Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)
ADALBERTO ANTONIO DA CRUZ, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: CANUTO JOSE DA CRUZ e UBALDINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ADELIA KELNIAR SILVERIO, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO KELNIAR e VERONICA KRECZEEKOUSKI KELNIAR. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ADRIELLE ANDRADE DIAS, 34 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: OSMAR DIAS e ADRIANA ANDRADE ROSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
AGENOR DA CUNHA, 76 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: EMA DA CUNHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
AIRTON MENDES PINTO, 77 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: JANY DE PAULA PINTO e AMELIA MENDES PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ANDRE KLUTCHKOVSKI, 76 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: MIGUEL KLUTCHKOVSKI e HELENA OLGA KLUTCHKOVSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)
ARISTEU MENDES DO IMARAL, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ANTONIO MENDES DO IMARAL e MARIA MADALENA DO IMARAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ARNALDO LOPES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: JOSE LOPES DOS SANTOS e MARIA DO NASCIMENTO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
BASILIO MUZEKA, 86 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Cônjuge: MARIA APARECIDA MUZEKA. Filiação: ANTONIO MUZEKA e OLGA MUZEKA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
BRIGIDA DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOAQUIM ANTONIO DA SILVA e ROSA SPINDOLA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
CARLOS EDUARDO FARELLI PINHO, 51 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ALINE FERREIRA DOS SANTOS. Filiação: JOSE CARLOS VIEIRA PINHO e MARILDA FARELLI PINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
DAVINA NEVES DE ALMEIDA, 99 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: HONORIO CAMARGO DE ALMEIDA. Filiação: MARIA ERMOGENIA DA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
DELY GALLIANO DAROS, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IRATY DO VALLE DAROS. Filiação: KYDO JAMES GALLIANO e CARMELINA BORGO GALLIANO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
DINORA ANDRE DOS SANTOS CASTRO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON MACEDO DE CASTRO. Filiação: JOAO ANDRE DOS SANTOS e JOSEFINA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)
ELIANA DE FATIMA RODRIGUES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EWALDO DAS DORES GONCALVES RODRIGUES e JOSEFA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 31 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ELIZABET DO ROCIO DOS SANTOS, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMIDIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO. Filiação: MARCOS BENATTO e ISAURA KLEINA BENATTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
GECINA MARTINS DO PARAIZO, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO MARTINS DE ARAUJO e MARIA RITA DO PARAIZO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
GRACI MARQUES OLIMPIO, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSUE OLIMPIO. Filiação: URSULINA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 01/11/2026.
GUARACI DE BRITO, 63 ano(s). Cônjuge: ROSANGELA DO ROCIO DE BRITO. Filiação: SEBASTIAO LUCAS DE BRITO e HERTA ALIDIA DE BRITO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 1 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
HAMILTON TOSO, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ELIETE APARECIDA BONIN TOSO. Filiação: OLIVIO TOSO e ANTONIA KREFER TOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
HELIO SOLAR, 75 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MIGUEL SOLAR e MARIA SOLAR. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 13:40h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
ILOIRCE DAS GRACAS VIEIRA OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA e NOEMI VIEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
INEZ VALDERA, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MARCIANO GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: JOAO VALDERA e ROSALIA VALDERA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JAIR GOMES DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: VILMA DE FATIMA DA SILVA. Filiação: WILOBALDO GOMES DA SILVA e SENHORINHA MIGUEL DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 31 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JAQUELINE SILVEIRA DE ALMEIDA DE LIMA, 47 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: MARCELO DE LIMA. Filiação: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA e ANIZIA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JOAO ACIR PADILHA, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JULIO PADILHA e DAVINA PADILHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 1 de novembro de 2026 às 11:18h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JOAO BATISTA LEAL, 62 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: EDUARDO BATISTA LEAL e GUIOMAR DA SILVA LEAL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JOAO BATISTA ZANCANARO, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: NARCY ZANCANARO. Filiação: LUIZ ZANCANARO e ONORINA BRANCHER ZANCANARO. Sepultamento: CREMATORIO JD DAS OLIVEIRAS, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
JOELSON DA SILVA CALIXTO, 42 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: YSLANIA DA MACENA SILVA. Filiação: BENEDITO ONOFRE CALIXTO e FRANCISCA BATISTA DA SILVA CALIXTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
KINUYE KOTI YJU, 87 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: MATIU KOTI e UTO KOTI. Sepultamento: DEFINIR, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
LUCIO KYOMI MORI, 67 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA ELIZABETE FERREIRA MORI. Filiação: KIYOTA MORI e SHIKAKO MORI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIANA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARIA MADALENA BALDUINO DA COSTA, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL JOSE DA COSTA. Filiação: JOAO INACIO BALDUINO e MARIA AMBROSIA BALDUINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARIZALDA EVANGELISTA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: MARIO EVANGELISTA DE SOUZA e ALMERINDA EVANGELISTA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)
MARLENE ANESI BROLEZE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO ANESI e ANA DOS REIS ANESI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JESUITAS, segunda-feira, 2 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARLI ELIZABETE SOUZA DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: ZULMIRO ALVES DOS SANTOS e AURORA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de novembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MARTA LOPES DO PRADO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILMAR RUSSI. Filiação: SABINO LOPES DO PRADO e MARIA BARBARA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
MOISES CARDOSO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: FLAVIANO PEREIRA DA SILVA e GALDINA MARIA CARDOSO DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de novembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
NAIR BELO MALUENDAS, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EFREN MALUENDAS APARICIO. Filiação: FLOURIVAL FERREIRA BELO e CHARIFA SALOMAO SALIBA BELO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 1 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
NEUZA ARCENO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR ARCENO. Filiação: JOAO PEDRO FRUTUOSO e LAURA FRANCISCA BUENO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de novembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
OLINDINA RAMOS CLAUDINO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO FRANCISCO CLAUDINO. Filiação: BENEVENTE BATISTA RAMOS e FLORIPA MAIA RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 31 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
OSVALDO ROSA DA SILVA, 82 ano(s). Filiação: SEBASTIAO ROSA DA SILVA e DELFINA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
SANDRA TERESA CLARO DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALDO CLARO DE OLIVEIRA e IONE HORN DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 31 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
SILVANIRA DA SILVA LIMA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EVERSON MANOEL DE LIMA. Filiação: MANOEL DA SILVA e DOMINGAS DE SANT ANA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO BENEDITO PARANAGUA, domingo, 1 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
SUELI RIBEIRO DA SILVA GOUVEA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIDIO CARMO DE GOUVEA. Filiação: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO e MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, domingo, 1 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 31/10/2026.
TEREZA SKALISZ, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GREGORIO SKALISZ e VERONICA SKALISZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
WILLIAN GABRIEL SERAFIM FELIX, 18 ano(s). Filiação: JOAO PAULO FELIX e LUANNA PEREIRA SERAFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 1 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 31/10/2026.
Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)