Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (19)

AGENILA SOARES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ONOFRE SOARES DA SILVA e RITA MOREIRA DE MEIRELES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ALBINO MIKA, 71 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Cônjuge: WANDA VINUKA MIKA. Filiação: SEZISMUNDO MIKA e JOANA MIKA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ALEXIA IOLANDA, 30 ano(s). Filiação: SILVIO MACHADO e REJANE MERLI SANT ANA MACHADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 18 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ALOIR TADEU WOSCH, 63 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARIA ESTELA LINO WOSSCH. Filiação: MARTIN WOSCH e CECILIA KANIA WOSCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ALOISE SOBCZAK, 80 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: NAIR WOSSGRAU SOBCZAK. Filiação: JOSE SOBCZAK e ROSA SOBCZAK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ANA HERMINIA TAQUES PINTO DOS SANTOS, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO LULA DOS SANTOS. Filiação: WALDEMAR TAQUES PINTO e ECLEIA ARAUJO TAQUES PINTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOSE DE PONTA GROSSA, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ANA MARIA DE JESUS, 88 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MARIA JOANA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ANA ROSA RODRIGUES, 85 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: BENEDITO ELIAS GUIMARAES e VERGINIA MARIA DAS DORES. Sepultamento: MUNICIPAL, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ANTONIO DE CASTRO, 77 ano(s). Cônjuge: LOIDE SOLA CASTRO. Filiação: MANOEL DE CASTRO e SEBASTIANA ROBERTO DE CASTRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ANTONIO MARCOS DE MATOS, 63 ano(s). Profissão: PINTOR(A) AUTOMOTIVO. Filiação: ANTONIO DE MATOS e ELOA PEREIRA DE MATOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ARTUR TADEU ERGANG, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSELI ZEN ERGANG. Filiação: WALDEMAR GOTTLIEB ERGANG e DALILA DIVA ERGANG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
AUREA SILVEIRA VON DER OSTEN, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ALDIVAR VON DER OSTEN. Filiação: ANTONIO SILVEIRA BRAZIL e MARIA DA LUZ BERTHIER SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
AURINES FERREIRA GONCALVES, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROMILDO ALEXANDRE FERREIRA e MARIA ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
BALDUINO TOMASI, 95 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VIRMA ADELY SPAGNOLO TOMASI. Filiação: MODESTO TOMASI e DILEIA FEDERIZZE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
CLAUDIO SCHEIDT PENTEADO, 77 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VANDERLUCIA MARIA AZEVEDO PENTEADO. Filiação: JUSTINO FERREIRA PENTEADO e LEONOR SCHEIDT PENTEADO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
DANILO ALBERCA FERNANDES, 76 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: PAULA BOSCARO. Filiação: NILO ANDREZ FERNANDES e PALMYRA ALBERCA FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
DECIO PAOLINETTI, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: RUBENS PAOLINETTI e CARLOTA PAOLINETTI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
DIOGO GASPARINI COSTA, 41 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: DERLI JOSE DOS SANTOS e TEREZINHA CONCEICAO GASPARINI COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
DOLORES MANSSUR SCORSIN, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALFREDO SCORSIM. Filiação: ZACARIAS MANSSUR e JULIETA MANSSUR. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
DORIVAL MALAQUIAS, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: PEDRO MALAQUIAS e GEORGINA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ELIELTON LOCATELLI, 51 ano(s). Profissão: ANALISTA RECURSOS HUMANOS. Cônjuge: KARINNA SEIGO CERQUEIRA LOCATELLI. Filiação: VALTER LOCATELLI e LEOCIR FERREIRA LOCATELLI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
ELOIR CARRARO JANISKI, 79 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZIDORO JANISKI. Filiação: EVALDO CARRARO e ZENAIDE STANIASKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 19 de julho de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ERMEZENDA LIDIA RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO IGNACIO GUILHERME e SENHORINHA PROTAZIA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
FATIMA TRINDADE RIBEIRO LORENZONI, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) MECÂNICO. Cônjuge: GILMOR SABINO LORENZONI. Filiação: WILSON RIBEIRO e MARIA DE LOURDES TRINDADE RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
GENEROSO JOSE ALVES FILHO, 50 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: GENEROSO JOSE ALVES e MARIA CRISTINA DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
IACKSON DE OLIVEIRA BORGES, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JULITA NARDELLI BORGES. Filiação: EURICO DE OLIVEIRA BORGES e ELSA PONICK BORGES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
IRACI MESSIAS LACERDA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO MESSIAS LACERDA e CASTURINA AMANCIA LACERDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
IVO JOSE KEGLER, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: REINALDO FRANCISCO KEGLER e CECILIA KEGLER. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
JOAO DIVONSIR DE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANA FILOMENA PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA e ORIDIA MENDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
JOSE DE FREITAS CAIXETA, 89 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO PEREIRA CAIXETA SOBRINHO e ANA CAROLINA DE FREITAS CAIXETA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
JOSE LUIZ ARANTES, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ARANTES e YOLANDA APARECIA ARANTES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
JOSE MILTON MOREIRA PIFFER, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: AILY MOREIRA GOMES e ELZA PIFFER MOREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
JOSELHA DE CASSIA INNOCENCIO, 65 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: PEDRO INNOCENCIO e JANDIRA DA CONCEICAO KASTNER INNOCENCIO. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 19/07/2026.
