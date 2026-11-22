ADAO MONTEIRO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LSINO MONTEIRO e ANTONIA DE FRANCA MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
AMADEU TRINDADE DE SOUZA, 57 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: DOMINGOS TRINDADE SOUZA e MARIA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: CEMITERIO MARMELEIRO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ANESIO SIMAO, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ROSELY LEMES SIMAO. Filiação: ITELVINO SIMAO e MARIA DE LOURDES SIMAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
ANGELINA FONTANA SCARPIM, 98 ano(s). Filiação: JOAO BAPTISTA FONTANA e ELVIRA ZAGONEL FONTANA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 22 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ANTONELLA OLIVEIRA AZEVEDO, 2 ano(s). Filiação: JULIO CEZAR AZEVEDO e GABRIELA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
APARECIDA BATISTA DOS REIS DE JESUS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA DOS REIS e EMILIA FIANQUI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
AVANY BATISTA DO NASCIMENTO, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: PAULO ANTUNES DO NASCIMENTO. Filiação: AVELINO MENDES BATISTA e CONCEICAO CAMPOS BATISTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
CREUZA MARTINS DE ALBUQUERQUE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FRANCISCO MARTINS e TEREZA ZANCO MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 22 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
DIRCEU VAZ DO NASCIMENTO, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: IZIDORO VAZ DE JESUS DO NASCIMENTO e MARGARIDA ELVIRA CORSICO DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATORIO DE GUARAPUAVA, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
EDMAR MOREIRA DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOVENIL MATHIAS DA SILVA e LECY ALVES MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ENRIQUE RAUL BROENS, 62 ano(s). Profissão: DIRETOR(A). Cônjuge: VERA LUCIA ANTOSZ LOPES BROENS. Filiação: ENRIQUE RAUL BROENS e MERCEDES FABIAN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ESTER RAMOS LIMA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ALFREDO RAMOS DE SOUZA e MARIA APARECIDA LUCIO RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
EZILDA CATARINA SISNANDES DE LIMA, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: DANILO JOSE DE LIMA. Filiação: EMILIO SISNANDES e FLORISBELA DE FREITAS SISNANDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
FRANCISCO BUDZIAK, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IRENE NOVAK BUDZIAK. Filiação: PEDRO BUDZIAK e HELENA BUDZIAK. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 22 de novembro de 2026 às 23:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
FRANCISCO EDUARDO PINTO, 76 ano(s). Filiação: BENJAMIM DE PAULA PINTO e FRANCISCA BARBOSA PINTO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 22 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
GETULIO CAETANO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAQUIM CAETANO DA SILVA e ALICE BARBOSA VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/11/2026.
GILSON MARCELO WICHINEVSKY, 64 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Cônjuge: MARIA ANTONIA TOZO WISHINEVSKY. Filiação: ANTONIO WISHINEVSKY e ELZA ZEN WICHINEVSKY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
GRACIOSA BIGOLIN, 92 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANGELO BIGOLIN e CORONA FORLIN BIGOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
JOAO PEDRO COELHO LUCIO, 23 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: FABIAN COELHO LUCIO e ELIZETE SILVANA DOS SANTOS LUCIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS, 77 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS e ANALIA FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
KAREN DE ARAUJO BERNARDO, 36 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: VITOR CAIO FERREIRA DE LIMA. Filiação: ERLY FERREIRA DE ARAUJO e ROSILENE BARRETO DE ARAUJO BERNARDO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LAUMIR FERREIRA, 52 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DANYELE DOS SANTOS FERNANDES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DA LUZ FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LELIS PEREIRA, 48 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SILVANO JOSE PEREIRA e ARONI MARIA DRULA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LIBERA ELIDA FUZINATTO, 90 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: ARTUR FUZINATTO e GENTIL SIMONI FUZINATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LILIAN FERREIRA DE MACEDO, 35 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRAZ RIBEIRO DE MACEDO e LAURINDA MENDES FERREIRA DE MACEDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LINDAMIR ZADRA MACHADO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ANTONIO MACHADO. Filiação: CONSTANTINO ZADRA e MECIAS ZADRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LUIZ VAZ, 96 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: LAZARO PAULINO VAZ DE LIMA e BENEDITA MARTA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 22 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
