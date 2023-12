Falecimentos em Curitiba: Obituário deste domingo (17)

Ademar da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José da Silva e Izaura Moreira. Sepultamento ontem.

Adriano Meneghini, 62 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Armando Meneghini e Arifrasia Rossi. Sepultamento ontem.

Alexandre da Silva Brolezze, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Paulo Brolezze e Alessandra da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Alzira Glaci Foesch, 83 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Bruno Dombrowski e Maria Dombrowski. Sepultamento ontem.

Ana Heliodora Schnaider de Paula, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Schnaider e Sofia Nalevako. Sepultamento ontem.

Antônio Geraldo Dias, 71 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Pedro Ramalho Dias e Olinda Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Antônio Vaz, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Olívio Vaz e Margarida Bales Vaz. Sepultamento ontem.

Arlindo Milhoretto, 91 anos. Profissão: fiscal de transporte. Filiação: João Marcílio Milhoretto e Sophia Guibur Milhoretto. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Braga – São José dos Pinhais (PR), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Arlindo Silvério do Prado, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Benedito Silvério do Prado e Maria Calesso do Prado. Sepultamento ontem.

Armelino Ribeiro, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ribeiro e Luíza Alves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Benedita Ribeiro de Souza Ceolin, 72 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João Ribeiro de Souza e Doracia Ribeiro de Souza. Sepultamento ontem.

Bolivar Vieira Pinto, 72 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Lotario Leônidas Pinto e Morena Vieira Pinto. Sepultamento ontem.

Bruno Vinícius Figueredo de Oliveira, 21 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vinícius Soares de Oliveria e Indianara Figueredo. Sepultamento ontem.

Clarinha Cella de Oliveira, 71 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Cella e Natália Yako. Sepultamento ontem.

Daniel de Campos, 41 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Luzia de Campos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Darci Rogelio Badaz, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ivo Badaz e Wanda Zabloski Badaz. Sepultamento ontem.

David Wilson Barbosa de Cordova, 41 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Sérgio Chaves de Cordova e Erida de Fátima Barbosa de Cordova. Sepultamento ontem.

Delucir Conti, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Gentil Conti e Alda Scarabelot Cont. Sepultamento ontem.

Dirceolene de Fátima Ribeiro, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Dorval Leodoro Ribeiro e Leopoldina Ferreira Ribeiro. Sepultamento ontem.

Dulcidia de Baura Goulin, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Simão de Baura e Purcina Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Elizabeth Carmona Mellero, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Domingos Mellero e Maria Carmona. Sepultamento ontem.

Emílio Dejair Zamberlan, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Hermelino Zamberlan e Carmen Fernandes Zamberlan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal de São Francisco de Paula.

Erondina Machado Castilhos, 91 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hilario Machado de Lima e Celedonia Machado Palazuelos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Mallet.

Eronides Antônia da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Teodoro Fagundes e Antônia Correa Fagundes. Sepultamento ontem.

Eulália Gaiovi, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Silvestre Strzalkowski e Júlia Strzalkowski. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Evani Dias Borges, 75 anos. Filiação: Tavertino Dias e Ana da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Felipe Marcovski, 93 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Marcovski e Francisca Marovski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gabriela da Cruz Oliveira, 9 mes(es). Filiação: Adilson e Eliane de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gerson Inácio Costa, 61 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Inácio Costa e Maria Gomes Costa. Sepultamento ontem.

Hudson Rian Dutra, 17 anos. Filiação: Marcos Dutra e Vânia Maria Mendes Dutra. Sepultamento ontem.

Ildo Rosset, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Antônio Rosset e Ida Ângela Pasa Rosset. Sepultamento ontem.

Irair de Oliveira da Silva, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Cândido de Oliveira e Otacília Dias. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moradores do CICCuritibaPR.

Isadora de Freitas Ribas, 8 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rafael Gomes Ribas e Damaris Cristiane Fagundes de Freitas. Sepultamento ontem.

Ivan Menezes de Carvalho, 89 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Joaquim Carvalho e Yvonne Menezes de Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Janio dos Santos Francisco, 21 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Janio Francisco e Sirlei dos Santos. Sepultamento ontem.

