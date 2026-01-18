Falecimentos em Curitiba: obituário deste domingo (18/01)

ALDEMIR ALVES DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: ROSY MARY ANDRADE DE ARAUJO. Filiação: JERONIMO ALVES DE ARAUJO e MARIA BONFIM DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
DOLIRIA PEREIRA DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: TOBIAS PEREIRA DOS SANTOS e JUVELINA FREITAS DE LIMA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
EDISON ANTONIO NUNES, 73 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ABILIO PEREIRA NUNES e ANNA MARTINS NUNES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
ESIEL DE AMORIM SOARES, 64 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELOIR DE LIMA SOARES. Filiação: ROLDAO SOARES e ISAURA AMORIM SOARES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 18 de janeiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
FLORENCIA VIANA BENTO, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FLORENTINO JOSE BENTO e VICENCIA AUGUSTINHA BENTO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
HELIO FRANCHETI, 72 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: APARECIDA LOPES FRANCHETI. Filiação: ELVIO FRANCHETI e ANTONIA FORTUNATO FRANCHETI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
HERODIAS ROSA SILVA DA CUNHA, 83 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: JOAO TEIXEIRA DA CUNHA. Filiação: ENOCH CABRAL DA SILVA e ELZA ROSA DE CARVALHO SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
JOAO ADILSON DA CRUZ, 76 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TERESINHA NASCIMENTO DE JESUS DA CRUZ. Filiação: JOAO ROSA DA CRUZ e ANA ROSA DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
JOSE DAIR ZAIA, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LEIDA LUCIO ZAIA. Filiação: FRANCISCO ZAIA e OLGA ZAIA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
JUVENAL FRANCISCO DE ANDRADE, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSILENE GELINSKI DE ANDRADE. Filiação: OTAVIO PEREIRA DE ANDRADE e ENEDINA DOS SANTOS ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
MARGARIDA BLOCKI, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: PEDRO BLOCKI e ANNA BLOCKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
MARIA NATALINA RIBEIRO DA ROSA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VICENTE NAURI DA ROSA. Filiação: NESIO RIBEIRO e MARIA ORANDINA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
RAIMUNDO JOSE SANTANA, 66 ano(s). Filiação: MANOEL JOSE SANTANA e LINDAURA MARIA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
REINALDO ALESSI, 75 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IZABEL MARIOTTO ALESSI. Filiação: DAVID ALESSI e JULVIRA MENON ALESSI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 17/01/2026.
RITA MARCONDES DE OLIVEIRA RIBEIRO, 87 ano(s). Cônjuge: AGUINELO JOSE RIBEIRO. Filiação: ANTONIO MARCONSES DE CAMPOS e FILOMENA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
SEBASTIAO CUSTODIO MENDES, 81 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: TERESA MENDES. Filiação: DOMINGOS CUSTODIO MENDES e BALBINA PLACIDINA FERREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
SELMA ALVES DE FREITAS, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO SOBRINHO DE FREITAS e IZOLINA ALVES DE FREITAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 18 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 18/01/2026.
SOLANGE FRANCO RODRIGUES DE MEIRA, 69 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: MARIO ELOI DA SILVEIRA. Filiação: CEZEFREDO FRANCO e ANA FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 18 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.
YVONE EPHIGENIO ANTONGINI RAMAGEM, 80 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: PAULO EPHIGENIO e NADIR DA SILVA VIANA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de janeiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 18/01/2026.