LUZIA ROSENO DE OLIVEIRA FRANCISCO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROSENO JOSE DE OLIVEIRA e JOSEFA LUIZA DE OLIVERA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA APARECIDA SOBREIRO FARIAS, 84 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MANUEL BONATO FARIAS. Filiação: JOAO ALVARO SOBREIRO e MARIA TOSTA SOBREIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA BENEVIDES DE FARIAS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CASIMIRO CARDOSO DE FARIAS. Filiação: PEDRO BENEVIDES BARBOSA e FLAVIA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 22 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA DA GLORIA LIMA SAUANDAJ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SAUANDAJ e CELY LIMA SAUANDAJ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA DE FATIMA GONZAGA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ANTONIO GONZAGA. Filiação: JOAO MARIA BELO e CECILIA BELO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA DOS SANTOS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO LOURENCO DOS SANTOS. Filiação: CAMPOLINO CHRISTIANO DOS SANTOS e VERGINIA LOURENCO DA HORA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
MARIA JOSE MOREIRA MARCELO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIUTON MARCELO. Filiação: ANTONIO MOREIRA e MARIA MERCEDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
NOEMI PONCHAO BATISTA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EPAMINONDAS PONCHAO e CECILIA MARIA PENTEADO PONCHAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
NORMA AGUIAR, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENEVENUTO AGUIAR e ARINA PEIXOTO AGUIAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
OLIBIO JOSE RIBAS, 62 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Filiação: OLIBIO DA SILVA RIBAS e ARACI DE OLIVEIRA RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
OSCELINA DE FATIMA DIAS ROMAO ARANA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO DIAS ROMAO e MARIA CLEMENTINA ROMAO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
PAULO ROCHA TEIXEIRA, 50 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Filiação: FRANCISCO ALVES TEIXEIRA e MARINA ROCHA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
RENATO JULIO FILLA, 87 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MAGNOLIA VALETON FILLA. Filiação: THOMAZ FILLA e JULIA FILLA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
RONALDO ALMEIDA LEAO, 68 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: MONALIZA CRISTINA ALMEIDA. Filiação: OTAVIANO PEREIRA LEAO e MARIA DE LOURDES ALMEIDA LEAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
RUVALDO WEFFORT JUNIOR, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: VIVIANE DOCKHORN WEFFORT. Filiação: RUVALDO WEFFORT e AYDEE MARCHIORI WEFFORT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de novembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
TEREZINHA ROSA, 78 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ARLINDO ROSA e CARLINDA LEANDRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
THEO AUGUSTO SEPANSKI MATOS, 30 ano(s). Profissão: CAIXA. Cônjuge: TATIANA MENDES DERETTI. Filiação: DONOZETE APARECIDO MATOS e LEONICE SEPANSKI MATOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 22 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
VALERIA GERONAZZO RODRIGUES, 58 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JOSE ANTONIO PIRES. Filiação: CARLOS GERONAZZO e LOETE VITORIA GERONAZZO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 22 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 21/11/2026.
VERONICA ANDREIKO DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: AGUINALDO GOMES DE LIMA. Filiação: NICOLAU ANDREIKO e MIKALINA ANDREIKO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 23 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
VICTOR DALLICANI, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE DALLICANI e HILDA NERE DALLICANI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 22 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
VITORIANO ALZIRIO, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DOMINGOS ALZIRIO e GERALDINA PAULI DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/11/2026.
ZENIRA GUERRA ROBAINA, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: JOAO SOARES GUERRA e MERCEDES ADANS GUERRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 22 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 21/11/2026.