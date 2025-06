Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (1º)

ADY PAULINA REIKDAL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR REIKDAL FILHO. Filiação: EDUARDO MONTEIRO e GUILHERMINA MONTEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

AGEU DA SILVA NERI, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MANOEL NERI FILHO e HELENA JOSEFA DA SILVA NERI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

ALBINO GRUSS, 92 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA APARECIDA GRUSS. Filiação: OTTO GRUSS e ANA THORLUTHER GRUSS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de junho de 2025 às 14:00h.

ALDELY VASCONCELOS, 98 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: ARLINDO VASCONCELOS e ANTONIA VASCONCELOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 1 de junho de 2025 às 09:45h.

ANA ROSA DE QUADROS PRADO, 74 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARI JOSE QUIRINO DO PRADO. Filiação: EWALDO DE QUADROS e MARIA DE JESUS RODRIGUES DE QUADROS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

ANAYR MACHADO PRINCIVAL, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LEONIDE PRINCIVAL. Filiação: ANTONIO FAGUNDES MACHADO e CECILIA NOGOZZEKY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:00h.

ANDERSON ROBERTO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO, 50 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: AURINO ALEXANDRE DE FIGUEIREDO e LAURA TAVARES DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de junho de 2025.

ANDRE WAGNER PANZA, 41 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: JOSE ROBERTO PANZA e ROSANA WAGNER PANZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 1 de junho de 2025.

ANIELLE NERY DOS SANTOS, 5 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE CLAUDIO DOS SANTOS e ELIANE NERY DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 3 de junho de 2025.

ANIZIO ADANSKI, 74 ano(s). Profissão: ENCANADOR(A). Cônjuge: TEREZA CORDEIRO DE LARA ADANSKI. Filiação: PAULO ADANSKI e AUREA ADANSKI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

ARLINDO LICHTENFELZ, 82 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: SONIA MARIA ALVES LICHTENFELS. Filiação: HENRIQUE LICHTENFELZ e DEMETRIA MONARIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025.

CONRAD LUIZ ROSE, 54 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VIVANE LORENE ROSE ONHA e ROZANDA ROSALIN ROSE. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 1 de junho de 2025 às 18:00h.

DARCY DE PAULI, 96 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DELOVIRA DE PAULI. Filiação: MIGUEL DE PAULI e MAGDALENA ZANONA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

DECIO CORREA, 64 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LOURENCO CORREA e MARIA SEBASTIANA LIMA CORREA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 31 de maio de 2025 às 16:00h.

DENISE APARECIDA DIAS, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE INACIO DIAS e MARIA DE FREITAS DIAS. Sepultamento: CEMITERIO ASSUNGUI, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

DOROTHY BECKER, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BECKER e DONARIA PALEVODA BECKER. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025.

ELEONORA HOWE DO AMAZONAS, 67 ano(s). Profissão: PROMOTOR(A) VENDAS. Cônjuge: DANIEL DO AMAZONAS. Filiação: KONIBERT HOWE e MATILDE HOWE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, domingo, 1 de junho de 2025.

ELIZABETH MARIA KOBACHUK, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO SPRENGEL e TECLA SPRENGEL. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025.

EMILIA TSCHA, 97 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALOIS MIGUEL TSCHA. Filiação: SERAFIM VIEIRA e TECLA DEMKO VIEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

EVELISE CAVALHEIRO, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO CAVALHEIRO e ANDRELINA MENINO RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

FERNANDES WALKOVIECZ, 62 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARILENE ORTIS WALKOVIECZ. Filiação: EUGENIO WALKOVIECZ e ZULMIRA SILVA WALKOVIECZ. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:30h.

FRANCISCO CEZAR RIZENTAL DA LUZ, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HORLANDO DA LUZ e LINDAMIR RIZENTAL DA LUZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 1 de junho de 2025 às 16:00h.

FRANCISCO SOUTO LOPES, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO SOUTO LOPES e MARIA DO CARMO LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 1 de junho de 2025.

FRANCUA DOS SANTO ALMEIDA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MAIARA APARECIDA SILVA MENDES. Filiação: IZAUR DOS SANTOS e MARIA MADALENA DA CONCEICAO ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:30h.

GOJKO DERMANOVIC, 87 ano(s). Profissão: ENGENHARIA FLORESTAL. Cônjuge: MIRJANA DERMANOVIC. Filiação: NIKOLA DERMANOVIS e STANA DERMANOVIC. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025 às 17:00h.

HELIO DE BARROS, 81 ano(s). Profissão: ARTES PLÁSTICAS. Filiação: MARCIANO DE BARROS e MARIA DA GLORIA MACEDO COSTA BARROS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

ILKA LABHARDT SILVA, 74 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: FRANCISCO AGOSTINHO SILVA. Filiação: OSCAR LABHARDT e BRIGIDA ABDALA LABHARDT. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sábado, 31 de maio de 2025 às 15:00h.

JACY FICHTLER SCHMIDT, 84 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARIO ALFREDO JOAO SCHMIDT. Filiação: ERNEST MORITZ HERMAN FICHTLER e ALZIRA FICHTLER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 1 de junho de 2025.

JOANNA MARIA DE JESUS SASSA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO SASSA. Filiação: ANTONIO JOAO DA COSTA e LEONINA MARIA DA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 1 de junho de 2025.

