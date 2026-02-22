Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 22/02/2026

AGUINALDO ENES, 84 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: VERGINIA GOUVEA ENNES. Filiação: CEZAR BORTOLO MENDONCA e ELVIRA AFONSO ENES. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ANTENOR BARRINHAS, 79 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: AURA DA SILVA BARRINHAS. Filiação: EUGENIO BARRINHAS e OLIVIA CAMARGO PEIXOTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
CARLOS EDUARDO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: JOAO CARLOS DA SILVA e IZABEL WOLSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
EMILIA NUNES DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARINA VICENTE LUIZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
FLORENTINO CARDOSO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE CARDOSO DA SILVA e ALBERTINA LEMES DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
FRANCISCO LUIZ PEREIRA, 94 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: LUIZ MARCOS PEREIRA e MATILDE D AGUIAR PEREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
JOAO MONTEIRO DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MALVINA SANTANA DOS SANTOS. Filiação: ARTUR MONTEIRO DOS SANTOS e GREGORIA MEDEIROS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
LEINE AUGUSTA DE CASTRO, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ARISTIDES BRECAILO. Filiação: FRANCISCO DE CASTRO e EDITH ELIAS DE CASTRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
MARCOS JOSE MIZERKOWSKI, 45 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOICE BAUM MIZERKOWSKI. Filiação: JOSE FERMINO MIZERKOWSKI e MARIZETE DE LIMA MIZERKOWSKI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MARIA DOLORES DISSENHA KUCHE, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JORGE KUCHE. Filiação: ANTONIO DISSENHA NETO e ANGELINA MINATOWICZ DISSENHA. Sepultamento: CEMITÉRIO FAXINA EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
MOYSES ALVES DA SILVA, 92 ano(s). Profissão: RELIGIOSO (A). Cônjuge: ALICE MAXIMIANO DA CUNHA SILVA. Filiação: ANTONIO ALVES DA SILVA e LUZIA AUGUSTA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 22 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 21/02/2026.
PAULO ANDRE DOS SANTOS COELHO, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADRIANA AMBOS DA SILVA. Filiação: SERGIO EDISON RODRIGUES COELHO e EVA ALAIDES DOS SANTOS COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/02/2026.
PLACIDA AUGUSTA DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SEBASTIAO ANASTACIO DOS SANTOS. Filiação: HERCILIO JORGE DA SILVA e AUGUSTA IDALINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
ROZANI DIAS DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBANO CUNHA TABORDA. Filiação: ORQUIZA FRANCISCO DOS SANTOS e ZULEMA DIAS DE SIQUEIRA. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE – TELEMACO BORBA/PR, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
SILMARA ROCHA KWIATKOWSKY, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ANDERSON KWIATKOWSKY. Filiação: MOACIR SIDNEY ROCHA e EDNA DO PRADO ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.
TEREZINHA RUPPEL GLUCK SCHEER, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LOURIVAL SCHEER. Filiação: LUIZ CARMELIANO GLUCK e SILVIRIA RUPPEL GLUCK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 22 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 21/02/2026.