESSIAS e MADALENA BISCAIA MESSIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
CELSO RONALDO PORTO, 51 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: CELSO PRTO e WALY MARIA TISZKOUSKI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
CHRISTIAN LUIZ DALAGRANA, 37 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: ADEMIR LUIZ DALAGRANA e SIMONE TEREZINHA TRENTINI DALAGRANA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 22/11/2025.
ERCI FRANCISCO QUINUPE, 66 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: SILVIA REGINA BECKER QUINUPE. Filiação: AUGUSTO FRANCISCO QUINUPE e MARIA FERNANDES DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
ESOLDINA AMARAL TUMEO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANGELO GINO TUMEO. Filiação: EDUARDO AMARAL e ELZA AMARAL TUMEO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 23 de novembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
FERNANDO HENRIQUE CAMARGO, 31 ano(s). Filiação: SERGIO RENATO CAMARGO e ROSA CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
INACIO ARANTES DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SUSETE PEREIRA DE CARVALHO. Filiação: PRAXEDES DE CARVALHO e ELISA ARANTES DE CARVALHO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
INGRID ALICE RIBEIRO DE MELO LIMA, 31 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: FRANCISCO EVERSON LIMA DE ARAUJO. Filiação: JONAS ZACARIAS DE MELO ALVES e INDIARA RIBEIRO BARBOSA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
IPOJUCAN TABAJARA DE CARVALHO, 70 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: VALERIA APARECIDA BUENO DE CARVALHO. Filiação: JARED DE CARVALHO NEVES e AMELIA DE CARVALHO NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
JOSE DOS SANTOS LIMA, 79 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: TEREZINHA DOS SANTOS LIMA. Filiação: PEDRO DOS SANTOS LIMA e ANA MARIA DE LIMA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
JOSE LAUDECIR MIRANDA CHAGAS, 33 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MIGUEL AGRIPINO CHAGAS e BENEDITA DOS SANTOS MIRANDA. Sepultamento: CEMITERIO PRIMEIRA FAXINAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
JOSEFA SCHIMIDT, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SCHIMIDT SOBRINHO. Filiação: FRANCISCO SCHIMIDT SOBRINHO e ANA SCHIMIDT. Sepultamento: CEMITERIO COLONIA JOHA NESDORF, domingo, 23 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
LUZIA DOS SANTOS MONTOVANI, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: PEDRO MONTOVANIFILHO. Filiação: BENEDITO MANOEL DOS SANTOS e CONCEICAO RITA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (23/11)
MARIA DE LOURDES DE LIMA FRNCO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO. Filiação: DIAMIRO MACHADO DE LIMA e VITORIA PINTO DE LIMA. Sepultamento: SAGRADA FAMILIA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
MARIA DO ROCIO GUSSO FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIVACIR MIKOZS FERNANDES. Filiação: JOSE GUSSO e LEONICE DE ANDRADE E SILVA GUSSO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
MARIA ESTELA DE ANDRADE, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVINO WICHINESKI. Filiação: JOSEFINA DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
MARIA JOSE DE LARA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADAL ANTUNES DE LARA. Filiação: JOSE VIEIRA DA ROSA e EDITH VIEIRA DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 17:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
MARLENE DA APARECIDA MORAES, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ADIR DOS SANTOS MORAES. Filiação: ANTONIO AVACIR BUCHER e IDASIMA DE ARAUJO BUCHER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
OSMAR AMARAL DE OLIVEIRA, 43 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: TERZA DO CARMO MONTEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: OSWALDO AMARAL DE OLIVEIRA e ELZA DO ROCIO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Data do Falecimento: 23/11/2025.
PEDRO HOLES, 59 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: JOSE HOLES e RENILDA ECKEL HOLES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 23 de novembro de 2025 às 15:30h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
PEDRO OTAVIO JARCZENKA, 72 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: GENEROSA JARCZENKA. Filiação: CLAUDINO JARCZENKA e DORALINA JARCZENKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
REINALDO DE BESSA MANSUR, 77 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: MARCIA SAMPAIO MANSUR. Filiação: JOSE MIGUEL MANSUR e MARIA DE LOURDES BESSA MANSUR. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 23 de novembro de 2025 às 19:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
RITA DE CASSIA GONÇALVES, 63 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: IGNORADO e ROSE MARIA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/11/2025.
SEBASTIANA MONTEIRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO MONTEIRO. Filiação: JOAO JACINTO MONTEIRO e MARIA TEREZA DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
SHIRLEY MARLY BORTOLETO GUARISE, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALCIDES DOMINGOS GUARISE. Filiação: ANGELO BORTOLETO e AURORA BORTOLETO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
VALDERI JORGE DA SILVA, 29 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ADAUTO DA SILVA e DONATILA SANTOS JORGE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/11/2025.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (23/11)