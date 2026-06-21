Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 21/06/2026

ADAO NOILSON MENDES, 45 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: NILSON MENDES e ROSALINA ANTUNES CAETANO MENDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de junho de 2026. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ANTONIA GRANADO FRASQUETTI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE FRASQUETTI. Filiação: INACIO GRANADO CHACON e AMELIA MOLAU. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ANTONIO MARCOS MADEIRA DA ROSA, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIBELE DO ROCIO SCABIO. Filiação: MANOEL FRANCISCO FERREIRA DA ROSA e MARIA APARECIDA MADEIRA DA ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de junho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ANTONIO SACCHI, 99 ano(s). Cônjuge: EMMA CARSINI SACCHI. Filiação: PIO SACCHI e LUCIA SANTI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 21 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
APARECIDA DE JESUS VERLEM FRANCA DE NIGRO, 63 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAO CARLOS DE NIGRO. Filiação: ABEL FRANCA e MARGARIDA VERLEM FRANCA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ARLINDA MARIA DE JESUS SILVA, 99 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE AMARO LUZ e ALICE MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
BERCEBIAS DE SOUZA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGOS PEDRO DE SOUZA e MARIA LUCIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de junho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
CANDIDA DE JESUS PEREIRA DO NASCIMENTO, 78 ano(s). Filiação: IGREVI LANHOSO DOS SANTOS e ELIDIA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 21 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
CEZAR ROBERTO FERREIRA, 74 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: JOAQUIM FERREIRA NETO e ZULMIRA TEREZA CORLETO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 21 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
CLAUDIA LUCIANA WERNER DA SILVA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLAUDIO BRUNO WERNER DA SILVA e MARIA MADALENA BONETI DA SILVA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
CLAUDIO MAURICIO DE LARA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA SALETE FAGUNDES DIAS DE LARA. Filiação: JOAO TERENCIO DE LARA e JULIA DE LARA. Sepultamento: MARMELEIRO, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
CRISTIANE ALVES DA COSTA, 50 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: MARIA SOCORRO ALVES DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
EDINA FERREIRA OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: ORLANDO TOMAZ OLIVEIRA. Filiação: JONAS FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DO ROSARIO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ELIAS MIGUEL PEREIRA, 20 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOAO MARIA ALVES PEREIRA e MARIA CRISTINA MACHADO PEREIRA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO CACHOEIRA, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ELISIO DE PAULA PACHECO, 54 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARINALVA DE PAULA PACHECO. Filiação: ONOFRE DE PAULA PACHECO e JANDIRA LAURELIANO PACHECO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ERNANI LIMA PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DO CARMO SCOPARO PEREIRA. Filiação: DARCY SEBASTIAO PEREIRA e IRACEMA LIMA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
GERACINA GARCIA DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL TENORIO DA SILVA. Filiação: JOAO GARCIA e MARIA JOSE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
GISELA APARECIDA SICORA, 38 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ADRIANO SICORA. Filiação: CASEMIRO CHICORA e ANTONIA WOLFO CHICORA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
GUILHERME BRANDT, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LUIZ CARLOS BRANDT e CECY GALAN BRANDT. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 20 de junho de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
HELENO FELIX DA SILVA, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: QUITERIA JOSEFA DA SILVA. Filiação: ANTONIO FELIX DA SILVA e BALBINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
IRIS MARGARIDA SPIELMANN ALVES, 48 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: MATHEUS ANTONIO SPIELMANN e MARIA DO ROSARIO SPIELMANN. Sepultamento: MUNICIPAL DE MATINHOS, domingo, 21 de junho de 2026. Data do Falecimento: 20/06/2026.
ISABEL MOLINARI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ JOAO MOLINARI. Filiação: ENOQUE PEREIRA DOS SANTOS e RAIMUNDA BORGES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 21 de junho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
JOAO VICTOR NEVES DA SILVA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOAO PAULO DA SILVA JUNIOR e LARISSA NEVES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
JOEL MALFATTI, 80 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA MALFATTI. Filiação: ALFREDO MALFATTI e GUARACIABA CARDOSO MALFATTI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
JOSE CARLOS DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE LUIZ DA SILVA e JOSEFA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
JOSE SBRISSIA, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DOMINGA MARIA ZARAMELLA SBRISSIA. Filiação: JOAO SBRISSIA e HELENA SBRISSIA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, domingo, 21 de junho de 2026. Data do Falecimento: 20/06/2026.
