Falecimentos em Curitiba: obituário deste domingo (21/12)

ARIOSVALDO ROCHA, 71 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: IVONE POLICARPO RICARDO. Filiação: MARIO ROCHA e BENEDITA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
BERNADETTE DE JESUS KERN, 79 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: GEORGE WILHELM KERN. Filiação: RUBENS DANIEL e OLGA NICOLAK DANIEL. Sepultamento: A DEDINIR, domingo, 21 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
DELMAR BORGES, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO JOSE BORGES e AMELIA MILLEM BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
DERECK LUZ DOS SANTOS, 19 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: LIDIOMAR DOS SANTOS e DERLICE DOS ANJOS LUZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 20/12/2025.
ELIZEU MATEUS VIEIRA, 47 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONILDO OSNY VIEIRA e EZITE TEREZINHA VIEIRA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
GRACIOLINA ALVES DE SOUZA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONEL TELES DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO SALES DE BISPO e AVELINA ALVES DE MELO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
JOAO SILVESTRE PORFIRIO, 81 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: OTACILIO DE CASTRO PORFIRIO e MARIA LUIZA DE BRITO CASTRO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
JUAREZ ARANTES, 87 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: MARLI DAHER ARANTES. Filiação: JOSE ARANTES e ALTIVA PENTEADO ARANTES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
JULIA MARIA DA LUZ MASCHIO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATALINO MASCHIO. Filiação: SEBASTIAO GONCALVES DA LUZ e MARIA DE LOURDES CARMO DA LUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO NOGUEIRA DA SILVA. Filiação: EMIDIO FRANCISCO SIQUEIRA e JOANA BATISTA NASCIMENTO. Sepultamento: CEMITERIO SAGRADA FAMILIA, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
MARIA ELIZABETH HOLD MONTAGUTI, 65 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Cônjuge: SERGIO LUIZ GOULART MONTAGUTI. Filiação: HERBERT ALOIS HOLD e MARTA SEABRA DE OLIVEIRA HOLD. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/12/2025.
MARIA JOSE DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ALVES DA SILVA. Filiação: LAURA MARIA DE ARAUJO. Sepultamento: CEMITÉRIO NOSSO TETO (REGISTRO SP), segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
NIVALDO SANTOS, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VANI ANTUNES DA TRINDADE SANTOS. Filiação: JOAO LUIZ DOS SANTOS e ALAIDE DE SOUZA SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
OSVANDO MORATO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JUVENAL AMARO DOS SANTOS e DEONISIA MORATO DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
PAULO SERGIO KAVAYASI, 55 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: SAKAI KAVAYASI e LAURA DE SOUZA KAVAYASI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Data do Falecimento: 21/12/2025.
SOLANGE CRISTINA BAPTISTA DE CARVALHO, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO APOLIANO D ECARVALHO. Filiação: ANTONIO CORREA BAPTISTA NETTO e CECILIA NERY BAPTISTA. Sepultamento: CEMITÉRIO JARDIM SAUDADE – RJ, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
TERESINHA DE ASSIS FREITAS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO PAULINO DE FREITAS. Filiação: ANTONIO SARDINHA e MARIA DE ASSIS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de dezembro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.
WALCELI BADINHANI MOTA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARAQUEM MOTA BRITO. Filiação: LUIZ BADINHANI e ANTONIETA ALMADA BADINHANI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 22 de dezembro de 2025 às 12:00h. Data do Falecimento: 21/12/2025.