JUSSARA MARIA HABITZREUTER, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUSTAVO ROBERTO HABITZREUTER. Filiação: PEDRO VIDAL e WLADISLAVA VIDAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
MARCO ANTONIO RAUCH DO ROSARIO, 50 ano(s). Filiação: OSNI ANTONIO DO ROSARIO e MARLENE RAUCH DO ROSARIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 18 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
MARIA DA CONCEICAO CORREA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GUARACI MACHADO CORREA. Filiação: HENRIQUE WASSUASKI e AMALIA WASSUASKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sábado, 18 de julho de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
MARIA EUNICE DA SILVA NUNES, 69 ano(s). Profissão: SALGADEIRO(A). Cônjuge: APARECIDO AFONSO NUNES. Filiação: GERALDO MENDES DA SILVA e LICERIA FAUSTINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
MARIA PAULINA OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: ADELINO MACHADO DE OLIVEIRA e MARIA MONTES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
OSCAR MARTINS REINA, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: ELI VIEIRA REINA. Filiação: ARCHIMEDES CORREIA REINA e TEREZA MARTINS REINA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
PAULINO CORDEIRO, 73 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: ROSELI VILA ROSA CORDEIRO. Filiação: EDUARDO CORDEIRO e MARIA JOAQUINA ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
PAULO CESAR SAVI, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARINES SAVI. Filiação: XISTO SAVI e TERESINHA MOREIRA SAVI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
PEDRO AMIN, 95 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: NEUSA GERBER AMIN. Filiação: AMIN ABDALA JOSE e NAGIBE JOSE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
RITA DE CASSIA ANTUNES, 55 ano(s). Profissão: CUIDADOR DE IDOSO. Filiação: ANTONIO MARTIM ANTUNES e IVONETE CORDEIRO ANTUNES. Sepultamento: ARAUCARIA, segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ROBERTO FRANCISCO ALVES, 65 ano(s). Profissão: MOTOBOY. Filiação: JOSE FRANCISCO ALVES e CAROLINA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de julho de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ROBERTO SOARES, 92 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: CHRISTIANO SOARES e AGNER RAUER SOARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ROMUALDO SOTOSKI, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: SUZANA VIEIRA. Filiação: MIGUEL MELO SOTOSKI e ANA KEMPE SOTOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 19 de julho de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ROSE MARI GOBI DOS SANTOS, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VILSON ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO OLIVIO GOBI e AZAURI DA SILVA GOBI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
SEBASTIAO LOURENCO LOPES, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: FRANCISCA LOURENCO DE FARIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de julho de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
SHYRLEI GRANETTO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY NASCIMENTO. Filiação: AUGUSTO GRANETTO e INES CARLOTTO GRANETTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
SIEGFRIED KUSSNER JUNIOR, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: SIEGFRIED KUSSNER e SOELI BERNADETH KUSSNER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
SIMONE DITZEL, 56 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ADILSON PANTA. Filiação: MIGUEL DITZEL e VICTORIA NATALIA DITZEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 19/07/2026.
SUELI BUSNARDO TULLIO, 85 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: ELI LUNA TULLIO. Filiação: AMADEU BUSNARDO e CECILIA BUSNARDO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
VERA LUCIA DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALZIRA DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.
WILSON DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARLENE MENDES FERREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: ANANIAS DE OLIVEIRA e ANTONIA XAVIER DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO A DEFINIR, domingo, 19 de julho de 2026. Data do Falecimento: 18/07/2026.
ZILMA OLIVEIRA MAGALHAES, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDIR DA SILVA FARIAS. Filiação: OLEGARIO JOSE MAGALHAES e MARIA GERALDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 19 de julho de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/07/2026.