JURANDIR VASQUES DE MOURA, 86 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: MARIA ROSA BERTOLI DE MOURA. Filiação: JOAO DE MELLO MOURA e ADA VASQUES DE MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
LAMARTINE GERVASIO GARCIA, 59 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: BENEDITO GERVASIO GARCIA e LUISA NUNES DA SILVA GARCIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
LEDA LEVORATTO FINKENSIEPER, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: OSMAR PEDROSA FINKENSIEPER. Filiação: EDUARDO LEVORATTO e HOSANA LEVORATTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, 60 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: EUGENIO GRAMINHOP DE OLIVEIRA e GERCI BONFANTE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 21 de junho de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
LUIZ DA SILVA VAZ BATISTA, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: FERNANDA DE LIMA. Filiação: SEBASTIAO BATISTA e ANGELINA DA SILVA VAZ. Sepultamento: LINHA PONTA GROSSA/CRUZ MACHADO, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MARIA APARECIDA DE PONTES, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NAO CONSTA e MARIA LUCIANA DE FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 20 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MARIA DA LUZ ZAMBONI BUZATTO, 83 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: PAULINO ZAMBONI e JUDITH FERREIRA ZAMBONI. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MARIA DE FATIMA ANDRADE, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: EDWARD ANDRADE e TEREZINHA LOPES DE ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MARLENE ZINK, 83 ano(s). Cônjuge: OSNY ZINK. Filiação: PEDRO DE JESUS MENDES e FRANCISCA CORDOVA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MASSAMIKI YOKOO, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MASSAMIKI YOKOO. Filiação: TOROKO YOKOO e YUKE YOKOO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 21 de junho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MAXIMO PEREIRA SANTANA, 88 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LAURA DA SILVA SANTANA. Filiação: SILVINOJOSE DE SANTANA e MARIA PEREIRA MARTINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
MINA ANNA SEINTZ DE JAKOBSON, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MOISES JAKOBSON ACHANZER. Filiação: ANTON SEINTZ e TONI SEINTZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO ISRAELITA SANTA CÂNDIDA, domingo, 21 de junho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
OLIVIA MACHADO LIMA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MACHADO e EVA PEREZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
OTHILIA HOFFMAN FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO FERREIRA. Filiação: LUIZ HOFFMAN e TEREZA FIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 21 de junho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
PAULO CARNEIRO LOBO, 85 ano(s). Profissão: GERENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: DIRLEI ROCHA LOBO. Filiação: LIBERO CARNEIRO LOBO e EMA DE OLIVEIRA LOBO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
PLINIO CORDEIRO DE ALMEIDA, 66 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA e JULIETA CORDEIRO DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
SUZETE GOMES DE CAMPOS, 64 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: LUCIO VILMAR GOMES DE CAMPOS. Filiação: ANTONIO ALVES DE SOUZA e ALZIRA TAVARES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 21 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
TANIA MARA GUGELMIN NEVES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR NEVES e NICE MARIA DE LOURDES GUGELMIN NEVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 20 de junho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
TEREZA DE JESUS DA SILVA MAUES, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLSBAD DE AZEVEDO MAUES. Filiação: MARCELINO DE ANDRADE SILVA e FRANCISCA FREITAS DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 21 de junho de 2026. Data do Falecimento: 20/06/2026.
THEREZINHA ROSSI BORQUEZANI, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DEOCLIDES ANTONIO ROSSI BORQUEZANI. Filiação: DEOLINDO THOMAZINI e AMELIA FERREIRA DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 21 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.
THIAGO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA, 12 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROBSON RIBEIRO DA SILVA e BRUNA FERNANDA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sábado, 20 de junho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/06/2026.