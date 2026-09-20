Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 20/09/2026

ALEX SANDRO GARCIA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PATRICIA CRISTINA FAVA. Filiação: LUIZ CARLOS GARCIA e DIVA DOS SANTOS GARCIA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE PARANAGUA, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ANTONIO CARLOS FARIAS, 73 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: TEREZINHA TOMIO FARIAS. Filiação: VIOLETA ROSA FARIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ANTONIO MORAES, 87 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ARLETE WISTUBA MORAIS. Filiação: JOAO MARIA MORAIS e IRACEMA OLIVEIRA MORAIS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 20 de setembro de 2026 às 13:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ANTONIO PEREIRA COELHO, 76 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: APRONIANO AUGUSTO COELHO e ALICE PEREIRA DE FREITAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ANTONIO RODRIGUES NETO, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: MARIA OLIVEIRA RODRIGUES. Filiação: PAULINO RODRIGUES e ELVIRA ROSA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
BENEDICTA APARECIDA DO NASCIMENTO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PETRONILIO PEREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: ANTONIO CYPRIANO e MARIA SULINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 20 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
CECILIA FELIS SANT ANA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATAIDE LOPES SANT ANA. Filiação: JOAO CANDIDO e IRIA KAREPE CANDIDO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
DAMIANI RATKOSKI, 91 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: LIDIA SMENTKOVSKI RATKOSKI. Filiação: ESTANISLAU RATKOSKI e APOLONIA RATKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 20 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
DORIVAL ALVES DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALDINO ALVES DE OLIVEIRA e TEREZINHA SALETE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
DULCE DE FATIMA LAZZERI, 60 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANGELO LAZZERI e ALDA THEREZINHA TRONCO LAZZERI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ELTON CARLOS DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ARISTOVALDO VERISSIMO DE OLIVEIRA e IRACINA LIMA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ELVIRA MARIA DA LUZ SILVA, 101 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Cônjuge: JOSE HILARIO DA SILVA. Filiação: ADAO FERREIRA DA LUZ e JOVITA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
EURIVELTO DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: CILENE DA LUZ DOS SANTOS. Filiação: EURIDES DOS SANTOS e ANA ALVES ELIAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
FELIPE OLIVEIRA DA COSTA PANNI, 44 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: ILDEBERTO PANNI DE OLIVEIRA e IEDA DA COSTA PANNI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
FRANCIELI EURICH ZENI, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FERNANDO RODERJAN ZENI. Filiação: ELZIRA EURICH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
FRANCISCA SILVANA DA CRUZ, 52 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ISAIAS FRANCELINO DA CRUZ e RAIMUNDA IRISMAR DA CRUZ. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
GERSON NUNES DE PAIVA, 58 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: BENEDITO CARVALHO DE PAIVA e SILVARINA NUNES DE MARINS DE PAIVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
HEITOR TRINDADE, 40 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NAO COSNTA EM DOCUMENTO e MARLENE APARECIDA TRINDADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
IEDA MARIA VIEIRA LOCATELLI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JOAO JORCELI LOCATELLI. Filiação: APARICIO ANTUNES VIEIRA e ABIGAIL MOURA VIEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 19 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JACINTO LUIZ DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NADIR MARQUES DA SILVA. Filiação: CANDIDO LUIZ DA SILVA e LAURINDA DE JESUS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JAMESGLEICE RIZ FRANCA, 43 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARCOS RODRIGO LIMA. Filiação: JOSEVALDO DE OLIVEIRA FRANCA e IRACEMA RIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JAVER LOURENCO MARTINS, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: CLEMENCIA ROSA MARTINS. Filiação: JOAO LORENCO MARTINS e ADELAIDE LINS MARTINS. Sepultamento: CEMITERIO LAJEADO GRANDE ( CERRO AZUL ), domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JEFFREY SCOTT CRANE, 58 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EMILIA SAYULI HIGASHI. Filiação: ERNEST RUCKER CRANE e SANDRA MCILVEEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 20 de setembro de 2026 às 09:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JOSE CLEBSON FERREIRA DA SILVA, 37 ano(s). Filiação: ANTONIO FERREIRA DA SILVA e ROSINEIDE ENTO DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO PEDRO- BAHIA/BA, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JOSE EGIDIO NIELS, 82 ano(s). Profissão: COBRADOR DE ONIBUS. Cônjuge: MARIA DE LOURDES NIELS. Filiação: OLIVIO NIELS e MARIA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JOVINA DA SILVA PEREIRA, 90 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: ABILIO RIBEIRO DE SOUZA e DOLORES FERREIRA DA SILVA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
