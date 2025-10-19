Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 19/10/2025

ANTONIO AGNER, 82 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: INES DE AGNER. Filiação: ARSENIO AGNER e ADONITA DE FARIA AGNER. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GLORIA ALVES DA SILVA. Filiação: JARBAS AUGUSTO DA SILVA e ROSARIA VILAS BOAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 19/10/2025.
CLAROLINDA PALHANO AMADEU, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOSE AMADEU. Filiação: NAO CONSTA e MARIA PALHANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:45h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
DERCILIO ALVES DE OLIVEIRA, 98 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Filiação: ANDRE ALVES DE OLIVEIRA e GUILHERMINA CARNEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
DIRCEU RONQUI, 71 ano(s). Profissão: MAQUINISTA. Cônjuge: AMERI ELIANI GARBUGIO RONQUI. Filiação: ANTONIO RONQUI e AMERI ELIANI GARBUGIO RONQUI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
EDGAR JOSE NATERA, 61 ano(s). Profissão: MECANICO MONTADOR. Filiação: NAO CONSTA e ROSA DEL VALLE NATERA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
ELIZETE CONCEICAO FERREIRA JARDIM, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SEBASTIAO FERREIRA JARDIM e LAURA NOGUEIRA JARDIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
ELVIRA DE PIERI ERMOSO, 95 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: ANDRE ERMOSO. Filiação: ALBINO DE PIERI e THEREZA BOARINI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
ERENY MUSA HASAN ABDEL HAMID, 89 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: MUSA HASAN ABDEL HAMID. Filiação: WALDEMAR MARIUS e MARIA AMELIA MARIUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO MUÇULMANO JARDIM DE ALLAH, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
FERNANDA NATIVIDADE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Filiação: OSWALDO NATIVIDADE e CELIA PINTO NATIVIDADE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
GILBERTO ASANO, 62 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ANA PAULA DE OLIVEIRA. Filiação: MASANORI ASANO e SEI ASANO. Sepultamento: CEMITERIO ARAÇA – SAO PAULO, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
IVANILDA SPINDOLA DE ATAIDES FELISBINO, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS JOSE FELISBINO. Filiação: ANTONIO SPINDOLA DE ATAIDES e RITA RIBEIRO DE ATAIDES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
LEOPOLDINA DE AZEVEDO, 89 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: PEDRO SILVEIRA DE AZEVEDO. Filiação: TERTULIANO GONCALVES e EUGENIA DA SILVA GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
LIZETE DO PILAR BONATO ABRAO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARCOS ROBERTO ABRAAO. Filiação: JOAO BONATO JUNIOR e THEREZA ROSA BONATO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MARIA DE FATIMA LEITE SANTOS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZAIAS RIBEIRO SANTOS. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS LEITE e JOSEFA GOMES LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 19 de outubro de 2025 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO GOMES DA SILVA e ENEDINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MARIA EDUARDA TIVES DA SILVA, 10 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: LUIS GUILHERME DA SILVA e JESSICA KAUANA DOS SANTOS CUNHA TIVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
MARILENE ASSUNTA GAGNO, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: URBANO GIOVANI GAGNO e CATHARINA GAGNO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 19 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
NISE ANGELICA HAIDINGER, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSMAR HAIDINGER. Filiação: JOSE VICTOR LANDOSKI e CASILDA RIBEIRO LANDOSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
OLGA ALVES, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO FRANCISCO ALVES e ADELIA RODRIGUES ALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 19 de outubro de 2025 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
PEDRINA MEIRA FURQUIM, 75 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ANTONIO FURQUIM. Filiação: JOANA MEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
SERGIO RODRIGUES DE SOUZA, 52 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Filiação: LAZARO MARIA DE SOUZA e JURACI MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
SILMARA DO ROCIO MANOEL, 57 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: ALDIMIR MANOEL e NEVAIR TEREZINHA MANOEL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 19 de outubro de 2025. Data do Falecimento: 18/10/2025.
SILVESTRE SIKORA, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: DENIZE ALICE SIKORA. Filiação: ANTONIO SIKORA e PELAGIA SIKORA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
TEREZINHA DE JESUS CHAGAS, 80 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BENEDITO ALVES DOS SANTOS. Filiação: JOSE DOMINGOS DAS CHAGAS e MARIA DE JESUS DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 19 de outubro de 2025 às 14:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.
VALDECIR PATEIS NEVES, 62 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: AMELIA TEREZINHA NEVES. Filiação: NORALDINO PATEIS NEVES e GENI CASSIANO NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 19 de outubro de 2025 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/10/2025.