JOAO MARIA SIQUEIRA DE LIMA, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ODETE ALVES DA SILVA. Filiação: JOAO VALDIR SIQUEIRA DE LIMA e DOLORES GOMES BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 1 de junho de 2025.

JOSANE CLAUDIA KATRUCHA BISCAIA, 53 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ERALDO BISCAIA. Filiação: REINALDO KATRUCHA e ADELIA COLACO KATRUCHA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 11:30h.

JOSE ANTONIO DUARTE, 63 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DICLEIA GAMAS DUARTE. Filiação: ALFREDO DUARTE e MARGARIDA FLORENCIO DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

JOVENTINA TORRES BARBOSA, 78 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: OSWALDO BARBOSA VILA NOVA e ELITA TORRES BARBOSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

JULIA SALDANHA, 77 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: JOSE SALDANHA. Filiação: JOA DE CRISTO ROCHA e DURCILIA DE CRISTO ROCHA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:00h.

LEILA GARIB DE PAULA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ROBERTO DE PAULA. Filiação: EDUARDO GARIB e DORALIA GARIB. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025.

LOURA BARTHE DA COSTA, 90 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: OLMIRO BARTHE DA COSTA e MARIA LEMOS DA COSTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 1 de junho de 2025 às 11:30h.

LUCIA LACHOVSKI RIBEIRO, 65 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: VANDERLEY RIBEIRO. Filiação: LUCIA LACHOVSKI RIBEIRO e BRONISLAVA LACHOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:30h.

MARCOS BARON, 45 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GERSON BARON e MARIA MARINETE FIORESE BARON. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025.

MARIA AIDA DE ALMEIDA, 82 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: VALDOMIRO DO ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA. Filiação: MAURILHO JOSE DA SILVA ZEFERINO e MARIA SEBASTIANA DA SILVA ZEFERINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:00h.

MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE DORDEIRO DE SOUZA. Filiação: VILSON MARTINS e ROSARIA DOS SANTOS MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:30h.

MARIA DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AMANCIO ANTONIO RODRIGUES e ALZIRA COSTA RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025.

MARIA NANCY JOROSKY, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZEMUNDO JOROSKY. Filiação: PEDRO KAPLUN e ROZA BAGGIO KAPLUN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

MARIO CESAR SMOLKA, 68 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: LEONEL SMOLKA e MARIA DE LOURDES SEADE SMOLKA. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 31 de maio de 2025.

MARLI DE LOURDES FERNANDES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FERNANDES e MARIA ROCHA FERNANDES. Sepultamento: PARQUE JARDIM PARAÍSO, domingo, 1 de junho de 2025.

MAYA MARINI NASCIMENTO DO AMARAL, 5 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUCIANO MARINI DO AMARAL e ALINE CRISTINA DO NASCIMENTO. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 31 de maio de 2025.

MELITTA WELTER, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BALDUINO WELTER e ELVIRA SCHNEIDER WELTER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:00h.

NADIVA DE OLIVEIRA MARIANO CAMILO, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURACI DE PROENCA RAMOS. Filiação: ADELINO MARIANO DA SILVA e ALAIDES DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 14:00h.

NAIR DE CAMARGO FORT, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO JOSE FORT. Filiação: BENEDITO DE CAMARGO e LEONARDA ROSA DE CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 31 de maio de 2025 às 16:30h.

NEVERTHON MENDES, 42 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: AIRTON MENDES e MARIA EMILIA MENDES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:30h.

NEWTON ISAAC DA SILVA CARNEIRO JUNIOR, 88 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: NEWTON ISAAC DA SILVA CARNEIRO e ELZA PEREIRA GOMES DA SILVA CARNEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 1 de junho de 2025.

NIVALDO CARDOZO DE FRANCA, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO CARDOZO DE FRANCA JUNIOR e VITORIA DA ROSA FRANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 11:00h.

OSVALDO HONEGER, 79 ano(s). Profissão: TÉCNICO EDIFICAÇÕES. Cônjuge: DIRCEI BASSOLI HONEGER. Filiação: ADAO HONEGER e OLGA HONEGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 09:30h.

PAULO CEZAR BORGES, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARIA APARECIDA DE ANDRADE BORGES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE LOURDES BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:00h.

PAULO ERNESTO DE MORAES, 72 ano(s). Filiação: EVONEO JACINTHO DE MORAES e ANESIA DIAS CUNHA DE MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 1 de junho de 2025.

ROSANA BEATRIZ GEMIN RODRIGUES, 63 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARCOS AURELIO RODRIGUES. Filiação: UBIRATAN BENEDITO GEMIN e BENEDITA DE LIMA GEMIN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

SANDRA MARIA DA MOTA NEVES, 64 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: LUIZ FERNANDO NEVES. Filiação: JOSE DOMINGOS DA MOTA e CARMELINA PADILHA DA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 1 de junho de 2025 às 15:30h.

SILVERIO GERMANO DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: FERRAMENTEIRO(A). Cônjuge: ANITA DROSDA DA SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e DEONOTILDE MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 1 de junho de 2025 às 16:30h.

UBELTA DEL VALLE JIMENEZ SUCRE, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JUAN IGNACIO JIMENEZ e CARMEN RAMONA SUCRE DE JIMENEZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 1 de junho de 2025 às 10:00h.

WILSON TEIXEIRA DE LIMA, 92 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: LAIS MARLENE DE LIMA. Filiação: JOAQUIM TEIXEIRA DE LIMA e CONCEICAO PRESTES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sábado, 31 de maio de 2025.