João Machado, 73 anos. Profissão: servente. Filiação: José Machado da Silva e Vicentina de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Augusto da Silva, 78 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Felisberto da Silva e Maria de Castro Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

José dos Santos, 71 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João dos Santos e Neuza Alexandre dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jurandir Boscardin, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Boscardin e Diolanda Túlio Boscardin. Sepultamento ontem.

Laertes Luiz Pavin, 49 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Antônio Luiz Pavin e Lúcia Matuzewzcki Pavin. Sepultamento ontem.

Lucas Machado Bastos de Lima, 28 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Clayton Luiz Bastos de Lima e Raquel Machado. Sepultamento ontem.

Luiz Adriano Galeto, 43 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Hamilton do Russio Galeto e Margarida Maria Galeto. Sepultamento ontem.

Luiz Antônio da Luz, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Paulo da Luz e Rosi de Almeida da Luz. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Alves, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Alves e Maria Cardoso Alves. Sepultamento ontem.

Luíza Alves de Lima de Souza, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lima de Souza e Maria Alves da Glória. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Marcos Roberto dos Santos, 50 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Gilberto Cordeiro dos Santos e Izabel Medeiros dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Boa Vista Campo MagroPR.

Maria Apparecida Marinari, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Benedicto e Victória Piassa. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Gulim Lucchin, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Gulin e Ângela Ferro Gulim. Sepultamento ontem.

Mateus Fonseca Scormin, 3 anos. Filiação: Bruno Bornacina Scormin e Renata Junqueira da Fonseca. Sepultamento ontem.

Maurício Antônio de Carvalho Júnior, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maurício Antônio de Carvalho e Arineia Maria da Silva de Carvalho. Sepultamento ontem.

Mauro Sérgio Marques, 50 anos. Profissão: segurança. Filiação: Haroldo Marques e Iraci Marques. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Mizael Silas Rosa, 60 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Justino Domingos Rosa e Adir Rosa. Sepultamento ontem.

Nair Aurora Basso Daru, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valentim Basso Filho e Alba Grande Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela 01 Santa Felicidade.

Nilda Adriane Lima, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Adriane e Angelina Ramos Adriane. Sepultamento ontem.

Odeneide Godinho Macahado, 50 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Natanael Pereira Machado e Maria Odenilda Godinho Machado. Sepultamento ontem.

Oscar da Rocha, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Inácio da Rocha e Tomazia Emília de Jesus. Sepultamento ontem.

Osvaldo Tomaz Vilas Boas, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Tomaz Vilas Boas Filho e Tereza Dona. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Assitencia Social / Cic.

Otacília Leonel de Melo, 96 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Eulina Florinda de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Ricardo Fernandes Fracaro, 33 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eliane do Rocio Fracaro. Sepultamento ontem.

Rogildo de Jesus de Freitas Ribeiro, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gildo da Costa Ribeiro e Nilce de Freitas Ribeiro. Sepultamento ontem.

Romildo dos Santos, 57 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: José Fernandes dos Santos e Francisca Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba/ Sala Jacaranda/.

Rosalina Ramos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Ramos e Maria Marquesini Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rose de Campos, 49 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Ribeiro de Campos e Justina Bueno da Luz. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Rosilda Ribas, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Langowski e Petronilha Langowski. Sepultamento ontem.

Ruan Pablo Goulart Soares, 21 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adair Costa Soares e Franciely Godói Goulart. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Selma de Oliveira Pedro, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Marcelo Pedro e Patrocínia de Oliveira Pedro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Silvete Prestes, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Delfino Machado Prestes e Ramilha Padilha. Sepultamento ontem.

Suilene Machado de Carvalho, 65 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Rodrigues Machado e Cidália de Franca Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Tereza Alina Koniarski Tavares, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albin Koniarski e Genowefa Koniarski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Thereza Guisman Ribas, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitor Guisman e Agripina Guisman. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vanoir dos Santos Oliveira, 68 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Alves de Oliveira e Isaura Mesquita de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vera Maria Portela, 69 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Laudemiro Portela e Ione Jorge Portela. Sepultamento ontem.

Viviane Luisa Correa de Borba, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olivir Alberto Correa e Apolônia Reizner Correa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Walfrido de Souza, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Antônio de Souza e Maria Augusta de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Wilma Aparecida da Silva Magalhães, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves da Silva e Erzita Alves da Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Paroquia Santa Quitéria.