JUDIT SUZETE KORMANN DE MORALES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEGUNDO ROSENDO MORALES. Filiação: PAULO JOAO KORMANN e IRENE CHARLOTE KORMANN. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 20 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
LETICIA OLIVEIRA DO VALLE, 104 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO BARROS DO VALLE. Filiação: ARISTIDES DE OLIVEIRA e ERNESTINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 20 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
LUIS CARLOS ULIANA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ADEMAR ULIANA e EUGENIA MASSELA ULIANA. Sepultamento: CREMATORIO CAMPOS GERAIS, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MANOEL DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE ELIAS MORGES. Filiação: MARIA JOSE DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARIA CONCEICAO LEME FRIEDRICH, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CHARLES FRIEDRICH. Filiação: JOAO LAUREANO LEMES e IZABEL DOS SANTOS LEMES. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARIA DOS ANJOS FERREIRA SOLAK, 87 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: ILO JOAO SOLAK. Filiação: MANOEL PEDRO FERREIRA e DAVINA FERREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 20 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARIA ELENA SCHWAIGERT, 76 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: ANTONIO SOUZA SCHWAIGERT. Filiação: ATHALIBA GASPAR e MARCELINA STAVIS GASPAR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 20 de setembro de 2026 às 19:30h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
MARIA HELENA SILVEIRA MACIEL, 86 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Filiação: PEIXOTO DE LORENZI MACIEL e CAMILLA SILVEIRA MACIEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARIJANE PEREIRA SERRAO, 50 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: MIGUEL SERRAO DE LIMA e MARIA CLEONICE PEREIRA SERRAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 19 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARIO JORGE POLLI, 62 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA CRISTINA GORECKI POLLI. Filiação: PEDRO POLLI e IRENE DE FREITAS POLLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 19 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MARTINHO BORGES STIPP, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO MANUTENÇÃO. Cônjuge: VANDA CRUZETTA STIPP. Filiação: HENRIQUE STIPP e OTILIA BORGES STIPP. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sábado, 19 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MAURICIO RIBEIRO CORREIA, 42 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ANTONIO ANTRO RIBEIRO CORREIA e LIDIA RIBEIRO CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MIGUEL FRANCISCO ANTUNES ARGENTINO, 7 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: CIDOMAR ANTONIO ARGENTINO e KAROLINE DA ROCHA ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MIGUEL GREBOGE, 88 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: IGNACIO GREBOGE e MARIA JAREK GREBOGE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
MIGUEL HENRIQUE BARROS MACHADO, 18 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: EZEQUIEL MACHADO e IRAINA PORTES DE BARROS MACHADO. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
ODETE GONCALVES CORREA, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BENJAMIM GONCALVES DA VEIGA e HISANO GONCALVES DA VEIGA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 20 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.
RACHEL DOS SANTOS CAMPOS, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DJALMA TAVARES DE CAMPOS. Filiação: CHRISPIM RODRIGUES DOS SANTOS e ROSA MARCELINO GONCALVES. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO – PONTAL DO PARANA/PR, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
RAFAELLA DA COSTA E SILVA, 48 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ABILON DA COSTA E SILVA e VERA LUCIA DA COSTA E SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO – PONTAL DO SUL/PR, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
RODRIGO ALLIS SOARES COSTA, 31 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO ALEXANDRE DA COSTA e MARCILIA REGINA PINHEIRO SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
RONALDO PACHECO MEDEIROS, 69 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: MARIA TERESINHA DOS SANTOS MEDEIROS. Filiação: SINVAL FREITAS DE MEDEIROS e ZILDA PACHECO DE MEDEIROS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
SALETE BATISTA GRAMINHO, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO ALBERTO BATISTA e ORIZONTINA DE MEIRA BATISTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
SERENA MARIA DA SILVA SILVERIO, 4 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: EVERSON SILVERIO VIEIRA e RAYSSA MARIA DA SILVA SILVERIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
VALDIVIO ALVES MARTINS, 74 ano(s). Profissão: EXTRUSOR(A). Cônjuge: ANA MARIA MARTINS. Filiação: JOAO ALVES MARTINS e BELARMINA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VALDO ZANETTE, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SANDRA REGINA ZANETTE. Filiação: BATISTA JOAO ZANETTE e MARIA DAROS ZANETTE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 20 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 19/09/2026.
VALENTIM NICOLOZI, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: DOMINGOS NICOLOZI e MARIA IGNACIO NICOLOZI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 20 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 20/09/2026.
VILMA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 20 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 19/09/2026.