Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (22/03)
ABDIA RODRIGUES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOAQUIM MANUEL DA SILVA e MARLI MADALENA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 22 de março de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ALAIR DE LOURDES GUARIZA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALENTIN GUARIZA e MARIA DEA GUARIZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 22 de março de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ALESSANDRO DOS SANTOS VIEIRA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO VIEIRA FILHO e RUTE DOS SANTOS VIEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ALPAIDES VIEIRA SCROK, 92 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: ANTONIO SCROK. Filiação: BENEDITA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ANTONIA ISAIRA DONADEL BILINSKI, 68 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: JOSE AIRTON BILINSKI. Filiação: ANACLETO DONADEL e LUCIA DONADEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 23 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
CELANIRA VICENTINA RAMOS DA ROCHA, 88 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: BELISARIO MARIA RAMOS e MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 22 de março de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
DEYWETTY GEOVANI MOLARI, 33 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: REGINA APARECIDA MOLARI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de março de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
DOROTHY THEREZINHA SILVA LEPCA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSIRIS SILVEIRA LEPCA. Filiação: OSWALDO HNORIO DA SILVA e DALMIRA DE CASTRO E SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 21 de março de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ELSON LOPES, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO GERALDO LOPES e CLARICE LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de março de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
GILBERTO BATISTA DA CRUZ, 59 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: LUCIANA DE FATIMA BUENO. Filiação: ROMILDA BATISTA DA CRUZ. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
JOAO CRISPIM DE BORBA, 72 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: ANACLETO LAURO DE BORBA e MARIA DA SILVA CRISPIM DE BORBA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de março de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
JORDAN FRANCO CAMPELLO, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SARA DOS SANTOS CAMPELLO. Filiação: SABINO FRANCO CAMPELLO e LUCI LEZEY CAMPELLO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 22 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
LAERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 44 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: NELSON OLIVEIRA e PALMIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
LEVI SILVA, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ZUMIRA SANTOS DE LIMA SILVA. Filiação: JOSE LINDOLFO DA SILVA e ANTONIA LINDOLFA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
MANOEL PEREIRA MARCONDES, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE PEREIRA MARCONDES e CONCEICAO MARIA MARCONDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
MARIA DA LUZ FRANCA RENAUD, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OLDEMAR RENAUD. Filiação: TACIANO FRANCA e FRANCISCA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
NEUZETE DOS SANTOS AVELINO, 63 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CORNELIO AIRTON RODRIGUES. Filiação: JOSE FERNANDES AVELINO e VALDETE DOS SANTOS AVELINO. Sepultamento: CEMITERIO PAROQUIAL BOM JESUS, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (22/03)
ORLANDO MABA, 78 ano(s). Profissão: TOPÓGRAFO(A). Cônjuge: EVANIR CAROLINA MABA. Filiação: SERAPIAO MABA e HORTENCIA MARQUES MABA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 22/03/2026.
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOSE RODRIGUES OLIVEIRA DOS SANTOS e VALDELINA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 22 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ROSENILDA FERNANDES, 48 ano(s). Cônjuge: GILSON FERNANDES. Filiação: ARCI FERNANDES e ROSALINA FERNANDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 22 de março de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
SEBASTIANA GOES PRADO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE DE GOES e MARIA ROSA GOMES DE GOES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
SERGIO AUGUSTO GOMEZ, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: ALVARO GOMEZ e CLEGLIA BAGGIO GOMEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 21 de março de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
SUELI DAVID SOUTO, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: JOSE DAVID SOUTO e CLARINDA GOMES SOUTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 22 de março de 2026. Data do Falecimento: 21/03/2026.
TEREZA DACECHEN KARPEM, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO KARPEM NETO. Filiação: JOAO DACECHEN e OLGA DACECHEN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de março de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
ZENIR VALERIO DE ANDRADE, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAUIM VALERIO e LEONOR VAREAS LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sábado, 21 de março de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/03/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (22/03)