Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo, 18/10/2026

ABRAAO NASCIMENTO DE SOUZA, 33 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO APARECIDO DE SOUZA e SILMARA DO NASCIMENTO DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ANTONIO DO NASCIMENTO, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO BATISTA DO NASCIMENTO e OTAVIA SOARES BATISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ARLETE VARGAS DE ARAUJO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL CARLOS MORITZ DE ARAUJO. Filiação: LAURO VARGAS e CECY DE OLIVEIRA VARGAS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ARQUIMEDES JOSE DUARTE, 88 ano(s). Profissão: ASCENSORISTA. Filiação: ROSALINO JOSE DUARTE e ALGENIRA FAGUNDES. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 18 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
CARLITO FIDELIS DA PAZ, 81 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CONCEICAO MACIEL DA PAZ. Filiação: GONCALO FIDELIS DA PAZ e OLIMPIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 18 de outubro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
CARMEN MARIA LEINIG FERREIRA DO AMARAL, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AYRTON FERREIRA. Filiação: BERNARDO LEINIG e JULINHA CHALBAUD LEINIG. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sábado, 17 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
CELSO LUIZ ANDREATA, 63 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: IZAHIR ANDREATA e VERA MARIA ANDREATA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, domingo, 18 de outubro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
DURVAL MARTINS DO ROSARIO FILHO, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIANE CONCEICAO DA SILVEIRA DO ROSARIO. Filiação: DURVAL MARTINS DO ROSARIO e JUCY SILVA DO ROSARIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sábado, 17 de outubro de 2026 às 19:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ELCIO DA SILVEIRA, 65 ano(s). Profissão: AJUDANTE. Filiação: WALDEMAR GONCALVES DA SILVEIRA e JUREMA MACHADO DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ELIENE DE JESUS DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: CHARLEO SANTOS CAMPOS. Filiação: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS e SILBENE ROCHA DE JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 18 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ELISEU CAMPOS, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: CELIA DA COSTA. Filiação: DOMINGOS CAMPOS e SEOMARIA CANDIDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
EUCLIDES OTILIO DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA MARIA DA SILVA SANTOS. Filiação: OTILIO PEDRO DOS SANTOS e GLORIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
IVAN DE JESUS CORREA, 62 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JOCEMARI APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS. Filiação: FRANCELINO DO CARMO CORREA e ANA DA PENHA DE PAULA CORREA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
JORGE LUIZ BORGES, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: CLEONICE DA LUZ BORGES. Filiação: ANTONIO ROSALVO BORGES e ISAURA FARIA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
JUREMA DO CARMO PEREIRA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE MARIA GONCALVES e MARIA TRINDADE DE AVILA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sábado, 17 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LIDIA BALUK, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE SAVISKI e ANA SAVISKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LINDOLFO ALVES DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: MARIA ROZARIO DE OLIVEIRA. Filiação: JOAO ALVES DE OLIVEIRA e MARIA IZABEL DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LORETE PUDELL GONZAGA, 91 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: LUIZ GONZAGA JUNIOR. Filiação: GUILHERME PUDELL e ELVIRA MADALOZO PUDELL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LUCIANA CRISTINA ELICKER CADORE, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ARLINDO MENDES VON GRAFEN e ORAIDE ELICKER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LUIS RENATO PATIAS, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: GELINDO PATIAS e ROSA MARIA PATIAS. Sepultamento: DEFINIR, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
LUIZA AGUEDA DIAS FERREIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTIVO FERREIRA FILHO. Filiação: JOSE DE LUNA DIAS e EDNEA VIANA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
MARIA CECILIA TOGNOLI SARMENTO, 3 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: HENRIQUE REINALDO SARMENTO e AMANDA TOGNOLI SARMENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sábado, 17 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 17/10/2026.
MARIANE TABORDA PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: TELEMARKETING. Filiação: REINALDO TABORDA PEREIRA e CREUSA LINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 18 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 17/10/2026.
NILSON DE MOURA, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSIENE KNAPIK. Filiação: OSVALDO RODRIGO DE MOURA e EMILIA DA SILVA MOURA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 18 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
OLIVIA VIEIRA BRASIL, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENATO VIEIRA BRASIL. Filiação: MARIO GAIO e MERCEDES LAZZAROTTO GAIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ORMINDO MOURA, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: NEUSA MARIA MOURA. Filiação: CRISPIM MOURA e HELENA DAVID MOURA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 18 de outubro de 2026 às 14:30h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
OZORIO LUCAS BARBOZA, 63 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: GENI DA SILVA BARBOZA. Filiação: CAETANO LUCAS BARBOZA e MARIA APARECIDA COSTA BARBOZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
PALMIRA ZANELLA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADELINO ZANELLA. Filiação: JOSE DORO e HERMINIA THERREZA BERTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 18/10/2026.
PAULO CESAR MARIANO, 59 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: MIGUEL ARCANJO MARIANO e ALICE MARANGONE MARIANO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 08:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ROSANGELA PINHEIRO PIRES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIS ABEL PIRES. Filiação: HORACIO PINHEIRO e ROSALINA DE QUADROS PINHEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE IMBITUVA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
ROSANGELA RODRIGUES MOREIRA, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAO CARLOS SILVEIRA DA ROSA. Filiação: MARIA DA LUZ RODRIGUES MOREIRA e MARIA DA LUZ RODRIGUES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
SALVADOR ANANIAS FILHO, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SALVADOR ANANIAS e ELIZA CORREDATO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de outubro de 2026. Data do Falecimento: 17/10/2026.
TEREZINHA SOARES DA SILVA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JUVENAL SOARES e ANA SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de outubro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.
VALFRIDO PINTO DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ERNESTO PINTO DA SILVA e SUZANA BECKER DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 18 de outubro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 17/10/2026.